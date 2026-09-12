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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Die Durchführung eines Projekts erfordert Umsicht. Es ist möglich, dass Sie einen Plan an die neue Situation anpassen müssen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Innere Gelassenheit hilft Ihnen, auch dann noch einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn es heute etwas hektischer zugehen sollte.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Heute können Sie mit kreativen Lösungen Punkte für Ihr Karrierekonto sammeln. Beim Chef haben Sie jetzt einen Stein im Brett.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Taten zählen nun einmal mehr als Worte. Es ergibt sich die Chance, die Kollegen mit Ihren Leistungen richtig zu beeindrucken.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Der Blick ist klar. Sie sehen jetzt genau, wo und wie Sie den Hebel ansetzen müssen, um einige Dinge zum Positiven zu wenden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Starten Sie mit sanftem Bauchmuskeltraining in den Tag. Danach fühlen Sie sich topfit und können ohne Gewissensbisse naschen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

In einer Sache müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Ihre Geduld hilft Ihnen, die Zeit in aller Ruhe entspannt durchzustehen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Erwarten Sie bitte nicht, dass immer alles Gewinn bringt. Doch heute wird Sie der Erfolg einmal den ganzen Tag über begleiten.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Mit Ihrem selbstsicheren Auftreten könnten Sie einen Teil Ihrer Mitmenschen stark verunsichern. Achten Sie auf die Reaktionen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Mit Gelassenheit erreichen Sie jetzt mehr als durch hektisches Agieren. Erst eine Sache beenden, bevor es an die nächste geht.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Reagieren Sie nicht verärgert, wenn man Ihnen eine Antwort schuldig bleibt. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht beeinflussen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Jetzt müssen noch einmal die Ärmel hochgekrempelt werden. Zu allem Übel setzt man Ihnen Termine, die Sie in Zeitdruck bringen.

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