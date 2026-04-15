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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Laden Sie Ihre Freunde doch einmal wieder zu sich ein. Vertreten Sie Ihre Meinung in einer kniffligen Angelegenheit standhaft.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Die weitere Laufbahn kann abgesichert werden. Sie finden jetzt auch die Möglichkeit zum Verwirklichen konkreter Vorstellungen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Haben Sie vielleicht in den letzten Tagen etwas zu wenig Zeit mit Ihrer Familie verbracht? Das sollten Sie schleunigst ändern!

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie haben den Bogen heraus, wenn es darum geht, eigene Ideen in die Tat umzusetzen. Ein Förderer könnte nun Ihre Wege kreuzen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Der Kosmos warnt vor unüberlegten Ausgaben. Sichern Sie sich informationsmäßig ab, bevor Sie das Geld unter die Leute bringen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Nicht vorschnell urteilen, heute alles besonders gründlich überdenken! Schlagen Sie keine Türen zu, die man für Sie offenhält.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Heute sollten Sie all das erledigen, was keinen Aufschub duldet. Sie werden sehen, der Tag lässt sich dann umso mehr genießen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Suchen Sie beruflich nach neuen Wegen. Steuern Sie ein Ziel konsequent an und lassen Sie sich von Besserwissern nicht beirren.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Mögen andere konfliktscheu sein, Sie sind es nicht! Das macht das Leben für Sie am heutigen Tag aber nicht unbedingt leichter.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Es könnte wieder einmal alles so richtig drunter und drüber gehen. Aber Sie entwickeln im rechten Augenblick ungeahnte Kräfte.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Nach einem offenen Gespräch geht es Ihnen gleich viel besser. Vielleicht hätten Sie schon eher die Initiative ergreifen sollen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Hören Sie nicht immer nur auf Ihren Verstand, sondern auch auf Ihren Bauch. Bei einer Verhandlung keinesfalls zu defensiv sein!

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