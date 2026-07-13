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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Heute merkt jeder, wie wichtig Kommunikation und Teamfähigkeit wirklich sind. Die Zusammenarbeit funktioniert besser denn je.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Neptun verstärkt eine leichte Unsicherheit und rät gleichzeitig zur Vorsicht. Nicht zu voreiligen Schlüssen verleiten lassen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Fragen Sie sich, wie bestimmte Schwierigkeiten in Zukunft zu vermeiden sind. Für berufliche Spekulationen eine schlechte Zeit.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie sind von einem Ergebnis ein wenig enttäuscht? Das ist nur ein Gefühl und kein Grund, gleich die Flinte ins Korn zu werfen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Große Träume müssen noch warten. Ihnen stehen derzeit viele Türen und Herzen offen. Sie sind begehrt und werden sehr umworben.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ganz wichtig ist für Sie, dass Sie heute keine großen Entscheidungen treffen, bei denen Sie sich verbindlich festlegen würden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Zeigen Sie Mut zur Entscheidung. Wagen Sie sich jetzt ruhig an ein Experiment heran. Die Ausgangslage wäre dafür stabil genug.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Eine Aufgabe hat ihren Reiz für Sie verloren. Trotzdem täten Sie gut daran, auch weiterhin konzentriert bei der Sache zu sein.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Gut möglich, dass sachliche Argumente allein nicht ausreichen, um jemanden von der Notwendigkeit eines Projekts zu überzeugen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Eine finanzielle Verbesserung könnte für Sie gerade zur rechten Zeit kommen. Mit einigen Überraschungen darf gerechnet werden.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie sind voller Tatendrang und können gar nicht abwarten, Ihre Ideen umzusetzen. Nehmen Sie beruhigt die Hilfe von Dritten an.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sammeln Sie jetzt alle Kräfte für ein bevorstehendes Hindernis, das Ihnen zuerst unüberwindbar scheint. Sie schaffen es schon!

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