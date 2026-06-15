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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ein flüchtiger Moment kann heute Ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen. Egal, was auf Sie zukommt, handeln Sie nicht unbedacht.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie brauchen sich nicht zu beeilen, um ans Ziel zu kommen. Lassen Sie die Selbstkontrolle fallen und schon geht es zügig voran.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie müssen sich Ihrer Ziele und Wünsche nur klar werden und wirklich sicher sein, dann können Sie Ihre Kräfte besser einsetzen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Dank neuer Ideen haben Sie endlich wieder viel Spaß an Ihrem Beruf. Das haben auch schon Ihre Kolleginnen und Kollegen bemerkt.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie werden die Entwicklung nicht aufhalten können. Nehmen Sie die Dinge so, wie sie eben sind, und stellen Sie sich darauf ein.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ihr unerschütterlicher Optimismus ermöglicht es Ihnen wieder einmal, selbst aus einer unbequemen Situation das Beste zu machen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Finanzielles besser nicht auf die lange Bank schieben. Ein verlockendes Angebot könnte eine Entscheidung etwas leichter machen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Gibt es Probleme? Schweigen bringt Sie in diesem Fall kein Stückchen weiter. Das Wort zu ergreifen, wäre eine gute Alternative.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ihre Bemühungen, Verbindungen aufzubauen, tragen jetzt Früchte. Sie können sich auf jeden Einzelnen hundertprozentig verlassen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Unsicherheit könnte heute dazu führen, dass Sie eine falsche Entscheidung treffen. Umso wichtiger ist es, die Fakten zu prüfen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Es läuft nicht alles so, wie Sie es sich erhofft haben. Aber im Großen und Ganzen ist es gar nicht so schlecht, wie es scheint.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Widersprüchliche Einflüsse: einerseits großes Glück, andererseits kleinere Störfaktoren, die jedoch allemal zu bewältigen sind.

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