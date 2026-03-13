AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.03.2026

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie regen sich derzeit schnell über Kleinigkeiten auf. Ist eine Sache den ganzen Wirbel, den Sie darum machen, wirklich wert?

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Die Sterne stehen günstig für eine positive Veränderung. Ganz egal, ob auf beruflicher oder privater Ebene. Packen Sie es an.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Starten Sie mit sanftem Bauchmuskeltraining in den Tag. Danach fühlen Sie sich topfit und können ohne Gewissensbisse naschen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Der Blick ist klar. Sie sehen jetzt genau, wo und wie Sie den Hebel ansetzen müssen, um einige Dinge zum Positiven zu wenden.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Neptun verstärkt eine leichte Unsicherheit und rät gleichzeitig zur Vorsicht. Nicht zu voreiligen Schlüssen verleiten lassen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Jetzt müssen noch einmal die Ärmel hochgekrempelt werden. Zu allem Übel setzt man Ihnen Termine, die Sie in Zeitdruck bringen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Erwarten Sie bitte nicht, dass immer alles Gewinn bringt. Doch heute wird Sie der Erfolg einmal den ganzen Tag über begleiten.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ein relativ ruhiger Tag liegt vor Ihnen. Heute können Sie langfristig planen. Berufliches aber unbedingt von Privatem trennen!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ein Anruf genügt, um ein klärendes Gespräch in die Wege zu leiten. Es fällt Ihnen heute leicht, die richtigen Worte zu finden.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Es lohnt sich, einen Preisvergleich anzustellen. Gerade heute haben Sie ein sicheres Gespür für gute Geschäfte. Nutzen Sie es!

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Heute geht es darum, neue Ideen zu empfangen und auszusenden. Wer mit geschärften Sinnen in den Tag geht, wird sicher staunen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Gut möglich, dass sachliche Argumente allein nicht ausreichen, um jemanden von der Notwendigkeit eines Projekts zu überzeugen.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.