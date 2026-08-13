Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

13. August 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Eine angespannte Situation ließe sich schnell entschärfen, wenn Sie nicht so sehr auf Ihrem Standpunkt beharren würden. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Schlucken Sie Ihren Ärger nicht herunter. Reagieren Sie darauf, aber bleiben Sie dabei auch offen für andere Meinungen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Die Zwillinge-Geborenen könnten jetzt selbst vieles verändern, indem sie ihre Schwächen erkennen und Stärken daraus machen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Bleiben Sie in einer kritischen Situation jetzt möglichst entspannt. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Es wird Ihnen jetzt nicht viel bringen, neue Regeln aufzustellen. Versuchen Sie stattdessen, mit Diplomatie zu punkten. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Ihr Temperament versetzt Ihr Umfeld heute ganz sicher ins Staunen! Sie verfügen jetzt über eine besondere Ausstrahlung. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Gute Gespräche eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten. Sie sollten jetzt aber nicht zu lange abwarten, sondern auch handeln. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Dies ist ganz gewiss nicht ein Tag zur Lösung der kleinen Alltagsprobleme. Ihnen sind jetzt größere Aufgaben zugedacht! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Die Gewissheit, dass Sie sich nichts beweisen müssen, hilft Ihnen, in einer angespannten Situation gelassen zu bleiben. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie dürften mit sich und der Welt vollauf zufrieden sein. Im Berufsleben sieht es gut aus, in der Liebe sogar blendend. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Der Tag erweist sich als vorteilhaft für ein Kaufangebot. Halten Sie mit Ihren eigenen Absichten nicht hinter dem Berg. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Verliebte werden es heute besonders leicht haben. Die Sterne stehen gut und begünstigen die heiteren Seiten des Lebens.