Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

12. September 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Die Durchführung eines Projekts erfordert Umsicht. Es ist möglich, dass Sie einen Plan an die neue Situation anpassen müssen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Innere Gelassenheit hilft Ihnen, auch dann noch einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn es heute etwas hektischer zugehen sollte. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Heute können Sie mit kreativen Lösungen Punkte für Ihr Karrierekonto sammeln. Beim Chef haben Sie jetzt einen Stein im Brett. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Taten zählen nun einmal mehr als Worte. Es ergibt sich die Chance, die Kollegen mit Ihren Leistungen richtig zu beeindrucken. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Der Blick ist klar. Sie sehen jetzt genau, wo und wie Sie den Hebel ansetzen müssen, um einige Dinge zum Positiven zu wenden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Starten Sie mit sanftem Bauchmuskeltraining in den Tag. Danach fühlen Sie sich topfit und können ohne Gewissensbisse naschen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. In einer Sache müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Ihre Geduld hilft Ihnen, die Zeit in aller Ruhe entspannt durchzustehen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Erwarten Sie bitte nicht, dass immer alles Gewinn bringt. Doch heute wird Sie der Erfolg einmal den ganzen Tag über begleiten. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Mit Ihrem selbstsicheren Auftreten könnten Sie einen Teil Ihrer Mitmenschen stark verunsichern. Achten Sie auf die Reaktionen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Mit Gelassenheit erreichen Sie jetzt mehr als durch hektisches Agieren. Erst eine Sache beenden, bevor es an die nächste geht. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Reagieren Sie nicht verärgert, wenn man Ihnen eine Antwort schuldig bleibt. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht beeinflussen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Jetzt müssen noch einmal die Ärmel hochgekrempelt werden. Zu allem Übel setzt man Ihnen Termine, die Sie in Zeitdruck bringen.