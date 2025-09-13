AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Allein der Gedanke an ein bevorstehendes Ereignis sorgt für Herzklopfen. Stress scheint heute wirklich hausgemacht zu sein.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Dank Ihrer inneren Balance wirken Sie wie ein Fels in der Brandung, wenn sich die aufregenden Ereignisse heute überstürzen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Vermeiden Sie möglichst größere Ausgaben. Ihre Kalkulation könnte sonst nicht ganz hinkommen. Körperlich wieder rundum fit.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Seien Sie nicht enttäuscht, wenn sich die Dinge heute etwas anders entwickeln, als Sie es erwartet haben. So ist das Leben.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Einige Dinge bleiben in der Schwebe. Der große Durchbruch lässt noch auf sich warten. In der Liebe kommt es zu Rivalitäten.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Während Sie vielleicht noch überlegen, ob Sie sich auf einen Vorschlag einlassen sollen, ist das Interesse bereits geweckt.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Gibt es nicht doch etwas, wodurch Ihr derzeitiges Aufgabengebiet mehr Glanz bekommen würde? Ihnen fällt bestimmt etwas ein.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ungünstige Sternenkonstellationen sorgen bis zum Nachmittag für Unruhe und Missverständnisse. Bleiben Sie dennoch gelassen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Irgendjemand wirft Ihnen vor, nachtragend zu sein. Lassen Sie sich nicht auf eine Auseinandersetzung mit dieser Person ein.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Nachdem Sie alles auf eine Karte gesetzt haben, fahren Sie recht gut damit. Sie kommen Ihrem Ziel jetzt entscheidend näher.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie haben es vielleicht immer schon gewusst, jetzt spüren Sie es ganz deutlich: Sie können mehr, als Sie nach außen zeigen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie werden schon eine Geduldsprobe bestehen müssen. Ein Angebot sollte zuerst genau auf Für und Wider hin überprüft werden.

