Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

13. Februar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Ein Negativaspekt macht sich im seelischen Bereich in Form von Überempfindlichkeit bemerkbar. Sie zeigen sich sehr verletzbar. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Es wird Ihnen heute nicht viel bringen, wenn neue Regeln aufgestellt werden. Versuchen Sie es stattdessen mit mehr Diplomatie. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Es hilft nichts, auch wenn Sie heute vieles ungeduldig werden lässt, so müssen Sie sich doch mit den Gegebenheiten anfreunden. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Ein Irrtum muss berichtigt werden, selbst wenn es Geld kosten sollte. Schaffen Sie die unangenehme Angelegenheit aus der Welt. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Eine Sache entwickelt sich ganz anders, als Sie es sich vorgestellt haben. Wer hohe Erwartungen hat, könnte enttäuscht werden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. In Diskussionen sollten Sie möglichst sachlich argumentieren. Hören Sie trotzdem auf Ihren Bauch, wenn er sich zu Wort meldet. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Durch eine kleine Nachlässigkeit kommt es bei der Arbeit zu größeren Verzögerungen. Es hilft, die Strategie neu zu überdenken. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Ein an sich nicht eingeplanter Tapetenwechsel wird für so manchen eine willkommene und angenehme Abwechslung mit sich bringen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Die Verpflichtungen rufen! Ganz besonders im Haushalt wird es für Sie einmal wieder Zeit, sich dem zu widmen, was zu kurz kam. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Eine gewisse Unruhe wird sich bemerkbar machen. Vorsicht und Zurückhaltung sind derzeit angebrachter als impulsive Reaktionen. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Durch Hektik könnten Sie sich eine gute Chance verderben. Machen Sie sich einen genauen Plan und halten Sie ihn unbedingt ein. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Eine Riesenchance, auf die Sie schon lange warten, bietet sich jetzt. Sie können dem Chef einen Verbesserungsvorschlag machen.