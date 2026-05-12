Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Eine neue Herausforderung macht Sie nervös. Erinnern Sie sich, wie meisterhaft Sie Hürden bislang in Angriff genommen haben.
STIER
Nicht voranpreschen, ohne sich umzusehen. Saturn schafft eine sehr unsichere Lage, die leicht ins Gegenteil umschlagen kann.
ZWILLINGE
Auch auf die Gefahr hin, dass Ihnen unliebsame Dinge zu Ohren kommen, sollten Sie sich heute einem offenen Gespräch stellen!
KREBS
Keine besonderen Vorkommnisse am Arbeitsplatz. Gut möglich, dass Sie Ihre Leidenschaft für ein neues Aufgabenfeld entdecken.
LÖWE
Jetzt könnten Sie auf verschiedene Weise den beruflichen Durchbruch schaffen. Gehen Sie an alles mit Entschlossenheit heran.
JUNGFRAU
Reagieren Sie gelassen, wenn sich jemand vor Ihnen aufbaut und meint, alles besser zu können. Sie kennen Ihre Stärken genau.
WAAGE
Es kommt nun darauf an, dass Sie nicht auf halbem Weg umkehren. Sie brauchen nur etwas Geduld und der Erfolg stellt sich ein.
SKORPION
Freuen Sie sich mehr über die kleinen Erfolge, die Ihnen der Alltag bietet, anstatt nach dem Sternenhimmel greifen zu wollen.
SCHÜTZE
Ihr Ehrgeiz stachelt Sie zu extremen Leistungen an, die sich auf finanziellem Gebiet auf längere Sicht auch auswirken werden.
STEINBOCK
Zeigen Sie sich von Ihrer toleranten Seite. Auch mit einem weniger sympathischen Mitmenschen muss man im Leben zurechtkommen.
WASSERMANN
Ihre Direktheit und Ihr Ehrgeiz in allen Ehren. Heute sollten Sie darauf verzichten und lieber den diplomatischen Weg wählen.
FISCHE
Versuchen Sie nicht, sich vor Aufgaben zu drücken. Achten Sie genau auf Ihre Termine, dann wird Ihre Zuverlässigkeit belohnt.
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