Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

12. August 2025 - 00:01 Uhr

Audio von Carbonatix

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Heute scheint es schwierig zu werden. Versuchen Sie mit etwas Gelassenheit, die Dinge so hinzunehmen, wie sie sind. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Schieben Sie nichts auf die lange Bank, sowohl beruflich als auch privat sollte jetzt alles sofort erledigt werden. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Zu viel Unruhe und gleichzeitiger Zeitdruck lassen den Stresspegel ansteigen. Gehen Sie unbedingt systematisch vor. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ein übersteigertes Pflichtgefühl birgt für Sie die Gefahr, dass Sie sich heute mehr vornehmen, als zu schaffen ist. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Es wird etwas anstrengender: Mobilisieren Sie all Ihre Kräfte, damit Sie die anspruchsvollen Aufgaben lösen können. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Ein Erfolgserlebnis könnte sich heute ans nächste reihen. Vorausgesetzt: Sie bleiben bei Ihrem jetzigen Engagement. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. In Geldangelegenheiten sollten Sie nicht so nachgiebig sein. Hüten Sie sich vor Klatsch und Tratsch bei der Arbeit. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Unschlagbar in Sachen Kommunikation! Es sei denn, Sie wählen freiwillig die Stille. Das könnte heute der Fall sein. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Der Nachmittag wird ruhig, was man von dem Morgen leider nicht behaupten kann. Ihr Organisationstalent ist gefragt. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Die Lage entspannt sich: Sprechen Sie offen über Ihre Gefühle und Wünsche, Ihre Partnerschaft wird es Ihnen danken. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Nicht immer sind die Dinge nur gut oder nur schlecht. Heute kommt es darauf an, eine kluge Entscheidung zu treffen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Andere scheinen an Ihrer Meinung sehr interessiert zu sein. Geben Sie ihnen eine Chance, Ihre Ideen kennenzulernen.