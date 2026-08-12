Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

12. August 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Gehen Sie zunächst die Aufgaben an, die schnell erledigt sind, und konzentrieren Sie sich dann auf die großen Projekte Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Jemand will Ihnen querkommen. Sie sollten sich nicht um die Äußerungen kümmern, das wird die Person am meisten ärgern. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Abzuwarten wäre jetzt falsch. Nur mit entschlossenem Handeln werden Sie das erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Hochspannung bis zum Schluss: Erst kurz bevor sich eine Sache entscheidet, werden die Karten noch einmal neu gemischt. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Ihre Begeisterungsfähigkeit für Neues lässt Sie innere Unsicherheiten überwinden. Verborgene Talente kommen ans Licht. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Versuchen Sie, nicht nachtragend zu sein, wenn Sie sich von jemandem verletzt fühlen. Die Sache renkt sich wieder ein. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Eine Aufgabe, die von Ihnen bislang schwer in den Griff zu bekommen war, sollte erneut in Augenschein genommen werden. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ob bei der Arbeit oder in der Liebe: Überall kommen Sie gut an. Nutzen Sie die Chancen, die sich Ihnen derzeit bieten. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass man Sie bei Ihren Vorhaben unterstützt. Heute könnten Sie so einiges bewegen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. An so einem turbulenten Tag wie dem heutigen dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Konzentration manchmal nachlässt. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sobald Sie eine kniffelige Sache etwas aus der Distanz betrachten, wird sich Ihnen die Lösung des Problems offenbaren. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie Dritten gegenüber äußern! Man wird versuchen, Ihnen das Wort im Mund umzudrehen.