Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

13. Mai 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Verzichten Sie heute lieber auf Süßes und Fettes. Raffen Sie sich zu einer Joggingrunde auf. Das kurbelt den Stoffwechsel an. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Im Kollegenkreis herrscht ein tolles Klima. Sie kommen gut voran. Wie wäre es, sich einmal wieder nach Feierabend zu treffen? Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ein paar unverhoffte Neuigkeiten liefern Ihnen jetzt geeignete Informationen, um weiter an Erfolgsplänen schmieden zu können. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Eine gebotene Möglichkeit zur Fortbildung sollten Sie unbedingt nutzen. Das kann Ihnen langfristig nur zum Vorteil gereichen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. In einer Angelegenheit müssen Sie die Karten offen auf den Tisch legen. Sie werden bald zu Ihrer gewohnten Form zurückfinden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Langsam sollten Sie Ihre Pläne in den Griff bekommen, da Berufs- und Privatleben Sie nun verstärkt in Anspruch nehmen werden. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Eine Glückssträhne hilft Ihnen, Umstellungen erfolgreich zu bewältigen. Die Erfüllung eines Wunsches rückt in greifbare Nähe. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. In einer beruflichen Sache sollten Sie in hohem Maß Diplomatie walten lassen. Ein Gesprächspartner wird sehr hartnäckig sein. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Um zur Lösung eines Problems zu kommen, sollten Sie versuchen, ein bestehendes Hemmnis von einer anderen Seite zu betrachten. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Jetzt dürfen Sie einmal richtig stolz auf sich sein. Ihre derzeitige Kreativität ist verblüffend und Sie sprühen vor Energie. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie sind heute von Ihrer Meinung mehr als überzeugt und daher ungern bereit, den Standpunkt eines Mitmenschen zu akzeptieren. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Einen Vorwurf brauchen Sie nicht allzu ernst zu nehmen, da er ohnehin nicht berechtigt ist. Verhalten Sie sich also besonnen.