Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

14. Juli 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Mit Ihren Ideen könnten Sie heute viel bewegen. Was Sie aber brauchen, sind Menschen, die Sie bei Ihren Vorhaben unterstützen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Rücken Sie langfristige Ziele in den Vordergrund, die sich nur durch wohlüberlegtes Handeln und Ausdauer verwirklichen lassen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie geben sich nicht so leicht geschlagen und gehen einem Problem gewissenhaft auf den Grund. Ihr Chef schätzt Ihr Engagement. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie lassen sich leicht ablenken. Dadurch schleichen sich Fehler ein. Prüfen Sie am Ende noch einmal alles auf Herz und Nieren. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Eine unbedachte Äußerung könnte heute für reichlich Wirbel sorgen. Keine Angst, Sie behalten das Hintertürchen stets im Blick. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Laden Sie Ihre Freunde doch einmal wieder zu sich ein. Vertreten Sie Ihre Meinung in einer kniffligen Angelegenheit standhaft. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Die weitere Laufbahn kann abgesichert werden. Sie finden jetzt auch die Möglichkeit zum Verwirklichen konkreter Vorstellungen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Eine kleine Kursänderung kann Ihr Vorhaben garantiert vertragen. Sie sitzen fest im Sattel und haben zum Glück alles im Griff. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie haben den Bogen heraus, wenn es darum geht, eigene Ideen in die Tat umzusetzen. Ein Förderer könnte nun Ihre Wege kreuzen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Haben Sie vielleicht in den letzten Tagen etwas zu wenig Zeit mit Ihrer Familie verbracht? Das sollten Sie schleunigst ändern! Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Die Offenheit, mit der Sie heute jemandem begegnen, wird Ihnen helfen, eine gute Basis für eine Geschäftsbeziehung zu sichern. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Durch eine kleine Nachlässigkeit kommt es bei der Arbeit zu größeren Verzögerungen. Es hilft, die Strategie neu zu überdenken.