Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

12. Mai 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Eine neue Herausforderung macht Sie nervös. Erinnern Sie sich, wie meisterhaft Sie Hürden bislang in Angriff genommen haben. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Nicht voranpreschen, ohne sich umzusehen. Saturn schafft eine sehr unsichere Lage, die leicht ins Gegenteil umschlagen kann. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Auch auf die Gefahr hin, dass Ihnen unliebsame Dinge zu Ohren kommen, sollten Sie sich heute einem offenen Gespräch stellen! Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Keine besonderen Vorkommnisse am Arbeitsplatz. Gut möglich, dass Sie Ihre Leidenschaft für ein neues Aufgabenfeld entdecken. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Jetzt könnten Sie auf verschiedene Weise den beruflichen Durchbruch schaffen. Gehen Sie an alles mit Entschlossenheit heran. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Reagieren Sie gelassen, wenn sich jemand vor Ihnen aufbaut und meint, alles besser zu können. Sie kennen Ihre Stärken genau. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es kommt nun darauf an, dass Sie nicht auf halbem Weg umkehren. Sie brauchen nur etwas Geduld und der Erfolg stellt sich ein. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Freuen Sie sich mehr über die kleinen Erfolge, die Ihnen der Alltag bietet, anstatt nach dem Sternenhimmel greifen zu wollen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ihr Ehrgeiz stachelt Sie zu extremen Leistungen an, die sich auf finanziellem Gebiet auf längere Sicht auch auswirken werden. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Zeigen Sie sich von Ihrer toleranten Seite. Auch mit einem weniger sympathischen Mitmenschen muss man im Leben zurechtkommen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ihre Direktheit und Ihr Ehrgeiz in allen Ehren. Heute sollten Sie darauf verzichten und lieber den diplomatischen Weg wählen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Versuchen Sie nicht, sich vor Aufgaben zu drücken. Achten Sie genau auf Ihre Termine, dann wird Ihre Zuverlässigkeit belohnt.