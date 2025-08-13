Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.08.2025
Audio von Carbonatix
Bedeutung der Icons
WIDDER
Pessimismus ist nicht angebracht. Auch wenn es anfangs gar nicht so aussieht, es wird sich alles zum Besten wenden.
STIER
Ihr Ehrgeiz ist derzeit ungebrochen und so tragen Sie maßgeblich dazu bei, dass ein Projekt ein voller Erfolg wird.
ZWILLINGE
Nicht jedes Geheimnis will gelüftet werden. Akzeptieren Sie es, wenn jemand keine näheren Erklärungen geben möchte.
KREBS
Die Lässigkeit, mit der Sie manches regeln, ärgert gewisse Leute. Halten Sie sich derzeit mehr an die Vorschriften!
LÖWE
Die Wünsche eines Mitmenschen sollten respektiert werden, sonst könnte es zu unschönen Auseinandersetzungen kommen.
JUNGFRAU
Keine Sorge, sobald Sie diejenigen, die noch skeptisch waren, überzeugt haben, steht dem Erfolg nichts mehr im Weg.
WAAGE
Ein Tag, der ganz ohne besondere Vorkommnisse verläuft. Genießen Sie die geruhsamen Stunden in aller Ausgiebigkeit.
SKORPION
Tendenz zur Melancholie! Nicht den Mut verlieren, wenn die ganz großen Herzenswünsche sich momentan nicht erfüllen.
SCHÜTZE
Der gewohnte Trott ist Ihnen am liebsten. Da ist kein Platz für Überraschungen, mögen sie auch noch so positiv sein.
STEINBOCK
Sie könnten einer Fehleinschätzung unterliegen. Bleiben Sie in einer unklaren Situation realistisch und beherrscht.
WASSERMANN
Im beruflichen Bereich werden Sie jetzt auf Gegenwehr stoßen. Doch Widerstand hat Sie ja noch nie entmutigen können.
FISCHE
Ihre wunderbare Fähigkeit, sich schnell für etwas zu begeistern, hält Sie leider nicht von unbedachten Schritten ab.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen