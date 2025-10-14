Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.10.2025
Bedeutung der Icons
WIDDER
Manchmal muss man sein Recht mit Nachdruck verteidigen. Heute ist so ein Tag! Lassen Sie sich nicht aus der Fassung bringen.
STIER
Der Umgang mit anderen ist jetzt Ihre starke Seite. Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Gut für Kontaktaufnahmen.
ZWILLINGE
Ein Gespräch verunsichert Sie. Plötzlich haben Sie das Gefühl, dass sich alles gegen Sie verschworen hat. Entspannt bleiben!
KREBS
Es fehlt leider nicht an gelegentlichen Spannungen. Bewahren Sie die Ruhe, das sind alles nur vorübergehende Komplikationen.
LÖWE
Es könnte nun leicht passieren, dass sich aus einer Mücke ein Elefant entwickelt, wenn zwei ihren Willen durchsetzen wollen.
JUNGFRAU
Dieser Tag verläuft sehr angenehm, zumal im zwischenmenschlichen Bereich Differenzen aufgeklärt und bereinigt werden können.
WAAGE
Der Kopf hatte seine Chance gehabt, jetzt wird aus dem Bauch heraus gehandelt. In den meisten Fällen wird das auch gutgehen.
SKORPION
Ihre Zurückhaltung könnte als stillschweigende Zustimmung verstanden werden. Besser wäre es, Ihre Meinung deutlich zu sagen.
SCHÜTZE
Es mangelt garantiert nicht an Lob oder Komplimenten. Sie haben nur etwas Mühe, diese positiven Aufmerksamkeiten anzunehmen.
STEINBOCK
Sie kränkeln ein bisschen und fühlen sich schlapp. Lassen Sie es eher ruhig angehen, dann werden Sie vom Gröbsten verschont.
WASSERMANN
So einfach und unkompliziert, wie Sie sich den Verlauf einer Sache vorstellen, wird diese leider nicht über die Bühne gehen.
FISCHE
Keine Hektik, wenn es nicht unbedingt sein muss! Sie setzen auf Kompetenz und Willenskraft anstatt auf die Ellenbogentaktik.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen