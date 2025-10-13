Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.10.2025
WIDDER
Die Ereignisse des Tages lassen Ihr Nervenkostüm derzeit ein bisschen dünn werden. Wichtig ist, dass Sie die Ruhe bewahren.
STIER
Dieser Tag fließt eher geruhsam dahin. Größere Anstrengungen sind nicht vonnöten. Trotzdem so flexibel wie möglich bleiben.
ZWILLINGE
Einige positive Veränderungen stellen sich jetzt ein, die jedoch gleichzeitig nicht ganz einfach zu bewältigen sein werden.
KREBS
Packen Sie den Stier bei den Hörnern, bevor es ein anderer tut! Bei einem riskanten Geschäft schneiden Sie hervorragend ab.
LÖWE
Sie gehen zu schnell in die Opposition. Dabei ist es Ihre innere Anspannung, die es Ihnen schwer macht, geduldig zuzuhören.
JUNGFRAU
Über einen mühsam erkämpften Erfolg dürfen Sie Ihre Freude ruhig etwas deutlicher zeigen. Ihr Partner freut sich mit Ihnen.
WAAGE
Jemand aus Ihrem Kollegenkreis hat ein Auge auf Ihre Leistungen. Betrachten Sie diese Art der Aufmerksamkeit als Kompliment.
SKORPION
Ihre hektische Betriebsamkeit täuscht nicht über einen Leistungsknick hinweg. Das Gespräch mit dem Chef bringt neue Impulse.
SCHÜTZE
In Diskussionen sollte Wert auf ein faires Miteinander gelegt werden. Unsachlichkeit bringt Sie jetzt keinen Schritt weiter!
STEINBOCK
Dies könnte ein sehr guter Tag werden, vorausgesetzt, dass Sie einen Irrtum ganz schnell bereinigen. Die Zeit ist gut dafür.
WASSERMANN
Das, was Ihnen zu Ohren kommt, könnte Sie nachdenklich machen und vielleicht sogar dazu bringen, eine Zusage zurückzunehmen.
FISCHE
Ihre momentane Vitalität befähigt Sie zu überdurchschnittlichen Leistungen, sofern Sie diese sinnvoll einzusetzen verstehen.
