Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.02.2026
WIDDER
Gute Tipps sind normalerweise stets willkommen, doch heute würden Sie am liebsten so wenig wie möglich davon zu Ohren bekommen.
STIER
Es liegt ganz an Ihnen, wie viel Stress Sie zulassen und wo Sie sich ganz deutlich zurückziehen. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten!
ZWILLINGE
Sie werden die Entwicklung nicht aufhalten können. Nehmen Sie die Dinge so, wie sie eben sind, und stellen Sie sich darauf ein.
KREBS
Wenn Sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, dann ziehen Sie die Sache auch durch. Es kann dabei zu Konflikten kommen.
LÖWE
Unsicherheit könnte heute dazu führen, dass Sie eine falsche Entscheidung treffen. Umso wichtiger ist es, die Fakten zu prüfen.
JUNGFRAU
Seien Sie heute zurückhaltend bei Vertrags- und Rechtsangelegenheiten. Unterlassen Sie überstürzte Aktionen im Familienbereich.
WAAGE
Eine Verabredung sollten Sie unbedingt einhalten; das Treffen könnte für Sie unter Umständen beruflich sehr interessant werden.
SKORPION
Dranbleiben oder loslassen? Wer sich diese Frage heute ernsthaft stellt, könnte ins Grübeln kommen. Keine leichte Entscheidung!
SCHÜTZE
Sie liefern einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl. Lassen Sie sich Ihre Ideen nicht ausreden und ergreifen Sie die Initiative.
STEINBOCK
Diskussionen werden wenig Sinn haben. Einige Mitmenschen sind derzeit nicht bereit, von ihrer vorgefassten Meinung abzuweichen.
WASSERMANN
Sosehr Sie sich auch einen bestimmten Verlauf einer Sache wünschen, es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als abzuwarten.
FISCHE
Etwas weniger Hektik empfiehlt sich. Um aufkommendem Ärger gar nicht erst Raum zu geben, besser frühzeitig Auszeiten einplanen.
