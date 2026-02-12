Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.02.2026
WIDDER
Taten zählen nun einmal mehr als Worte. Es ergibt sich die Chance, die Kollegen mit Ihren Leistungen richtig zu beeindrucken.
STIER
Jetzt dürfen Sie einmal richtig stolz auf sich sein. Ihre derzeitige Kreativität ist verblüffend und Sie sprühen vor Energie.
ZWILLINGE
Einen Vorwurf brauchen Sie nicht allzu ernst zu nehmen, da er ohnehin nicht berechtigt ist. Verhalten Sie sich also besonnen.
KREBS
In einer Sache müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Ihre Geduld hilft Ihnen, die Zeit in aller Ruhe entspannt durchzustehen.
LÖWE
Sich treu bleiben, lautet das Motto, mit dem die Sterne Sie zu mehr Selbstvertrauen auffordern wollen. Zeigen Sie Ihr Können!
JUNGFRAU
Sie sollten ab und zu eine kleine Pause einlegen, und zwar bevor es so weit ist, dass der Körper erste Schwächesymptome zeigt.
WAAGE
Gehen Sie einer Angelegenheit, die Sie in Ihrer Entfaltung behindert, auf den Grund. Verlassen Sie sich nicht auf den Zufall.
SKORPION
Einkaufsbummel dürfen sein. Achten Sie darauf, das Konto nicht allzu sehr zu strapazieren. Bald sieht alles wieder besser aus.
SCHÜTZE
Sie sind von einem Ergebnis ein wenig enttäuscht? Das ist nur ein Gefühl und kein Grund, gleich die Flinte ins Korn zu werfen.
STEINBOCK
Rücken Sie langfristige Ziele in den Vordergrund, die sich nur durch wohlüberlegtes Handeln und Ausdauer verwirklichen lassen.
WASSERMANN
Je weniger Sie sich von dem Auftreten des Chefs verunsichern lassen, desto selbstsicherer können Sie Ihre Anliegen vorbringen.
FISCHE
Je unübersichtlicher sich Ihnen heute eine Sache präsentiert, desto wichtiger ist es, systematisch und mit Bedacht vorzugehen.
