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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Gehen Sie zunächst die Aufgaben an, die schnell erledigt sind, und konzentrieren Sie sich dann auf die großen Projekte

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Jemand will Ihnen querkommen. Sie sollten sich nicht um die Äußerungen kümmern, das wird die Person am meisten ärgern.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Abzuwarten wäre jetzt falsch. Nur mit entschlossenem Handeln werden Sie das erreichen, was Sie sich vorgenommen haben.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Hochspannung bis zum Schluss: Erst kurz bevor sich eine Sache entscheidet, werden die Karten noch einmal neu gemischt.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ihre Begeisterungsfähigkeit für Neues lässt Sie innere Unsicherheiten überwinden. Verborgene Talente kommen ans Licht.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Versuchen Sie, nicht nachtragend zu sein, wenn Sie sich von jemandem verletzt fühlen. Die Sache renkt sich wieder ein.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Eine Aufgabe, die von Ihnen bislang schwer in den Griff zu bekommen war, sollte erneut in Augenschein genommen werden.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ob bei der Arbeit oder in der Liebe: Überall kommen Sie gut an. Nutzen Sie die Chancen, die sich Ihnen derzeit bieten.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass man Sie bei Ihren Vorhaben unterstützt. Heute könnten Sie so einiges bewegen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

An so einem turbulenten Tag wie dem heutigen dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Konzentration manchmal nachlässt.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sobald Sie eine kniffelige Sache etwas aus der Distanz betrachten, wird sich Ihnen die Lösung des Problems offenbaren.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie Dritten gegenüber äußern! Man wird versuchen, Ihnen das Wort im Mund umzudrehen.

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