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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Dank Ihrer charismatischen Art wird es ein Leichtes sein, mit interessanten Menschen in Kontakt zu kommen, die Sie inspirieren.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Teilen Sie Ihr Tagesprogramm sinnvoll ein, dann können Sie sehr viel erledigen. Das Glück ist heute jedenfalls auf Ihrer Seite.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Es läuft nicht alles so, wie Sie es sich erhofft haben. Aber im Großen und Ganzen ist es gar nicht so schlecht, wie es scheint.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Widersprüchliche Einflüsse: einerseits großes Glück, andererseits kleinere Störfaktoren, die jedoch allemal zu bewältigen sind.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Dranbleiben oder loslassen? Wer sich diese Frage heute ernsthaft stellt, könnte ins Grübeln kommen. Keine leichte Entscheidung!

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Im Job dürfte sich ein gemeinsamer Nenner finden lassen. Eine ärgerliche Sache müsste nun endlich so gut wie ausgestanden sein.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ihre Vitalität steigt. Beruflich kann mit dem entsprechenden Mut zum Risiko jetzt mehr als erwartet in Angriff genommen werden.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Etwas weniger Hektik empfiehlt sich. Um aufkommendem Ärger gar nicht erst Raum zu geben, besser frühzeitig Auszeiten einplanen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie scheinen mit dem Schicksal zu hadern: Einerseits sehnen Sie sich nach Abwechslung, andererseits schätzen Sie das Vertraute.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Geplante Veränderungen sollten Sie jetzt rasch in die Tat umsetzen. Verfolgen Sie mit Schwung und Ausdauer intensiv Ihre Ziele.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Benutzen Sie für Ihre Zwecke kein Hintertürchen. Nur mit Diplomatie werden Sie eine leidige Sache aus der Welt schaffen können.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Eigentlich braucht es gar nicht so viel, um Sie glücklich zu machen. Sie möchten einfach nur nicht von anderen verplant werden.

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