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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sammeln Sie jetzt alle Kräfte für ein bevorstehendes Hindernis, das Ihnen zuerst unüberwindbar scheint. Sie schaffen es schon!

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Hohe Ansprüche hin oder her. Heute drücken selbst besonders kritische Vertreter dieses Sternzeichens gerne einmal ein Auge zu.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie sind voller Tatendrang und können gar nicht abwarten, Ihre Ideen umzusetzen. Nehmen Sie beruhigt die Hilfe von Dritten an.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Laden Sie Ihre Freunde doch einmal wieder zu sich ein. Vertreten Sie Ihre Meinung in einer kniffligen Angelegenheit standhaft.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Eine kleine Kursänderung kann Ihr Vorhaben garantiert vertragen. Sie sitzen fest im Sattel und haben zum Glück alles im Griff.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Der Kosmos warnt vor unüberlegten Ausgaben. Sichern Sie sich informationsmäßig ab, bevor Sie das Geld unter die Leute bringen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ärger lässt sich momentan wohl nicht ganz vermeiden. Versuchen Sie, die Dinge gar nicht so nahe an sich herankommen zu lassen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Heute sollten Sie all das erledigen, was keinen Aufschub duldet. Sie werden sehen, der Tag lässt sich dann umso mehr genießen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Suchen Sie beruflich nach neuen Wegen. Steuern Sie ein Ziel konsequent an und lassen Sie sich von Besserwissern nicht beirren.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Die Verpflichtungen rufen! Ganz besonders im Haushalt wird es für Sie einmal wieder Zeit, sich dem zu widmen, was zu kurz kam.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Die Bestform fühlt sich zwar anders an, doch mit ein bisschen weniger Druck geht es auch in Richtung Ziel. Ihre Laune ist gut.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Manche Ihrer Ideen lassen sich nun realisieren. Sie verfügen über die nötige Energie. Dennoch bitte auf die Gesundheit achten.

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