Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.08.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Gehen Sie zunächst die Aufgaben an, die schnell erledigt sind, und konzentrieren Sie sich dann auf die großen Projekte
STIER
Jemand will Ihnen querkommen. Sie sollten sich nicht um die Äußerungen kümmern, das wird die Person am meisten ärgern.
ZWILLINGE
Abzuwarten wäre jetzt falsch. Nur mit entschlossenem Handeln werden Sie das erreichen, was Sie sich vorgenommen haben.
KREBS
Hochspannung bis zum Schluss: Erst kurz bevor sich eine Sache entscheidet, werden die Karten noch einmal neu gemischt.
LÖWE
Ihre Begeisterungsfähigkeit für Neues lässt Sie innere Unsicherheiten überwinden. Verborgene Talente kommen ans Licht.
JUNGFRAU
Versuchen Sie, nicht nachtragend zu sein, wenn Sie sich von jemandem verletzt fühlen. Die Sache renkt sich wieder ein.
WAAGE
Eine Aufgabe, die von Ihnen bislang schwer in den Griff zu bekommen war, sollte erneut in Augenschein genommen werden.
SKORPION
Ob bei der Arbeit oder in der Liebe: Überall kommen Sie gut an. Nutzen Sie die Chancen, die sich Ihnen derzeit bieten.
SCHÜTZE
Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass man Sie bei Ihren Vorhaben unterstützt. Heute könnten Sie so einiges bewegen.
STEINBOCK
An so einem turbulenten Tag wie dem heutigen dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Konzentration manchmal nachlässt.
WASSERMANN
Sobald Sie eine kniffelige Sache etwas aus der Distanz betrachten, wird sich Ihnen die Lösung des Problems offenbaren.
FISCHE
Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie Dritten gegenüber äußern! Man wird versuchen, Ihnen das Wort im Mund umzudrehen.
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