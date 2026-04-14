Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

14. April 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Eine Aufgabe hat ihren Reiz für Sie verloren. Trotzdem täten Sie gut daran, auch weiterhin konzentriert bei der Sache zu sein. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Gut möglich, dass Ihnen mit Jupiters Unterstützung heute der große Coup gelingt. Bleiben Sie dran und lassen Sie nicht locker. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Eine finanzielle Verbesserung könnte für Sie gerade zur rechten Zeit kommen. Mit einigen Überraschungen darf gerechnet werden. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ärmel hochkrempeln und loslegen! Ein Rat aus dem Freundeskreis hilft Ihnen weiter. Sie schaffen eine Menge und sind zufrieden. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Die Sterne machen leichtgläubig. Prüfen Sie den Wahrheitsgehalt von dem, was Ihnen zu Ohren kommt, lieber noch einmal in Ruhe. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sammeln Sie jetzt alle Kräfte für ein bevorstehendes Hindernis, das Ihnen zuerst unüberwindbar scheint. Sie schaffen es schon! Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Mit Ihren Ideen könnten Sie heute viel bewegen. Was Sie aber brauchen, sind Menschen, die Sie bei Ihren Vorhaben unterstützen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Die neuen Eindrücke, die Sie jetzt erhalten, mögen zwar eher unscheinbar sein, aber sie erweitern Ihren persönlichen Horizont. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie sind voller Tatendrang und können gar nicht abwarten, Ihre Ideen umzusetzen. Nehmen Sie beruhigt die Hilfe von Dritten an. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Eine unbedachte Äußerung könnte heute für reichlich Wirbel sorgen. Keine Angst, Sie behalten das Hintertürchen stets im Blick. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Eine kleine Kursänderung kann Ihr Vorhaben garantiert vertragen. Sie sitzen fest im Sattel und haben zum Glück alles im Griff. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie lassen sich leicht ablenken. Dadurch schleichen sich Fehler ein. Prüfen Sie am Ende noch einmal alles auf Herz und Nieren.