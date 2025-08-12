Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.08.2025
WIDDER
Heute scheint es schwierig zu werden. Versuchen Sie mit etwas Gelassenheit, die Dinge so hinzunehmen, wie sie sind.
STIER
Schieben Sie nichts auf die lange Bank, sowohl beruflich als auch privat sollte jetzt alles sofort erledigt werden.
ZWILLINGE
Zu viel Unruhe und gleichzeitiger Zeitdruck lassen den Stresspegel ansteigen. Gehen Sie unbedingt systematisch vor.
KREBS
Ein übersteigertes Pflichtgefühl birgt für Sie die Gefahr, dass Sie sich heute mehr vornehmen, als zu schaffen ist.
LÖWE
Es wird etwas anstrengender: Mobilisieren Sie all Ihre Kräfte, damit Sie die anspruchsvollen Aufgaben lösen können.
JUNGFRAU
Ein Erfolgserlebnis könnte sich heute ans nächste reihen. Vorausgesetzt: Sie bleiben bei Ihrem jetzigen Engagement.
WAAGE
In Geldangelegenheiten sollten Sie nicht so nachgiebig sein. Hüten Sie sich vor Klatsch und Tratsch bei der Arbeit.
SKORPION
Unschlagbar in Sachen Kommunikation! Es sei denn, Sie wählen freiwillig die Stille. Das könnte heute der Fall sein.
SCHÜTZE
Der Nachmittag wird ruhig, was man von dem Morgen leider nicht behaupten kann. Ihr Organisationstalent ist gefragt.
STEINBOCK
Die Lage entspannt sich: Sprechen Sie offen über Ihre Gefühle und Wünsche, Ihre Partnerschaft wird es Ihnen danken.
WASSERMANN
Nicht immer sind die Dinge nur gut oder nur schlecht. Heute kommt es darauf an, eine kluge Entscheidung zu treffen.
FISCHE
Andere scheinen an Ihrer Meinung sehr interessiert zu sein. Geben Sie ihnen eine Chance, Ihre Ideen kennenzulernen.
