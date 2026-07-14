Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Mit Ihren Ideen könnten Sie heute viel bewegen. Was Sie aber brauchen, sind Menschen, die Sie bei Ihren Vorhaben unterstützen.
STIER
Rücken Sie langfristige Ziele in den Vordergrund, die sich nur durch wohlüberlegtes Handeln und Ausdauer verwirklichen lassen.
ZWILLINGE
Sie geben sich nicht so leicht geschlagen und gehen einem Problem gewissenhaft auf den Grund. Ihr Chef schätzt Ihr Engagement.
KREBS
Sie lassen sich leicht ablenken. Dadurch schleichen sich Fehler ein. Prüfen Sie am Ende noch einmal alles auf Herz und Nieren.
LÖWE
Eine unbedachte Äußerung könnte heute für reichlich Wirbel sorgen. Keine Angst, Sie behalten das Hintertürchen stets im Blick.
JUNGFRAU
Laden Sie Ihre Freunde doch einmal wieder zu sich ein. Vertreten Sie Ihre Meinung in einer kniffligen Angelegenheit standhaft.
WAAGE
Die weitere Laufbahn kann abgesichert werden. Sie finden jetzt auch die Möglichkeit zum Verwirklichen konkreter Vorstellungen.
SKORPION
Eine kleine Kursänderung kann Ihr Vorhaben garantiert vertragen. Sie sitzen fest im Sattel und haben zum Glück alles im Griff.
SCHÜTZE
Sie haben den Bogen heraus, wenn es darum geht, eigene Ideen in die Tat umzusetzen. Ein Förderer könnte nun Ihre Wege kreuzen.
STEINBOCK
Haben Sie vielleicht in den letzten Tagen etwas zu wenig Zeit mit Ihrer Familie verbracht? Das sollten Sie schleunigst ändern!
WASSERMANN
Die Offenheit, mit der Sie heute jemandem begegnen, wird Ihnen helfen, eine gute Basis für eine Geschäftsbeziehung zu sichern.
FISCHE
Durch eine kleine Nachlässigkeit kommt es bei der Arbeit zu größeren Verzögerungen. Es hilft, die Strategie neu zu überdenken.
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