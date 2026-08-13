Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.08.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Eine angespannte Situation ließe sich schnell entschärfen, wenn Sie nicht so sehr auf Ihrem Standpunkt beharren würden.
STIER
Schlucken Sie Ihren Ärger nicht herunter. Reagieren Sie darauf, aber bleiben Sie dabei auch offen für andere Meinungen.
ZWILLINGE
Die Zwillinge-Geborenen könnten jetzt selbst vieles verändern, indem sie ihre Schwächen erkennen und Stärken daraus machen.
KREBS
Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Bleiben Sie in einer kritischen Situation jetzt möglichst entspannt.
LÖWE
Es wird Ihnen jetzt nicht viel bringen, neue Regeln aufzustellen. Versuchen Sie stattdessen, mit Diplomatie zu punkten.
JUNGFRAU
Ihr Temperament versetzt Ihr Umfeld heute ganz sicher ins Staunen! Sie verfügen jetzt über eine besondere Ausstrahlung.
WAAGE
Gute Gespräche eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten. Sie sollten jetzt aber nicht zu lange abwarten, sondern auch handeln.
SKORPION
Dies ist ganz gewiss nicht ein Tag zur Lösung der kleinen Alltagsprobleme. Ihnen sind jetzt größere Aufgaben zugedacht!
SCHÜTZE
Die Gewissheit, dass Sie sich nichts beweisen müssen, hilft Ihnen, in einer angespannten Situation gelassen zu bleiben.
STEINBOCK
Sie dürften mit sich und der Welt vollauf zufrieden sein. Im Berufsleben sieht es gut aus, in der Liebe sogar blendend.
WASSERMANN
Der Tag erweist sich als vorteilhaft für ein Kaufangebot. Halten Sie mit Ihren eigenen Absichten nicht hinter dem Berg.
FISCHE
Verliebte werden es heute besonders leicht haben. Die Sterne stehen gut und begünstigen die heiteren Seiten des Lebens.
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