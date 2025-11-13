Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

13. November 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Die Fürsorge, die Sie heute an den Tag legen, geht schon über das Durchschnittliche hinaus. Denken Sie auch einmal an sich selbst! Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ihre Bemühungen sind gut, bringen Sie aber nicht an das ersehnte Ziel. Sie müssen sich noch überlegter einsetzen und Geduld haben. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Keiner erwartet von Ihnen eine völlige Aufgabe Ihres Standpunktes, aber etwas mehr Kompromissbereitschaft dürfen Sie schon zeigen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ihre Furcht, etwas falsch zu machen, ist unbegründet. Hören Sie am besten auf Ihre innere Stimme, die zielsicher das Richtige rät. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie haben jetzt eine ungewöhnliche Spürnase für Geldangelegenheiten. Nur keine Hemmungen, sondern eine Chance sogleich wahrnehmen! Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Ihre Ausgangsposition am Arbeitsplatz ist augenblicklich denkbar günstig. Sie dürfen heute voll und ganz auf Ihr Können vertrauen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie haben derzeit ein enormes Pensum zu bewältigen, was Ihnen aber bald die Wertschätzung der Familie und Ihrer Freunde einbringt. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie haben recht gute Einfälle, die sich schnell verwirklichen lassen. Auch wenn es Sie reizt, sollten Sie aber nichts überstürzen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie sollten ein Missverständnis umgehend aufklären. Treiben Sie mehr Sport. Das hält fit und lässt Sie auf andere Gedanken kommen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Sie verbuchen sogar kleine Erfolge. Diese zwar nicht im Eiltempo, aber zielstrebig. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Reibungspunkte in Sicht! Mit viel gutem Willen lässt sich eine Auseinandersetzung vermeiden. Sie wissen ja: Der Klügere gibt nach. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Auch wenn Sie Ihr Tagespensum gut geplant haben, kann Unvorhergesehenes Ihre Pläne durcheinanderbringen. Flexibilität ist gefragt.