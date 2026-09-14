Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

14. September 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Es hilft nichts, auch wenn Sie heute vieles ungeduldig werden lässt, so müssen Sie sich doch mit den Gegebenheiten anfreunden. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Eine nette Überraschung wartet auf Sie. Damit haben Sie heute wirklich nicht mehr gerechnet. Umso mehr werden Sie sich freuen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Da Andersdenkende nicht leicht zu überzeugen sind, werden Sie zur Umsetzung eines Planes Ihre ganze Überredungskunst brauchen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. In Diskussionen sollten Sie möglichst sachlich argumentieren. Hören Sie trotzdem auf Ihren Bauch, wenn er sich zu Wort meldet. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Eine geschäftliche Angelegenheit nicht voreilig zu den Akten legen, denn diese Sache kann durchaus noch einmal aktuell werden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie haben eine wohlfundierte eigene Meinung und diese vertreten Sie zu Recht und durchaus erfolgreich-auch gegen Widerstand. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Der heutige Tag wird nicht so geradlinig verlaufen, wie Sie es sich vielleicht wünschen. Sie sollten mit Kompromissen rechnen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Dem Glauben zu schenken, was man Ihnen heute zuträgt, wäre unter Umständen ein Fehler. Gehen Sie kritisch mit dem Gehörten um. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ein an sich nicht eingeplanter Tapetenwechsel wird für so manchen eine willkommene und angenehme Abwechslung mit sich bringen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie brauchen sich nicht zu beeilen, um ans Ziel zu kommen. Lassen Sie die Selbstkontrolle fallen und schon geht es zügig voran. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Die Ereignisse der letzten Tage scheinen Ihnen doch so einiges an Energie geraubt zu haben. Lieber alles etwas ruhiger angehen! Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Durch Hektik könnten Sie sich eine gute Chance verderben. Machen Sie sich einen genauen Plan und halten Sie ihn unbedingt ein.