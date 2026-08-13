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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Eine angespannte Situation ließe sich schnell entschärfen, wenn Sie nicht so sehr auf Ihrem Standpunkt beharren würden.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Schlucken Sie Ihren Ärger nicht herunter. Reagieren Sie darauf, aber bleiben Sie dabei auch offen für andere Meinungen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Die Zwillinge-Geborenen könnten jetzt selbst vieles verändern, indem sie ihre Schwächen erkennen und Stärken daraus machen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Bleiben Sie in einer kritischen Situation jetzt möglichst entspannt.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Es wird Ihnen jetzt nicht viel bringen, neue Regeln aufzustellen. Versuchen Sie stattdessen, mit Diplomatie zu punkten.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ihr Temperament versetzt Ihr Umfeld heute ganz sicher ins Staunen! Sie verfügen jetzt über eine besondere Ausstrahlung.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Gute Gespräche eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten. Sie sollten jetzt aber nicht zu lange abwarten, sondern auch handeln.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Dies ist ganz gewiss nicht ein Tag zur Lösung der kleinen Alltagsprobleme. Ihnen sind jetzt größere Aufgaben zugedacht!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Die Gewissheit, dass Sie sich nichts beweisen müssen, hilft Ihnen, in einer angespannten Situation gelassen zu bleiben.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie dürften mit sich und der Welt vollauf zufrieden sein. Im Berufsleben sieht es gut aus, in der Liebe sogar blendend.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Der Tag erweist sich als vorteilhaft für ein Kaufangebot. Halten Sie mit Ihren eigenen Absichten nicht hinter dem Berg.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Verliebte werden es heute besonders leicht haben. Die Sterne stehen gut und begünstigen die heiteren Seiten des Lebens.

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