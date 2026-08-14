Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

14. August 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Obwohl Sie es sich anders wünschen, müssen Sie nun damit zurechtkommen, dass nicht jeder von Ihren Ideen begeistert ist. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Spätestens nach einer besonders stressigen Arbeitsphase erkennen Sie, dass Sie sich ab und an eine Pause gönnen sollten. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Wer sein Image durch teure Neuanschaffungen aufzubessern gedenkt, der vergleiche wenigstens zuvor sorgfältig die Preise. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Es fällt Ihnen augenblicklich nicht leicht, die Erwartungen anderer zu erfüllen und Sie geraten dadurch an Ihre Grenzen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Überlassen Sie heute anderen die wichtigen Aufgaben. Sie sind ein bisschen zerstreut und sollten somit Fehler vermeiden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Gehen Sie beharrlich den eingeschlagenen Kurs weiter, er führt Sie nämlich langsam, aber ganz sicher zum ersehnten Ziel. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Entscheidungen selbst treffen und sich nicht durch zu viele Meinungen verunsichern lassen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Nutzen Sie ein Hoch auf der Motivationskurve, um sich um eine Weiterbildungsmöglichkeit oder ein neues Hobby zu kümmern. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Kein Tag für romantische Träumereien. Im Gegenteil, es ist heute besonders wichtig, dass Sie einen kühlen Kopf bewahren! Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ein ruhiger Tag ohne Verpflichtungen kündigt sich an. Genießen Sie das Gefühl, auch einmal richtig entspannen zu können. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Den Ausgang einer Verhandlung haben Sie sich heute vielleicht etwas anders vorgestellt. Kein Grund, sich zurückzuziehen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Private Angelegenheiten drängen sich in den Vordergrund. Ein kleiner finanzieller Engpass ist von vorübergehender Natur.