Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Die Dinge sind nicht immer so, wie sie uns erscheinen. Achten Sie heute mehr auf das, was zwischen den Zeilen steht.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ihre Zuverlässigkeit soll auf die Probe gestellt werden. Verhalten Sie sich wie immer, dann wird nichts schiefgehen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ihre Vitalität wie auch Ihr Unternehmungsgeist sind derart stark ausgeprägt, dass Sie spielend allem gerecht werden.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Alltagssorgen verlieren an Gewicht. Sie sehen die Dinge jetzt viel klarer und können gezielt Entscheidungen treffen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Mit einem hohen Engagement erreichen Sie jetzt, was Ihnen bisher nicht gelungen ist. Sie können stolz auf sich sein!

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie stoßen immer mal wieder an Ihre Grenzen, lassen sich aber nicht beirren. Reagieren Sie heute besonders flexibel.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Derzeit stehen alle Ampeln auf Rot. Nutzen Sie diese Phase dazu, alte Projekte noch mal gründlichst zu überarbeiten.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Eine einmalige Chance verleitet Sie zu Konsum: Zögern Sie nicht, sondern genießen Sie die schönen Seiten des Lebens.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Gutes Zuhören und der Wechsel des Standpunktes sorgen dafür, dass sich ein Konflikt gar nicht zum Streit entwickelt.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Nehmen Sie es als Herausforderung, wenn Ihre Ideen nicht sofort die Begeisterung wecken, die Sie sich erhofft haben.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ein Problem scheint Ihr Gedankenkarussell in Gang zu halten. Wichtig ist, dass Sie in einer Sache Klarheit bekommen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Unterstützung sowie Fürsprache, die Sie einem Menschen zu verdanken haben, nicht als Selbstverständlichkeit ansehen!

