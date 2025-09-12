AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Greifen Sie zum Hörer. Der Tag eignet sich hervorragend, um Kontakte zu pflegen und sich auf den neuesten Stand zu bringen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Die heftige Reaktion eines Mitmenschen sollte Sie nicht weiter verwundern. Eigentlich haben Sie doch damit gerechnet, oder?

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Zeigen Sie sich ruhig etwas aufgeschlossener. Mit etwas Glück kommt es heute zu einer wirklich interessanten Bekanntschaft.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Offen, charmant und kommunikativ: Damit sind die besten Voraussetzungen gegeben, jede Menge netter Menschen kennenzulernen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ihr Ziel ist in greifbarer Nähe. Stolpersteinchen, die sich Ihnen in den Weg legen, sollten aber nicht unterschätzt werden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ohne großen Aufwand werden Sie etwas Entscheidendes durchsetzen können. Das wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit aus.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie reagieren momentan äußerst empfindlich. Das bringt Sie in Stresssituationen, die mit mehr Ruhe leicht zu umgehen wären.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Es muss mit kleinen Hindernissen gerechnet werden. Die Reaktion eines Kollegen fällt anders aus, als Sie es erwartet haben.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie neigen dazu, Frust und Ärger herunterzuschlucken. Sprechen Sie eine Sache ruhig offen an, allerdings fair und sachlich.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Bestehende Bindungen dürften sich harmonisch und angenehm gestalten. In einer Angelegenheit sichert Ihr Ehrgeiz den Erfolg.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Erwarten Sie heute nicht zu viel von anderen. Versprechungen, die man Ihnen macht, werden nicht unbedingt auch eingehalten.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Alles läuft jetzt wie von allein. Genießen Sie es! Denn Sie wissen ja selbst, dass es blitzschnell wieder anders sein kann.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.