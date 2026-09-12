Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.09.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Die Durchführung eines Projekts erfordert Umsicht. Es ist möglich, dass Sie einen Plan an die neue Situation anpassen müssen.
STIER
Innere Gelassenheit hilft Ihnen, auch dann noch einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn es heute etwas hektischer zugehen sollte.
ZWILLINGE
Heute können Sie mit kreativen Lösungen Punkte für Ihr Karrierekonto sammeln. Beim Chef haben Sie jetzt einen Stein im Brett.
KREBS
Taten zählen nun einmal mehr als Worte. Es ergibt sich die Chance, die Kollegen mit Ihren Leistungen richtig zu beeindrucken.
LÖWE
Der Blick ist klar. Sie sehen jetzt genau, wo und wie Sie den Hebel ansetzen müssen, um einige Dinge zum Positiven zu wenden.
JUNGFRAU
Starten Sie mit sanftem Bauchmuskeltraining in den Tag. Danach fühlen Sie sich topfit und können ohne Gewissensbisse naschen.
WAAGE
In einer Sache müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Ihre Geduld hilft Ihnen, die Zeit in aller Ruhe entspannt durchzustehen.
SKORPION
Erwarten Sie bitte nicht, dass immer alles Gewinn bringt. Doch heute wird Sie der Erfolg einmal den ganzen Tag über begleiten.
SCHÜTZE
Mit Ihrem selbstsicheren Auftreten könnten Sie einen Teil Ihrer Mitmenschen stark verunsichern. Achten Sie auf die Reaktionen.
STEINBOCK
Mit Gelassenheit erreichen Sie jetzt mehr als durch hektisches Agieren. Erst eine Sache beenden, bevor es an die nächste geht.
WASSERMANN
Reagieren Sie nicht verärgert, wenn man Ihnen eine Antwort schuldig bleibt. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht beeinflussen.
FISCHE
Jetzt müssen noch einmal die Ärmel hochgekrempelt werden. Zu allem Übel setzt man Ihnen Termine, die Sie in Zeitdruck bringen.
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