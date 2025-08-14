Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.08.2025
WIDDER
Die Dinge sind nicht immer so, wie sie uns erscheinen. Achten Sie heute mehr auf das, was zwischen den Zeilen steht.
STIER
Ihre Zuverlässigkeit soll auf die Probe gestellt werden. Verhalten Sie sich wie immer, dann wird nichts schiefgehen.
ZWILLINGE
Ihre Vitalität wie auch Ihr Unternehmungsgeist sind derart stark ausgeprägt, dass Sie spielend allem gerecht werden.
KREBS
Alltagssorgen verlieren an Gewicht. Sie sehen die Dinge jetzt viel klarer und können gezielt Entscheidungen treffen.
LÖWE
Mit einem hohen Engagement erreichen Sie jetzt, was Ihnen bisher nicht gelungen ist. Sie können stolz auf sich sein!
JUNGFRAU
Sie stoßen immer mal wieder an Ihre Grenzen, lassen sich aber nicht beirren. Reagieren Sie heute besonders flexibel.
WAAGE
Derzeit stehen alle Ampeln auf Rot. Nutzen Sie diese Phase dazu, alte Projekte noch mal gründlichst zu überarbeiten.
SKORPION
Eine einmalige Chance verleitet Sie zu Konsum: Zögern Sie nicht, sondern genießen Sie die schönen Seiten des Lebens.
SCHÜTZE
Gutes Zuhören und der Wechsel des Standpunktes sorgen dafür, dass sich ein Konflikt gar nicht zum Streit entwickelt.
STEINBOCK
Nehmen Sie es als Herausforderung, wenn Ihre Ideen nicht sofort die Begeisterung wecken, die Sie sich erhofft haben.
WASSERMANN
Ein Problem scheint Ihr Gedankenkarussell in Gang zu halten. Wichtig ist, dass Sie in einer Sache Klarheit bekommen.
FISCHE
Unterstützung sowie Fürsprache, die Sie einem Menschen zu verdanken haben, nicht als Selbstverständlichkeit ansehen!
