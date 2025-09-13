Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.09.2025
WIDDER
Allein der Gedanke an ein bevorstehendes Ereignis sorgt für Herzklopfen. Stress scheint heute wirklich hausgemacht zu sein.
STIER
Dank Ihrer inneren Balance wirken Sie wie ein Fels in der Brandung, wenn sich die aufregenden Ereignisse heute überstürzen.
ZWILLINGE
Vermeiden Sie möglichst größere Ausgaben. Ihre Kalkulation könnte sonst nicht ganz hinkommen. Körperlich wieder rundum fit.
KREBS
Seien Sie nicht enttäuscht, wenn sich die Dinge heute etwas anders entwickeln, als Sie es erwartet haben. So ist das Leben.
LÖWE
Einige Dinge bleiben in der Schwebe. Der große Durchbruch lässt noch auf sich warten. In der Liebe kommt es zu Rivalitäten.
JUNGFRAU
Während Sie vielleicht noch überlegen, ob Sie sich auf einen Vorschlag einlassen sollen, ist das Interesse bereits geweckt.
WAAGE
Gibt es nicht doch etwas, wodurch Ihr derzeitiges Aufgabengebiet mehr Glanz bekommen würde? Ihnen fällt bestimmt etwas ein.
SKORPION
Ungünstige Sternenkonstellationen sorgen bis zum Nachmittag für Unruhe und Missverständnisse. Bleiben Sie dennoch gelassen.
SCHÜTZE
Irgendjemand wirft Ihnen vor, nachtragend zu sein. Lassen Sie sich nicht auf eine Auseinandersetzung mit dieser Person ein.
STEINBOCK
Nachdem Sie alles auf eine Karte gesetzt haben, fahren Sie recht gut damit. Sie kommen Ihrem Ziel jetzt entscheidend näher.
WASSERMANN
Sie haben es vielleicht immer schon gewusst, jetzt spüren Sie es ganz deutlich: Sie können mehr, als Sie nach außen zeigen.
FISCHE
Sie werden schon eine Geduldsprobe bestehen müssen. Ein Angebot sollte zuerst genau auf Für und Wider hin überprüft werden.
