Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Die Fürsorge, die Sie heute an den Tag legen, geht schon über das Durchschnittliche hinaus. Denken Sie auch einmal an sich selbst!

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ihre Bemühungen sind gut, bringen Sie aber nicht an das ersehnte Ziel. Sie müssen sich noch überlegter einsetzen und Geduld haben.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Keiner erwartet von Ihnen eine völlige Aufgabe Ihres Standpunktes, aber etwas mehr Kompromissbereitschaft dürfen Sie schon zeigen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ihre Furcht, etwas falsch zu machen, ist unbegründet. Hören Sie am besten auf Ihre innere Stimme, die zielsicher das Richtige rät.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie haben jetzt eine ungewöhnliche Spürnase für Geldangelegenheiten. Nur keine Hemmungen, sondern eine Chance sogleich wahrnehmen!

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ihre Ausgangsposition am Arbeitsplatz ist augenblicklich denkbar günstig. Sie dürfen heute voll und ganz auf Ihr Können vertrauen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie haben derzeit ein enormes Pensum zu bewältigen, was Ihnen aber bald die Wertschätzung der Familie und Ihrer Freunde einbringt.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie haben recht gute Einfälle, die sich schnell verwirklichen lassen. Auch wenn es Sie reizt, sollten Sie aber nichts überstürzen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie sollten ein Missverständnis umgehend aufklären. Treiben Sie mehr Sport. Das hält fit und lässt Sie auf andere Gedanken kommen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Sie verbuchen sogar kleine Erfolge. Diese zwar nicht im Eiltempo, aber zielstrebig.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Reibungspunkte in Sicht! Mit viel gutem Willen lässt sich eine Auseinandersetzung vermeiden. Sie wissen ja: Der Klügere gibt nach.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Auch wenn Sie Ihr Tagespensum gut geplant haben, kann Unvorhergesehenes Ihre Pläne durcheinanderbringen. Flexibilität ist gefragt.

