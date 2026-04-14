Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Eine Aufgabe hat ihren Reiz für Sie verloren. Trotzdem täten Sie gut daran, auch weiterhin konzentriert bei der Sache zu sein.
STIER
Gut möglich, dass Ihnen mit Jupiters Unterstützung heute der große Coup gelingt. Bleiben Sie dran und lassen Sie nicht locker.
ZWILLINGE
Eine finanzielle Verbesserung könnte für Sie gerade zur rechten Zeit kommen. Mit einigen Überraschungen darf gerechnet werden.
KREBS
Ärmel hochkrempeln und loslegen! Ein Rat aus dem Freundeskreis hilft Ihnen weiter. Sie schaffen eine Menge und sind zufrieden.
LÖWE
Die Sterne machen leichtgläubig. Prüfen Sie den Wahrheitsgehalt von dem, was Ihnen zu Ohren kommt, lieber noch einmal in Ruhe.
JUNGFRAU
Sammeln Sie jetzt alle Kräfte für ein bevorstehendes Hindernis, das Ihnen zuerst unüberwindbar scheint. Sie schaffen es schon!
WAAGE
Mit Ihren Ideen könnten Sie heute viel bewegen. Was Sie aber brauchen, sind Menschen, die Sie bei Ihren Vorhaben unterstützen.
SKORPION
Die neuen Eindrücke, die Sie jetzt erhalten, mögen zwar eher unscheinbar sein, aber sie erweitern Ihren persönlichen Horizont.
SCHÜTZE
Sie sind voller Tatendrang und können gar nicht abwarten, Ihre Ideen umzusetzen. Nehmen Sie beruhigt die Hilfe von Dritten an.
STEINBOCK
Eine unbedachte Äußerung könnte heute für reichlich Wirbel sorgen. Keine Angst, Sie behalten das Hintertürchen stets im Blick.
WASSERMANN
Eine kleine Kursänderung kann Ihr Vorhaben garantiert vertragen. Sie sitzen fest im Sattel und haben zum Glück alles im Griff.
FISCHE
Sie lassen sich leicht ablenken. Dadurch schleichen sich Fehler ein. Prüfen Sie am Ende noch einmal alles auf Herz und Nieren.
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