Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.09.2025

15. September 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie brauchen viel Geduld, um über die Runden zu kommen, aber Sie werden schließlich auch dafür belohnt. Spätestens am Abend. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Im Lauf des Tages werden Sie sich auf eine neue Situation einstellen müssen. Erledigen Sie trotz alledem nur nichts in Eile. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Es wäre ratsam, momentan den Druck etwas herauszunehmen und der Gelassenheit Raum zu gewähren. Vermeiden Sie Freizeitstress. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie tasten sich ganz langsam, aber sicher an eine neue Gefühlsebene heran. Das könnte Sie unter Umständen auch verunsichern. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Das Gewöhnliche hat jetzt keine Chance. Um in Sachen Problemlösung zu punkten, müssen Sie sich schon etwas einfallen lassen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Auch auf die Gefahr hin, dass Ihnen unliebsame Dinge zu Ohren kommen, sollten Sie sich heute einem offenen Gespräch stellen! Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Geschäftlich läuft heute alles nach Wunsch; wenn Sie sich etwas bemühen, können Sie einen gewinnträchtigen Auftrag bekommen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Nutzen Sie die positive Energie, um zu erledigen, was jetzt vollendet werden sollte. Das sorgt für mehr innere Zufriedenheit. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Es müsste Ihnen leichtfallen, sich heute durchzusetzen. Kein Wunder, Sie sind bestens vorbereitet. Ihre Idee wird honoriert. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. In einer beruflichen Angelegenheit steht dem erfolgreichen Verlauf nichts mehr im Weg. Sie können mit Unterstützung rechnen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Es kommt nun darauf an, dass Sie nicht auf halbem Weg umkehren. Sie brauchen nur etwas Geduld und der Erfolg stellt sich ein. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Nehmen Sie nicht alles so tierisch ernst. Schonen Sie sich ruhig etwas mehr, Ihre Nerven sind sowieso etwas überstrapaziert.