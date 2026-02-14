Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

14. Februar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Gute Tipps sind normalerweise stets willkommen, doch heute würden Sie am liebsten so wenig wie möglich davon zu Ohren bekommen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Es liegt ganz an Ihnen, wie viel Stress Sie zulassen und wo Sie sich ganz deutlich zurückziehen. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten! Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie werden die Entwicklung nicht aufhalten können. Nehmen Sie die Dinge so, wie sie eben sind, und stellen Sie sich darauf ein. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Wenn Sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, dann ziehen Sie die Sache auch durch. Es kann dabei zu Konflikten kommen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Unsicherheit könnte heute dazu führen, dass Sie eine falsche Entscheidung treffen. Umso wichtiger ist es, die Fakten zu prüfen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Seien Sie heute zurückhaltend bei Vertrags- und Rechtsangelegenheiten. Unterlassen Sie überstürzte Aktionen im Familienbereich. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Eine Verabredung sollten Sie unbedingt einhalten; das Treffen könnte für Sie unter Umständen beruflich sehr interessant werden. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Dranbleiben oder loslassen? Wer sich diese Frage heute ernsthaft stellt, könnte ins Grübeln kommen. Keine leichte Entscheidung! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie liefern einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl. Lassen Sie sich Ihre Ideen nicht ausreden und ergreifen Sie die Initiative. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Diskussionen werden wenig Sinn haben. Einige Mitmenschen sind derzeit nicht bereit, von ihrer vorgefassten Meinung abzuweichen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sosehr Sie sich auch einen bestimmten Verlauf einer Sache wünschen, es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als abzuwarten. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Etwas weniger Hektik empfiehlt sich. Um aufkommendem Ärger gar nicht erst Raum zu geben, besser frühzeitig Auszeiten einplanen.