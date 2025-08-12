AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Heute scheint es schwierig zu werden. Versuchen Sie mit etwas Gelassenheit, die Dinge so hinzunehmen, wie sie sind.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Schieben Sie nichts auf die lange Bank, sowohl beruflich als auch privat sollte jetzt alles sofort erledigt werden.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Zu viel Unruhe und gleichzeitiger Zeitdruck lassen den Stresspegel ansteigen. Gehen Sie unbedingt systematisch vor.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ein übersteigertes Pflichtgefühl birgt für Sie die Gefahr, dass Sie sich heute mehr vornehmen, als zu schaffen ist.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Es wird etwas anstrengender: Mobilisieren Sie all Ihre Kräfte, damit Sie die anspruchsvollen Aufgaben lösen können.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ein Erfolgserlebnis könnte sich heute ans nächste reihen. Vorausgesetzt: Sie bleiben bei Ihrem jetzigen Engagement.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

In Geldangelegenheiten sollten Sie nicht so nachgiebig sein. Hüten Sie sich vor Klatsch und Tratsch bei der Arbeit.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Unschlagbar in Sachen Kommunikation! Es sei denn, Sie wählen freiwillig die Stille. Das könnte heute der Fall sein.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Der Nachmittag wird ruhig, was man von dem Morgen leider nicht behaupten kann. Ihr Organisationstalent ist gefragt.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Die Lage entspannt sich: Sprechen Sie offen über Ihre Gefühle und Wünsche, Ihre Partnerschaft wird es Ihnen danken.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Nicht immer sind die Dinge nur gut oder nur schlecht. Heute kommt es darauf an, eine kluge Entscheidung zu treffen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Andere scheinen an Ihrer Meinung sehr interessiert zu sein. Geben Sie ihnen eine Chance, Ihre Ideen kennenzulernen.

