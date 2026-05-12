AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Eine neue Herausforderung macht Sie nervös. Erinnern Sie sich, wie meisterhaft Sie Hürden bislang in Angriff genommen haben.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Nicht voranpreschen, ohne sich umzusehen. Saturn schafft eine sehr unsichere Lage, die leicht ins Gegenteil umschlagen kann.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Auch auf die Gefahr hin, dass Ihnen unliebsame Dinge zu Ohren kommen, sollten Sie sich heute einem offenen Gespräch stellen!

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Keine besonderen Vorkommnisse am Arbeitsplatz. Gut möglich, dass Sie Ihre Leidenschaft für ein neues Aufgabenfeld entdecken.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Jetzt könnten Sie auf verschiedene Weise den beruflichen Durchbruch schaffen. Gehen Sie an alles mit Entschlossenheit heran.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Reagieren Sie gelassen, wenn sich jemand vor Ihnen aufbaut und meint, alles besser zu können. Sie kennen Ihre Stärken genau.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Es kommt nun darauf an, dass Sie nicht auf halbem Weg umkehren. Sie brauchen nur etwas Geduld und der Erfolg stellt sich ein.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Freuen Sie sich mehr über die kleinen Erfolge, die Ihnen der Alltag bietet, anstatt nach dem Sternenhimmel greifen zu wollen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ihr Ehrgeiz stachelt Sie zu extremen Leistungen an, die sich auf finanziellem Gebiet auf längere Sicht auch auswirken werden.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Zeigen Sie sich von Ihrer toleranten Seite. Auch mit einem weniger sympathischen Mitmenschen muss man im Leben zurechtkommen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ihre Direktheit und Ihr Ehrgeiz in allen Ehren. Heute sollten Sie darauf verzichten und lieber den diplomatischen Weg wählen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Versuchen Sie nicht, sich vor Aufgaben zu drücken. Achten Sie genau auf Ihre Termine, dann wird Ihre Zuverlässigkeit belohnt.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.