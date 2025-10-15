Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.10.2025
WIDDER
Ihnen könnten ein wenig die Hände gebunden sein. Um effektiv arbeiten zu können, sollten Sie jegliche Ablenkungen vermeiden.
STIER
Sie sind jetzt von mancherlei Belastungen frei und können sich die Zeit nehmen, Ihrer Familie mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
ZWILLINGE
Finanziell ergibt sich nun eine Verbesserung. Werden Sie aber nicht gleich leichtsinnig. Ihr Konto bedarf noch der Erholung.
KREBS
Wenn Sie etwas risikofreudiger wären, könnte ein guter Gewinn für Sie drin sein. Ihre Chancen stehen momentan recht günstig.
LÖWE
Es kann sich etwas äußerst Überraschendes ereignen. Ihre Stimmung wird danach den ganzen Tag ausgelassen und entspannt sein.
JUNGFRAU
Man kommt Ihren Wünschen entgegen. Das sollte für Sie Grund genug sein, sich selbst auch etwas kompromissbereiter zu zeigen.
WAAGE
Sie schreiten dynamisch voran und bringen Angelegenheiten zum Abschluss. Sehr gut, denn so bleibt wieder Zeit für Ihr Hobby.
SKORPION
Eine neue Herausforderung macht Sie nervös. Erinnern Sie sich, wie meisterhaft Sie Hürden bislang in Angriff genommen haben.
SCHÜTZE
Ja, es wird heute tatsächlich etwas stressiger als in den letzten Tagen. Umso wichtiger ist es, die innere Ruhe zu bewahren.
STEINBOCK
Sie neigen dazu, Ihr Glück an der falschen Stelle zu suchen. Hören Sie unbedingt auf Ihr Bauchgefühl, es weist die Richtung.
WASSERMANN
Jetzt könnten Sie auf verschiedene Weise den beruflichen Durchbruch schaffen. Gehen Sie an alles mit Entschlossenheit heran.
FISCHE
In den Vormittagsstunden wird viel Aktivität von Ihnen verlangt, Sie werden dafür in den Abendstunden gebührend entschädigt.
