Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.11.2025
WIDDER
Die Fürsorge, die Sie heute an den Tag legen, geht schon über das Durchschnittliche hinaus. Denken Sie auch einmal an sich selbst!
STIER
Ihre Bemühungen sind gut, bringen Sie aber nicht an das ersehnte Ziel. Sie müssen sich noch überlegter einsetzen und Geduld haben.
ZWILLINGE
Keiner erwartet von Ihnen eine völlige Aufgabe Ihres Standpunktes, aber etwas mehr Kompromissbereitschaft dürfen Sie schon zeigen.
KREBS
Ihre Furcht, etwas falsch zu machen, ist unbegründet. Hören Sie am besten auf Ihre innere Stimme, die zielsicher das Richtige rät.
LÖWE
Sie haben jetzt eine ungewöhnliche Spürnase für Geldangelegenheiten. Nur keine Hemmungen, sondern eine Chance sogleich wahrnehmen!
JUNGFRAU
Ihre Ausgangsposition am Arbeitsplatz ist augenblicklich denkbar günstig. Sie dürfen heute voll und ganz auf Ihr Können vertrauen.
WAAGE
Sie haben derzeit ein enormes Pensum zu bewältigen, was Ihnen aber bald die Wertschätzung der Familie und Ihrer Freunde einbringt.
SKORPION
Sie haben recht gute Einfälle, die sich schnell verwirklichen lassen. Auch wenn es Sie reizt, sollten Sie aber nichts überstürzen.
SCHÜTZE
Sie sollten ein Missverständnis umgehend aufklären. Treiben Sie mehr Sport. Das hält fit und lässt Sie auf andere Gedanken kommen.
STEINBOCK
Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Sie verbuchen sogar kleine Erfolge. Diese zwar nicht im Eiltempo, aber zielstrebig.
WASSERMANN
Reibungspunkte in Sicht! Mit viel gutem Willen lässt sich eine Auseinandersetzung vermeiden. Sie wissen ja: Der Klügere gibt nach.
FISCHE
Auch wenn Sie Ihr Tagespensum gut geplant haben, kann Unvorhergesehenes Ihre Pläne durcheinanderbringen. Flexibilität ist gefragt.
