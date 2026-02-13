AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.02.2026

Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Ein Negativaspekt macht sich im seelischen Bereich in Form von Überempfindlichkeit bemerkbar. Sie zeigen sich sehr verletzbar.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Es wird Ihnen heute nicht viel bringen, wenn neue Regeln aufgestellt werden. Versuchen Sie es stattdessen mit mehr Diplomatie.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Es hilft nichts, auch wenn Sie heute vieles ungeduldig werden lässt, so müssen Sie sich doch mit den Gegebenheiten anfreunden.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Ein Irrtum muss berichtigt werden, selbst wenn es Geld kosten sollte. Schaffen Sie die unangenehme Angelegenheit aus der Welt.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Eine Sache entwickelt sich ganz anders, als Sie es sich vorgestellt haben. Wer hohe Erwartungen hat, könnte enttäuscht werden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

In Diskussionen sollten Sie möglichst sachlich argumentieren. Hören Sie trotzdem auf Ihren Bauch, wenn er sich zu Wort meldet.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Durch eine kleine Nachlässigkeit kommt es bei der Arbeit zu größeren Verzögerungen. Es hilft, die Strategie neu zu überdenken.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Ein an sich nicht eingeplanter Tapetenwechsel wird für so manchen eine willkommene und angenehme Abwechslung mit sich bringen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Die Verpflichtungen rufen! Ganz besonders im Haushalt wird es für Sie einmal wieder Zeit, sich dem zu widmen, was zu kurz kam.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Eine gewisse Unruhe wird sich bemerkbar machen. Vorsicht und Zurückhaltung sind derzeit angebrachter als impulsive Reaktionen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Durch Hektik könnten Sie sich eine gute Chance verderben. Machen Sie sich einen genauen Plan und halten Sie ihn unbedingt ein.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Eine Riesenchance, auf die Sie schon lange warten, bietet sich jetzt. Sie können dem Chef einen Verbesserungsvorschlag machen.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.