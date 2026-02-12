Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

12. Februar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Taten zählen nun einmal mehr als Worte. Es ergibt sich die Chance, die Kollegen mit Ihren Leistungen richtig zu beeindrucken. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Jetzt dürfen Sie einmal richtig stolz auf sich sein. Ihre derzeitige Kreativität ist verblüffend und Sie sprühen vor Energie. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Einen Vorwurf brauchen Sie nicht allzu ernst zu nehmen, da er ohnehin nicht berechtigt ist. Verhalten Sie sich also besonnen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. In einer Sache müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Ihre Geduld hilft Ihnen, die Zeit in aller Ruhe entspannt durchzustehen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sich treu bleiben, lautet das Motto, mit dem die Sterne Sie zu mehr Selbstvertrauen auffordern wollen. Zeigen Sie Ihr Können! Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie sollten ab und zu eine kleine Pause einlegen, und zwar bevor es so weit ist, dass der Körper erste Schwächesymptome zeigt. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Gehen Sie einer Angelegenheit, die Sie in Ihrer Entfaltung behindert, auf den Grund. Verlassen Sie sich nicht auf den Zufall. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Einkaufsbummel dürfen sein. Achten Sie darauf, das Konto nicht allzu sehr zu strapazieren. Bald sieht alles wieder besser aus. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie sind von einem Ergebnis ein wenig enttäuscht? Das ist nur ein Gefühl und kein Grund, gleich die Flinte ins Korn zu werfen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Rücken Sie langfristige Ziele in den Vordergrund, die sich nur durch wohlüberlegtes Handeln und Ausdauer verwirklichen lassen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Je weniger Sie sich von dem Auftreten des Chefs verunsichern lassen, desto selbstsicherer können Sie Ihre Anliegen vorbringen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Je unübersichtlicher sich Ihnen heute eine Sache präsentiert, desto wichtiger ist es, systematisch und mit Bedacht vorzugehen.