Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Laden Sie Ihre Freunde doch einmal wieder zu sich ein. Vertreten Sie Ihre Meinung in einer kniffligen Angelegenheit standhaft.
STIER
Die weitere Laufbahn kann abgesichert werden. Sie finden jetzt auch die Möglichkeit zum Verwirklichen konkreter Vorstellungen.
ZWILLINGE
Haben Sie vielleicht in den letzten Tagen etwas zu wenig Zeit mit Ihrer Familie verbracht? Das sollten Sie schleunigst ändern!
KREBS
Sie haben den Bogen heraus, wenn es darum geht, eigene Ideen in die Tat umzusetzen. Ein Förderer könnte nun Ihre Wege kreuzen.
LÖWE
Der Kosmos warnt vor unüberlegten Ausgaben. Sichern Sie sich informationsmäßig ab, bevor Sie das Geld unter die Leute bringen.
JUNGFRAU
Nicht vorschnell urteilen, heute alles besonders gründlich überdenken! Schlagen Sie keine Türen zu, die man für Sie offenhält.
WAAGE
Heute sollten Sie all das erledigen, was keinen Aufschub duldet. Sie werden sehen, der Tag lässt sich dann umso mehr genießen.
SKORPION
Suchen Sie beruflich nach neuen Wegen. Steuern Sie ein Ziel konsequent an und lassen Sie sich von Besserwissern nicht beirren.
SCHÜTZE
Mögen andere konfliktscheu sein, Sie sind es nicht! Das macht das Leben für Sie am heutigen Tag aber nicht unbedingt leichter.
STEINBOCK
Es könnte wieder einmal alles so richtig drunter und drüber gehen. Aber Sie entwickeln im rechten Augenblick ungeahnte Kräfte.
WASSERMANN
Nach einem offenen Gespräch geht es Ihnen gleich viel besser. Vielleicht hätten Sie schon eher die Initiative ergreifen sollen.
FISCHE
Hören Sie nicht immer nur auf Ihren Verstand, sondern auch auf Ihren Bauch. Bei einer Verhandlung keinesfalls zu defensiv sein!
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