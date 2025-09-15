Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.09.2025
Audio von Carbonatix
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie brauchen viel Geduld, um über die Runden zu kommen, aber Sie werden schließlich auch dafür belohnt. Spätestens am Abend.
STIER
Im Lauf des Tages werden Sie sich auf eine neue Situation einstellen müssen. Erledigen Sie trotz alledem nur nichts in Eile.
ZWILLINGE
Es wäre ratsam, momentan den Druck etwas herauszunehmen und der Gelassenheit Raum zu gewähren. Vermeiden Sie Freizeitstress.
KREBS
Sie tasten sich ganz langsam, aber sicher an eine neue Gefühlsebene heran. Das könnte Sie unter Umständen auch verunsichern.
LÖWE
Das Gewöhnliche hat jetzt keine Chance. Um in Sachen Problemlösung zu punkten, müssen Sie sich schon etwas einfallen lassen.
JUNGFRAU
Auch auf die Gefahr hin, dass Ihnen unliebsame Dinge zu Ohren kommen, sollten Sie sich heute einem offenen Gespräch stellen!
WAAGE
Geschäftlich läuft heute alles nach Wunsch; wenn Sie sich etwas bemühen, können Sie einen gewinnträchtigen Auftrag bekommen.
SKORPION
Nutzen Sie die positive Energie, um zu erledigen, was jetzt vollendet werden sollte. Das sorgt für mehr innere Zufriedenheit.
SCHÜTZE
Es müsste Ihnen leichtfallen, sich heute durchzusetzen. Kein Wunder, Sie sind bestens vorbereitet. Ihre Idee wird honoriert.
STEINBOCK
In einer beruflichen Angelegenheit steht dem erfolgreichen Verlauf nichts mehr im Weg. Sie können mit Unterstützung rechnen.
WASSERMANN
Es kommt nun darauf an, dass Sie nicht auf halbem Weg umkehren. Sie brauchen nur etwas Geduld und der Erfolg stellt sich ein.
FISCHE
Nehmen Sie nicht alles so tierisch ernst. Schonen Sie sich ruhig etwas mehr, Ihre Nerven sind sowieso etwas überstrapaziert.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen