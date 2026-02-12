AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.02.2026

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Taten zählen nun einmal mehr als Worte. Es ergibt sich die Chance, die Kollegen mit Ihren Leistungen richtig zu beeindrucken.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Jetzt dürfen Sie einmal richtig stolz auf sich sein. Ihre derzeitige Kreativität ist verblüffend und Sie sprühen vor Energie.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Einen Vorwurf brauchen Sie nicht allzu ernst zu nehmen, da er ohnehin nicht berechtigt ist. Verhalten Sie sich also besonnen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

In einer Sache müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Ihre Geduld hilft Ihnen, die Zeit in aller Ruhe entspannt durchzustehen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sich treu bleiben, lautet das Motto, mit dem die Sterne Sie zu mehr Selbstvertrauen auffordern wollen. Zeigen Sie Ihr Können!

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie sollten ab und zu eine kleine Pause einlegen, und zwar bevor es so weit ist, dass der Körper erste Schwächesymptome zeigt.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Gehen Sie einer Angelegenheit, die Sie in Ihrer Entfaltung behindert, auf den Grund. Verlassen Sie sich nicht auf den Zufall.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Einkaufsbummel dürfen sein. Achten Sie darauf, das Konto nicht allzu sehr zu strapazieren. Bald sieht alles wieder besser aus.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie sind von einem Ergebnis ein wenig enttäuscht? Das ist nur ein Gefühl und kein Grund, gleich die Flinte ins Korn zu werfen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Rücken Sie langfristige Ziele in den Vordergrund, die sich nur durch wohlüberlegtes Handeln und Ausdauer verwirklichen lassen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Je weniger Sie sich von dem Auftreten des Chefs verunsichern lassen, desto selbstsicherer können Sie Ihre Anliegen vorbringen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Je unübersichtlicher sich Ihnen heute eine Sache präsentiert, desto wichtiger ist es, systematisch und mit Bedacht vorzugehen.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.