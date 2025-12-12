Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.12.2025
Bedeutung der Icons
WIDDER
Achten Sie darauf, wem Sie Ihr Vertrauen schenken. Manchmal ist es besser, sich beim Gedankenaustausch zurückzuhalten.
STIER
Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie Dritten gegenüber äußern! Man wird versuchen, Ihnen das Wort im Mund umzudrehen.
ZWILLINGE
An so einem turbulenten Tag wie dem heutigen dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Konzentration manchmal nachlässt.
KREBS
Sehnen Sie sich insgeheim nach einem Tapetenwechsel? Sie sollten in der Tat einmal wieder andere Menschen kennenlernen.
LÖWE
Auf die Glücksplaneten ist Verlass. Eine Tür könnte sich heute für Sie öffnen. Wichtig: Nicht gleich alles ausplaudern.
JUNGFRAU
Merkur macht sensibel und sorgt dafür, dass Sie für das Verhalten anderer wesentlich mehr Verständnis zeigen als sonst.
WAAGE
Derzeit stehen alle Ampeln auf Rot! Nutzen Sie diese Phase dazu, alte Projekte noch einmal gründlichst zu überarbeiten.
SKORPION
Ihre augenblickliche Lage ist ziemlich anstrengend. Zum Glück finden Sie am Abend die Möglichkeit, sich zurückzuziehen.
SCHÜTZE
Genießen Sie auch die kleinen, schönen Momente, die der Tag zu bieten hat, ganz bewusst. Gehen Sie an die frische Luft.
STEINBOCK
Endlich legen sich Nervosität und Anspannung. Die zeitliche Distanz zu einem Problem schafft die nötige Erholungspause.
WASSERMANN
Niemand kann alles wissen! Es ist durchaus keine Schande, wenn man zu bestimmten Themen einmal schweigt und nur zuhört.
FISCHE
Reden Sie nicht allzu offen über Ihre Gedanken. Sie könnten dabei auf Unverständnis stoßen. Beruflich engagierter sein.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen