Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Die Ereignisse des Tages lassen Ihr Nervenkostüm derzeit ein bisschen dünn werden. Wichtig ist, dass Sie die Ruhe bewahren.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Dieser Tag fließt eher geruhsam dahin. Größere Anstrengungen sind nicht vonnöten. Trotzdem so flexibel wie möglich bleiben.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Einige positive Veränderungen stellen sich jetzt ein, die jedoch gleichzeitig nicht ganz einfach zu bewältigen sein werden.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Packen Sie den Stier bei den Hörnern, bevor es ein anderer tut! Bei einem riskanten Geschäft schneiden Sie hervorragend ab.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie gehen zu schnell in die Opposition. Dabei ist es Ihre innere Anspannung, die es Ihnen schwer macht, geduldig zuzuhören.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Über einen mühsam erkämpften Erfolg dürfen Sie Ihre Freude ruhig etwas deutlicher zeigen. Ihr Partner freut sich mit Ihnen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Jemand aus Ihrem Kollegenkreis hat ein Auge auf Ihre Leistungen. Betrachten Sie diese Art der Aufmerksamkeit als Kompliment.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ihre hektische Betriebsamkeit täuscht nicht über einen Leistungsknick hinweg. Das Gespräch mit dem Chef bringt neue Impulse.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

In Diskussionen sollte Wert auf ein faires Miteinander gelegt werden. Unsachlichkeit bringt Sie jetzt keinen Schritt weiter!

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Dies könnte ein sehr guter Tag werden, vorausgesetzt, dass Sie einen Irrtum ganz schnell bereinigen. Die Zeit ist gut dafür.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Das, was Ihnen zu Ohren kommt, könnte Sie nachdenklich machen und vielleicht sogar dazu bringen, eine Zusage zurückzunehmen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ihre momentane Vitalität befähigt Sie zu überdurchschnittlichen Leistungen, sofern Sie diese sinnvoll einzusetzen verstehen.

