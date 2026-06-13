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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ein relativ ruhiger Tag liegt vor Ihnen. Heute können Sie langfristig planen. Berufliches aber unbedingt von Privatem trennen!

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie sollten ab und zu eine kleine Pause einlegen, und zwar bevor es so weit ist, dass der Körper erste Schwächesymptome zeigt.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Je weniger Sie sich von dem Auftreten des Chefs verunsichern lassen, desto selbstsicherer können Sie Ihre Anliegen vorbringen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie dürfen rundum zufrieden sein. Alles geht zügig voran. Schenken Sie Körper und Seele vermehrt Aufmerksamkeit und Zuwendung.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Gute Ideen sind bei der Arbeit gefragt, Kreativität zeigen! Ihre Pläne sind wertvoll und die Kollegen werden Sie unterstützen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Es lohnt sich, einen Preisvergleich anzustellen. Gerade heute haben Sie ein sicheres Gespür für gute Geschäfte. Nutzen Sie es!

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ein schöner Tag kündigt sich an. Wichtig jedoch ist, dass Sie selbst die Impulse geben. Das ist immer die beste Voraussetzung.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Es wird Ihnen heute nicht viel bringen, wenn neue Regeln aufgestellt werden. Versuchen Sie es stattdessen mit mehr Diplomatie.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ein Irrtum muss berichtigt werden, selbst wenn es Geld kosten sollte. Schaffen Sie die unangenehme Angelegenheit aus der Welt.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Es hilft nichts, auch wenn Sie heute vieles ungeduldig werden lässt, so müssen Sie sich doch mit den Gegebenheiten anfreunden.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Eine nette Überraschung wartet auf Sie. Damit haben Sie heute wirklich nicht mehr gerechnet. Umso mehr werden Sie sich freuen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Der Tag ist gekommen, mutig auf eine Entscheidung zu drängen. Sie dürfen jetzt damit rechnen, dass sie positiv ausfallen wird.

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