Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie brauchen viel Geduld, um über die Runden zu kommen, aber Sie werden schließlich auch dafür belohnt. Spätestens am Abend.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Im Lauf des Tages werden Sie sich auf eine neue Situation einstellen müssen. Erledigen Sie trotz alledem nur nichts in Eile.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Es wäre ratsam, momentan den Druck etwas herauszunehmen und der Gelassenheit Raum zu gewähren. Vermeiden Sie Freizeitstress.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie tasten sich ganz langsam, aber sicher an eine neue Gefühlsebene heran. Das könnte Sie unter Umständen auch verunsichern.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Das Gewöhnliche hat jetzt keine Chance. Um in Sachen Problemlösung zu punkten, müssen Sie sich schon etwas einfallen lassen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Auch auf die Gefahr hin, dass Ihnen unliebsame Dinge zu Ohren kommen, sollten Sie sich heute einem offenen Gespräch stellen!

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Geschäftlich läuft heute alles nach Wunsch; wenn Sie sich etwas bemühen, können Sie einen gewinnträchtigen Auftrag bekommen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Nutzen Sie die positive Energie, um zu erledigen, was jetzt vollendet werden sollte. Das sorgt für mehr innere Zufriedenheit.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es müsste Ihnen leichtfallen, sich heute durchzusetzen. Kein Wunder, Sie sind bestens vorbereitet. Ihre Idee wird honoriert.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

In einer beruflichen Angelegenheit steht dem erfolgreichen Verlauf nichts mehr im Weg. Sie können mit Unterstützung rechnen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Es kommt nun darauf an, dass Sie nicht auf halbem Weg umkehren. Sie brauchen nur etwas Geduld und der Erfolg stellt sich ein.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Nehmen Sie nicht alles so tierisch ernst. Schonen Sie sich ruhig etwas mehr, Ihre Nerven sind sowieso etwas überstrapaziert.

