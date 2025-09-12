Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.09.2025
Audio von Carbonatix
Bedeutung der Icons
WIDDER
Greifen Sie zum Hörer. Der Tag eignet sich hervorragend, um Kontakte zu pflegen und sich auf den neuesten Stand zu bringen.
STIER
Die heftige Reaktion eines Mitmenschen sollte Sie nicht weiter verwundern. Eigentlich haben Sie doch damit gerechnet, oder?
ZWILLINGE
Zeigen Sie sich ruhig etwas aufgeschlossener. Mit etwas Glück kommt es heute zu einer wirklich interessanten Bekanntschaft.
KREBS
Offen, charmant und kommunikativ: Damit sind die besten Voraussetzungen gegeben, jede Menge netter Menschen kennenzulernen.
LÖWE
Ihr Ziel ist in greifbarer Nähe. Stolpersteinchen, die sich Ihnen in den Weg legen, sollten aber nicht unterschätzt werden.
JUNGFRAU
Ohne großen Aufwand werden Sie etwas Entscheidendes durchsetzen können. Das wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit aus.
WAAGE
Sie reagieren momentan äußerst empfindlich. Das bringt Sie in Stresssituationen, die mit mehr Ruhe leicht zu umgehen wären.
SKORPION
Es muss mit kleinen Hindernissen gerechnet werden. Die Reaktion eines Kollegen fällt anders aus, als Sie es erwartet haben.
SCHÜTZE
Sie neigen dazu, Frust und Ärger herunterzuschlucken. Sprechen Sie eine Sache ruhig offen an, allerdings fair und sachlich.
STEINBOCK
Bestehende Bindungen dürften sich harmonisch und angenehm gestalten. In einer Angelegenheit sichert Ihr Ehrgeiz den Erfolg.
WASSERMANN
Erwarten Sie heute nicht zu viel von anderen. Versprechungen, die man Ihnen macht, werden nicht unbedingt auch eingehalten.
FISCHE
Alles läuft jetzt wie von allein. Genießen Sie es! Denn Sie wissen ja selbst, dass es blitzschnell wieder anders sein kann.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen