Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Verzichten Sie heute lieber auf Süßes und Fettes. Raffen Sie sich zu einer Joggingrunde auf. Das kurbelt den Stoffwechsel an.
STIER
Im Kollegenkreis herrscht ein tolles Klima. Sie kommen gut voran. Wie wäre es, sich einmal wieder nach Feierabend zu treffen?
ZWILLINGE
Ein paar unverhoffte Neuigkeiten liefern Ihnen jetzt geeignete Informationen, um weiter an Erfolgsplänen schmieden zu können.
KREBS
Eine gebotene Möglichkeit zur Fortbildung sollten Sie unbedingt nutzen. Das kann Ihnen langfristig nur zum Vorteil gereichen.
LÖWE
In einer Angelegenheit müssen Sie die Karten offen auf den Tisch legen. Sie werden bald zu Ihrer gewohnten Form zurückfinden.
JUNGFRAU
Langsam sollten Sie Ihre Pläne in den Griff bekommen, da Berufs- und Privatleben Sie nun verstärkt in Anspruch nehmen werden.
WAAGE
Eine Glückssträhne hilft Ihnen, Umstellungen erfolgreich zu bewältigen. Die Erfüllung eines Wunsches rückt in greifbare Nähe.
SKORPION
In einer beruflichen Sache sollten Sie in hohem Maß Diplomatie walten lassen. Ein Gesprächspartner wird sehr hartnäckig sein.
SCHÜTZE
Um zur Lösung eines Problems zu kommen, sollten Sie versuchen, ein bestehendes Hemmnis von einer anderen Seite zu betrachten.
STEINBOCK
Jetzt dürfen Sie einmal richtig stolz auf sich sein. Ihre derzeitige Kreativität ist verblüffend und Sie sprühen vor Energie.
WASSERMANN
Sie sind heute von Ihrer Meinung mehr als überzeugt und daher ungern bereit, den Standpunkt eines Mitmenschen zu akzeptieren.
FISCHE
Einen Vorwurf brauchen Sie nicht allzu ernst zu nehmen, da er ohnehin nicht berechtigt ist. Verhalten Sie sich also besonnen.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen