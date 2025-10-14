AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.10.2025

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Manchmal muss man sein Recht mit Nachdruck verteidigen. Heute ist so ein Tag! Lassen Sie sich nicht aus der Fassung bringen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Der Umgang mit anderen ist jetzt Ihre starke Seite. Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Gut für Kontaktaufnahmen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ein Gespräch verunsichert Sie. Plötzlich haben Sie das Gefühl, dass sich alles gegen Sie verschworen hat. Entspannt bleiben!

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Es fehlt leider nicht an gelegentlichen Spannungen. Bewahren Sie die Ruhe, das sind alles nur vorübergehende Komplikationen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Es könnte nun leicht passieren, dass sich aus einer Mücke ein Elefant entwickelt, wenn zwei ihren Willen durchsetzen wollen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Dieser Tag verläuft sehr angenehm, zumal im zwischenmenschlichen Bereich Differenzen aufgeklärt und bereinigt werden können.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Der Kopf hatte seine Chance gehabt, jetzt wird aus dem Bauch heraus gehandelt. In den meisten Fällen wird das auch gutgehen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ihre Zurückhaltung könnte als stillschweigende Zustimmung verstanden werden. Besser wäre es, Ihre Meinung deutlich zu sagen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es mangelt garantiert nicht an Lob oder Komplimenten. Sie haben nur etwas Mühe, diese positiven Aufmerksamkeiten anzunehmen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie kränkeln ein bisschen und fühlen sich schlapp. Lassen Sie es eher ruhig angehen, dann werden Sie vom Gröbsten verschont.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

So einfach und unkompliziert, wie Sie sich den Verlauf einer Sache vorstellen, wird diese leider nicht über die Bühne gehen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Keine Hektik, wenn es nicht unbedingt sein muss! Sie setzen auf Kompetenz und Willenskraft anstatt auf die Ellenbogentaktik.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.