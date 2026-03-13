Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

13. März 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie regen sich derzeit schnell über Kleinigkeiten auf. Ist eine Sache den ganzen Wirbel, den Sie darum machen, wirklich wert? Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Die Sterne stehen günstig für eine positive Veränderung. Ganz egal, ob auf beruflicher oder privater Ebene. Packen Sie es an. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Starten Sie mit sanftem Bauchmuskeltraining in den Tag. Danach fühlen Sie sich topfit und können ohne Gewissensbisse naschen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Der Blick ist klar. Sie sehen jetzt genau, wo und wie Sie den Hebel ansetzen müssen, um einige Dinge zum Positiven zu wenden. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Neptun verstärkt eine leichte Unsicherheit und rät gleichzeitig zur Vorsicht. Nicht zu voreiligen Schlüssen verleiten lassen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Jetzt müssen noch einmal die Ärmel hochgekrempelt werden. Zu allem Übel setzt man Ihnen Termine, die Sie in Zeitdruck bringen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Erwarten Sie bitte nicht, dass immer alles Gewinn bringt. Doch heute wird Sie der Erfolg einmal den ganzen Tag über begleiten. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ein relativ ruhiger Tag liegt vor Ihnen. Heute können Sie langfristig planen. Berufliches aber unbedingt von Privatem trennen! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ein Anruf genügt, um ein klärendes Gespräch in die Wege zu leiten. Es fällt Ihnen heute leicht, die richtigen Worte zu finden. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Es lohnt sich, einen Preisvergleich anzustellen. Gerade heute haben Sie ein sicheres Gespür für gute Geschäfte. Nutzen Sie es! Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Heute geht es darum, neue Ideen zu empfangen und auszusenden. Wer mit geschärften Sinnen in den Tag geht, wird sicher staunen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Gut möglich, dass sachliche Argumente allein nicht ausreichen, um jemanden von der Notwendigkeit eines Projekts zu überzeugen.