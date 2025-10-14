Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

14. Oktober 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Manchmal muss man sein Recht mit Nachdruck verteidigen. Heute ist so ein Tag! Lassen Sie sich nicht aus der Fassung bringen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Der Umgang mit anderen ist jetzt Ihre starke Seite. Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Gut für Kontaktaufnahmen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ein Gespräch verunsichert Sie. Plötzlich haben Sie das Gefühl, dass sich alles gegen Sie verschworen hat. Entspannt bleiben! Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Es fehlt leider nicht an gelegentlichen Spannungen. Bewahren Sie die Ruhe, das sind alles nur vorübergehende Komplikationen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Es könnte nun leicht passieren, dass sich aus einer Mücke ein Elefant entwickelt, wenn zwei ihren Willen durchsetzen wollen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Dieser Tag verläuft sehr angenehm, zumal im zwischenmenschlichen Bereich Differenzen aufgeklärt und bereinigt werden können. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Der Kopf hatte seine Chance gehabt, jetzt wird aus dem Bauch heraus gehandelt. In den meisten Fällen wird das auch gutgehen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ihre Zurückhaltung könnte als stillschweigende Zustimmung verstanden werden. Besser wäre es, Ihre Meinung deutlich zu sagen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Es mangelt garantiert nicht an Lob oder Komplimenten. Sie haben nur etwas Mühe, diese positiven Aufmerksamkeiten anzunehmen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie kränkeln ein bisschen und fühlen sich schlapp. Lassen Sie es eher ruhig angehen, dann werden Sie vom Gröbsten verschont. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. So einfach und unkompliziert, wie Sie sich den Verlauf einer Sache vorstellen, wird diese leider nicht über die Bühne gehen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Keine Hektik, wenn es nicht unbedingt sein muss! Sie setzen auf Kompetenz und Willenskraft anstatt auf die Ellenbogentaktik.