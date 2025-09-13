Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.09.2025

13. September 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Allein der Gedanke an ein bevorstehendes Ereignis sorgt für Herzklopfen. Stress scheint heute wirklich hausgemacht zu sein. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Dank Ihrer inneren Balance wirken Sie wie ein Fels in der Brandung, wenn sich die aufregenden Ereignisse heute überstürzen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Vermeiden Sie möglichst größere Ausgaben. Ihre Kalkulation könnte sonst nicht ganz hinkommen. Körperlich wieder rundum fit. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Seien Sie nicht enttäuscht, wenn sich die Dinge heute etwas anders entwickeln, als Sie es erwartet haben. So ist das Leben. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Einige Dinge bleiben in der Schwebe. Der große Durchbruch lässt noch auf sich warten. In der Liebe kommt es zu Rivalitäten. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Während Sie vielleicht noch überlegen, ob Sie sich auf einen Vorschlag einlassen sollen, ist das Interesse bereits geweckt. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Gibt es nicht doch etwas, wodurch Ihr derzeitiges Aufgabengebiet mehr Glanz bekommen würde? Ihnen fällt bestimmt etwas ein. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ungünstige Sternenkonstellationen sorgen bis zum Nachmittag für Unruhe und Missverständnisse. Bleiben Sie dennoch gelassen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Irgendjemand wirft Ihnen vor, nachtragend zu sein. Lassen Sie sich nicht auf eine Auseinandersetzung mit dieser Person ein. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Nachdem Sie alles auf eine Karte gesetzt haben, fahren Sie recht gut damit. Sie kommen Ihrem Ziel jetzt entscheidend näher. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie haben es vielleicht immer schon gewusst, jetzt spüren Sie es ganz deutlich: Sie können mehr, als Sie nach außen zeigen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie werden schon eine Geduldsprobe bestehen müssen. Ein Angebot sollte zuerst genau auf Für und Wider hin überprüft werden.