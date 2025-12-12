AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Achten Sie darauf, wem Sie Ihr Vertrauen schenken. Manchmal ist es besser, sich beim Gedankenaustausch zurückzuhalten.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie Dritten gegenüber äußern! Man wird versuchen, Ihnen das Wort im Mund umzudrehen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

An so einem turbulenten Tag wie dem heutigen dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Konzentration manchmal nachlässt.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Sehnen Sie sich insgeheim nach einem Tapetenwechsel? Sie sollten in der Tat einmal wieder andere Menschen kennenlernen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Auf die Glücksplaneten ist Verlass. Eine Tür könnte sich heute für Sie öffnen. Wichtig: Nicht gleich alles ausplaudern.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Merkur macht sensibel und sorgt dafür, dass Sie für das Verhalten anderer wesentlich mehr Verständnis zeigen als sonst.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Derzeit stehen alle Ampeln auf Rot! Nutzen Sie diese Phase dazu, alte Projekte noch einmal gründlichst zu überarbeiten.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Ihre augenblickliche Lage ist ziemlich anstrengend. Zum Glück finden Sie am Abend die Möglichkeit, sich zurückzuziehen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Genießen Sie auch die kleinen, schönen Momente, die der Tag zu bieten hat, ganz bewusst. Gehen Sie an die frische Luft.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Endlich legen sich Nervosität und Anspannung. Die zeitliche Distanz zu einem Problem schafft die nötige Erholungspause.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Niemand kann alles wissen! Es ist durchaus keine Schande, wenn man zu bestimmten Themen einmal schweigt und nur zuhört.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Reden Sie nicht allzu offen über Ihre Gedanken. Sie könnten dabei auf Unverständnis stoßen. Beruflich engagierter sein.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.