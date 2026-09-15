Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.09.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie müssen sich Ihrer Ziele und Wünsche nur klar werden und wirklich sicher sein, dann können Sie Ihre Kräfte besser einsetzen.
STIER
Die Zeit ist gekommen: Das, was Sie sich schon länger vorgenommen haben, hat nun gute Chancen, erfolgreich umgesetzt zu werden.
ZWILLINGE
Gibt es Probleme? Schweigen bringt Sie in diesem Fall kein Stückchen weiter. Das Wort zu ergreifen, wäre eine gute Alternative.
KREBS
Es dürfte heute lebhaft zugehen und Sie könnten dabei in Zeitdruck geraten. Nervosität kann leider manchen Plan zunichtemachen.
LÖWE
Nach einem offenen Gespräch geht es Ihnen gleich viel besser. Vielleicht hätten Sie schon eher die Initiative ergreifen sollen.
JUNGFRAU
Es bestehen Chancen, die bisherige Berufslage zu verbessern. Vorausgesetzt, Sie zögern eine Entscheidung nicht zu lange hinaus.
WAAGE
Wenn Sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, dann ziehen Sie die Sache auch durch. Es kann dabei zu Konflikten kommen.
SKORPION
Jetzt ist die richtige Zeit, sich konkreter mit einem Vorhaben zu befassen und durch Beharrlichkeit ein Projekt voranzutreiben.
SCHÜTZE
Unsicherheit könnte heute dazu führen, dass Sie eine falsche Entscheidung treffen. Umso wichtiger ist es, die Fakten zu prüfen.
STEINBOCK
Eigentlich können Sie zurzeit tun, was Sie möchten, immer vorausgesetzt, dass Sie auch bereit sind, die Konsequenzen zu tragen.
WASSERMANN
Sie scheinen sich nicht ganz sicher zu sein, wie Sie einer dominanten Person gegenübertreten sollen. Der Moment wird es zeigen.
FISCHE
Sie verharren gar nicht lange in der Warteposition, sondern gehen die Dinge, die auf Sie zukommen, zielstrebig und mit Elan an.
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