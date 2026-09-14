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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Es hilft nichts, auch wenn Sie heute vieles ungeduldig werden lässt, so müssen Sie sich doch mit den Gegebenheiten anfreunden.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Eine nette Überraschung wartet auf Sie. Damit haben Sie heute wirklich nicht mehr gerechnet. Umso mehr werden Sie sich freuen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Da Andersdenkende nicht leicht zu überzeugen sind, werden Sie zur Umsetzung eines Planes Ihre ganze Überredungskunst brauchen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

In Diskussionen sollten Sie möglichst sachlich argumentieren. Hören Sie trotzdem auf Ihren Bauch, wenn er sich zu Wort meldet.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Eine geschäftliche Angelegenheit nicht voreilig zu den Akten legen, denn diese Sache kann durchaus noch einmal aktuell werden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie haben eine wohlfundierte eigene Meinung und diese vertreten Sie zu Recht und durchaus erfolgreich-auch gegen Widerstand.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Der heutige Tag wird nicht so geradlinig verlaufen, wie Sie es sich vielleicht wünschen. Sie sollten mit Kompromissen rechnen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Dem Glauben zu schenken, was man Ihnen heute zuträgt, wäre unter Umständen ein Fehler. Gehen Sie kritisch mit dem Gehörten um.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ein an sich nicht eingeplanter Tapetenwechsel wird für so manchen eine willkommene und angenehme Abwechslung mit sich bringen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie brauchen sich nicht zu beeilen, um ans Ziel zu kommen. Lassen Sie die Selbstkontrolle fallen und schon geht es zügig voran.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Die Ereignisse der letzten Tage scheinen Ihnen doch so einiges an Energie geraubt zu haben. Lieber alles etwas ruhiger angehen!

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Durch Hektik könnten Sie sich eine gute Chance verderben. Machen Sie sich einen genauen Plan und halten Sie ihn unbedingt ein.

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