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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie müssen sich Ihrer Ziele und Wünsche nur klar werden und wirklich sicher sein, dann können Sie Ihre Kräfte besser einsetzen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Die Zeit ist gekommen: Das, was Sie sich schon länger vorgenommen haben, hat nun gute Chancen, erfolgreich umgesetzt zu werden.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Gibt es Probleme? Schweigen bringt Sie in diesem Fall kein Stückchen weiter. Das Wort zu ergreifen, wäre eine gute Alternative.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Es dürfte heute lebhaft zugehen und Sie könnten dabei in Zeitdruck geraten. Nervosität kann leider manchen Plan zunichtemachen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Nach einem offenen Gespräch geht es Ihnen gleich viel besser. Vielleicht hätten Sie schon eher die Initiative ergreifen sollen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Es bestehen Chancen, die bisherige Berufslage zu verbessern. Vorausgesetzt, Sie zögern eine Entscheidung nicht zu lange hinaus.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Wenn Sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, dann ziehen Sie die Sache auch durch. Es kann dabei zu Konflikten kommen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Jetzt ist die richtige Zeit, sich konkreter mit einem Vorhaben zu befassen und durch Beharrlichkeit ein Projekt voranzutreiben.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Unsicherheit könnte heute dazu führen, dass Sie eine falsche Entscheidung treffen. Umso wichtiger ist es, die Fakten zu prüfen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Eigentlich können Sie zurzeit tun, was Sie möchten, immer vorausgesetzt, dass Sie auch bereit sind, die Konsequenzen zu tragen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie scheinen sich nicht ganz sicher zu sein, wie Sie einer dominanten Person gegenübertreten sollen. Der Moment wird es zeigen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie verharren gar nicht lange in der Warteposition, sondern gehen die Dinge, die auf Sie zukommen, zielstrebig und mit Elan an.

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