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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Verzichten Sie heute lieber auf Süßes und Fettes. Raffen Sie sich zu einer Joggingrunde auf. Das kurbelt den Stoffwechsel an.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Im Kollegenkreis herrscht ein tolles Klima. Sie kommen gut voran. Wie wäre es, sich einmal wieder nach Feierabend zu treffen?

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ein paar unverhoffte Neuigkeiten liefern Ihnen jetzt geeignete Informationen, um weiter an Erfolgsplänen schmieden zu können.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Eine gebotene Möglichkeit zur Fortbildung sollten Sie unbedingt nutzen. Das kann Ihnen langfristig nur zum Vorteil gereichen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

In einer Angelegenheit müssen Sie die Karten offen auf den Tisch legen. Sie werden bald zu Ihrer gewohnten Form zurückfinden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Langsam sollten Sie Ihre Pläne in den Griff bekommen, da Berufs- und Privatleben Sie nun verstärkt in Anspruch nehmen werden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Eine Glückssträhne hilft Ihnen, Umstellungen erfolgreich zu bewältigen. Die Erfüllung eines Wunsches rückt in greifbare Nähe.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

In einer beruflichen Sache sollten Sie in hohem Maß Diplomatie walten lassen. Ein Gesprächspartner wird sehr hartnäckig sein.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Um zur Lösung eines Problems zu kommen, sollten Sie versuchen, ein bestehendes Hemmnis von einer anderen Seite zu betrachten.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Jetzt dürfen Sie einmal richtig stolz auf sich sein. Ihre derzeitige Kreativität ist verblüffend und Sie sprühen vor Energie.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie sind heute von Ihrer Meinung mehr als überzeugt und daher ungern bereit, den Standpunkt eines Mitmenschen zu akzeptieren.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Einen Vorwurf brauchen Sie nicht allzu ernst zu nehmen, da er ohnehin nicht berechtigt ist. Verhalten Sie sich also besonnen.

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