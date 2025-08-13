AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Pessimismus ist nicht angebracht. Auch wenn es anfangs gar nicht so aussieht, es wird sich alles zum Besten wenden.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ihr Ehrgeiz ist derzeit ungebrochen und so tragen Sie maßgeblich dazu bei, dass ein Projekt ein voller Erfolg wird.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Nicht jedes Geheimnis will gelüftet werden. Akzeptieren Sie es, wenn jemand keine näheren Erklärungen geben möchte.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Die Lässigkeit, mit der Sie manches regeln, ärgert gewisse Leute. Halten Sie sich derzeit mehr an die Vorschriften!

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Die Wünsche eines Mitmenschen sollten respektiert werden, sonst könnte es zu unschönen Auseinandersetzungen kommen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Keine Sorge, sobald Sie diejenigen, die noch skeptisch waren, überzeugt haben, steht dem Erfolg nichts mehr im Weg.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ein Tag, der ganz ohne besondere Vorkommnisse verläuft. Genießen Sie die geruhsamen Stunden in aller Ausgiebigkeit.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Tendenz zur Melancholie! Nicht den Mut verlieren, wenn die ganz großen Herzenswünsche sich momentan nicht erfüllen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Der gewohnte Trott ist Ihnen am liebsten. Da ist kein Platz für Überraschungen, mögen sie auch noch so positiv sein.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie könnten einer Fehleinschätzung unterliegen. Bleiben Sie in einer unklaren Situation realistisch und beherrscht.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Im beruflichen Bereich werden Sie jetzt auf Gegenwehr stoßen. Doch Widerstand hat Sie ja noch nie entmutigen können.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ihre wunderbare Fähigkeit, sich schnell für etwas zu begeistern, hält Sie leider nicht von unbedachten Schritten ab.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.