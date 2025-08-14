Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.08.2025

14. August 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie uns erscheinen. Achten Sie heute mehr auf das, was zwischen den Zeilen steht. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ihre Zuverlässigkeit soll auf die Probe gestellt werden. Verhalten Sie sich wie immer, dann wird nichts schiefgehen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ihre Vitalität wie auch Ihr Unternehmungsgeist sind derart stark ausgeprägt, dass Sie spielend allem gerecht werden. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Alltagssorgen verlieren an Gewicht. Sie sehen die Dinge jetzt viel klarer und können gezielt Entscheidungen treffen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Mit einem hohen Engagement erreichen Sie jetzt, was Ihnen bisher nicht gelungen ist. Sie können stolz auf sich sein! Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie stoßen immer mal wieder an Ihre Grenzen, lassen sich aber nicht beirren. Reagieren Sie heute besonders flexibel. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Derzeit stehen alle Ampeln auf Rot. Nutzen Sie diese Phase dazu, alte Projekte noch mal gründlichst zu überarbeiten. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Eine einmalige Chance verleitet Sie zu Konsum: Zögern Sie nicht, sondern genießen Sie die schönen Seiten des Lebens. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Gutes Zuhören und der Wechsel des Standpunktes sorgen dafür, dass sich ein Konflikt gar nicht zum Streit entwickelt. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Nehmen Sie es als Herausforderung, wenn Ihre Ideen nicht sofort die Begeisterung wecken, die Sie sich erhofft haben. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ein Problem scheint Ihr Gedankenkarussell in Gang zu halten. Wichtig ist, dass Sie in einer Sache Klarheit bekommen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Unterstützung sowie Fürsprache, die Sie einem Menschen zu verdanken haben, nicht als Selbstverständlichkeit ansehen!