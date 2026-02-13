Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.02.2026
WIDDER
Ein Negativaspekt macht sich im seelischen Bereich in Form von Überempfindlichkeit bemerkbar. Sie zeigen sich sehr verletzbar.
STIER
Es wird Ihnen heute nicht viel bringen, wenn neue Regeln aufgestellt werden. Versuchen Sie es stattdessen mit mehr Diplomatie.
ZWILLINGE
Es hilft nichts, auch wenn Sie heute vieles ungeduldig werden lässt, so müssen Sie sich doch mit den Gegebenheiten anfreunden.
KREBS
Ein Irrtum muss berichtigt werden, selbst wenn es Geld kosten sollte. Schaffen Sie die unangenehme Angelegenheit aus der Welt.
LÖWE
Eine Sache entwickelt sich ganz anders, als Sie es sich vorgestellt haben. Wer hohe Erwartungen hat, könnte enttäuscht werden.
JUNGFRAU
In Diskussionen sollten Sie möglichst sachlich argumentieren. Hören Sie trotzdem auf Ihren Bauch, wenn er sich zu Wort meldet.
WAAGE
Durch eine kleine Nachlässigkeit kommt es bei der Arbeit zu größeren Verzögerungen. Es hilft, die Strategie neu zu überdenken.
SKORPION
Ein an sich nicht eingeplanter Tapetenwechsel wird für so manchen eine willkommene und angenehme Abwechslung mit sich bringen.
SCHÜTZE
Die Verpflichtungen rufen! Ganz besonders im Haushalt wird es für Sie einmal wieder Zeit, sich dem zu widmen, was zu kurz kam.
STEINBOCK
Eine gewisse Unruhe wird sich bemerkbar machen. Vorsicht und Zurückhaltung sind derzeit angebrachter als impulsive Reaktionen.
WASSERMANN
Durch Hektik könnten Sie sich eine gute Chance verderben. Machen Sie sich einen genauen Plan und halten Sie ihn unbedingt ein.
FISCHE
Eine Riesenchance, auf die Sie schon lange warten, bietet sich jetzt. Sie können dem Chef einen Verbesserungsvorschlag machen.
