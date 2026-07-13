Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Heute merkt jeder, wie wichtig Kommunikation und Teamfähigkeit wirklich sind. Die Zusammenarbeit funktioniert besser denn je.
STIER
Neptun verstärkt eine leichte Unsicherheit und rät gleichzeitig zur Vorsicht. Nicht zu voreiligen Schlüssen verleiten lassen.
ZWILLINGE
Fragen Sie sich, wie bestimmte Schwierigkeiten in Zukunft zu vermeiden sind. Für berufliche Spekulationen eine schlechte Zeit.
KREBS
Sie sind von einem Ergebnis ein wenig enttäuscht? Das ist nur ein Gefühl und kein Grund, gleich die Flinte ins Korn zu werfen.
LÖWE
Große Träume müssen noch warten. Ihnen stehen derzeit viele Türen und Herzen offen. Sie sind begehrt und werden sehr umworben.
JUNGFRAU
Ganz wichtig ist für Sie, dass Sie heute keine großen Entscheidungen treffen, bei denen Sie sich verbindlich festlegen würden.
WAAGE
Zeigen Sie Mut zur Entscheidung. Wagen Sie sich jetzt ruhig an ein Experiment heran. Die Ausgangslage wäre dafür stabil genug.
SKORPION
Eine Aufgabe hat ihren Reiz für Sie verloren. Trotzdem täten Sie gut daran, auch weiterhin konzentriert bei der Sache zu sein.
SCHÜTZE
Gut möglich, dass sachliche Argumente allein nicht ausreichen, um jemanden von der Notwendigkeit eines Projekts zu überzeugen.
STEINBOCK
Eine finanzielle Verbesserung könnte für Sie gerade zur rechten Zeit kommen. Mit einigen Überraschungen darf gerechnet werden.
WASSERMANN
Sie sind voller Tatendrang und können gar nicht abwarten, Ihre Ideen umzusetzen. Nehmen Sie beruhigt die Hilfe von Dritten an.
FISCHE
Sammeln Sie jetzt alle Kräfte für ein bevorstehendes Hindernis, das Ihnen zuerst unüberwindbar scheint. Sie schaffen es schon!
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