Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ein relativ ruhiger Tag liegt vor Ihnen. Heute können Sie langfristig planen. Berufliches aber unbedingt von Privatem trennen!
STIER
Sie sollten ab und zu eine kleine Pause einlegen, und zwar bevor es so weit ist, dass der Körper erste Schwächesymptome zeigt.
ZWILLINGE
Je weniger Sie sich von dem Auftreten des Chefs verunsichern lassen, desto selbstsicherer können Sie Ihre Anliegen vorbringen.
KREBS
Sie dürfen rundum zufrieden sein. Alles geht zügig voran. Schenken Sie Körper und Seele vermehrt Aufmerksamkeit und Zuwendung.
LÖWE
Gute Ideen sind bei der Arbeit gefragt, Kreativität zeigen! Ihre Pläne sind wertvoll und die Kollegen werden Sie unterstützen.
JUNGFRAU
Es lohnt sich, einen Preisvergleich anzustellen. Gerade heute haben Sie ein sicheres Gespür für gute Geschäfte. Nutzen Sie es!
WAAGE
Ein schöner Tag kündigt sich an. Wichtig jedoch ist, dass Sie selbst die Impulse geben. Das ist immer die beste Voraussetzung.
SKORPION
Es wird Ihnen heute nicht viel bringen, wenn neue Regeln aufgestellt werden. Versuchen Sie es stattdessen mit mehr Diplomatie.
SCHÜTZE
Ein Irrtum muss berichtigt werden, selbst wenn es Geld kosten sollte. Schaffen Sie die unangenehme Angelegenheit aus der Welt.
STEINBOCK
Es hilft nichts, auch wenn Sie heute vieles ungeduldig werden lässt, so müssen Sie sich doch mit den Gegebenheiten anfreunden.
WASSERMANN
Eine nette Überraschung wartet auf Sie. Damit haben Sie heute wirklich nicht mehr gerechnet. Umso mehr werden Sie sich freuen.
FISCHE
Der Tag ist gekommen, mutig auf eine Entscheidung zu drängen. Sie dürfen jetzt damit rechnen, dass sie positiv ausfallen wird.
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