Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.12.2025

12. Dezember 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Achten Sie darauf, wem Sie Ihr Vertrauen schenken. Manchmal ist es besser, sich beim Gedankenaustausch zurückzuhalten. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie Dritten gegenüber äußern! Man wird versuchen, Ihnen das Wort im Mund umzudrehen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. An so einem turbulenten Tag wie dem heutigen dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Konzentration manchmal nachlässt. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Sehnen Sie sich insgeheim nach einem Tapetenwechsel? Sie sollten in der Tat einmal wieder andere Menschen kennenlernen. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Auf die Glücksplaneten ist Verlass. Eine Tür könnte sich heute für Sie öffnen. Wichtig: Nicht gleich alles ausplaudern. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Merkur macht sensibel und sorgt dafür, dass Sie für das Verhalten anderer wesentlich mehr Verständnis zeigen als sonst. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Derzeit stehen alle Ampeln auf Rot! Nutzen Sie diese Phase dazu, alte Projekte noch einmal gründlichst zu überarbeiten. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Ihre augenblickliche Lage ist ziemlich anstrengend. Zum Glück finden Sie am Abend die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Genießen Sie auch die kleinen, schönen Momente, die der Tag zu bieten hat, ganz bewusst. Gehen Sie an die frische Luft. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Endlich legen sich Nervosität und Anspannung. Die zeitliche Distanz zu einem Problem schafft die nötige Erholungspause. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Niemand kann alles wissen! Es ist durchaus keine Schande, wenn man zu bestimmten Themen einmal schweigt und nur zuhört. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Reden Sie nicht allzu offen über Ihre Gedanken. Sie könnten dabei auf Unverständnis stoßen. Beruflich engagierter sein.