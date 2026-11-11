Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

11. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Es irritiert Sie, dass jemand Sie falsch einzuschätzen scheint. Warum ändern Sie das nicht durch ein offenes Gespräch? Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Neuland in Sicht! Für manchen dürfte sich ein Berufswechsel oder ein Erfolg versprechender anderer Neubeginn anbieten. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Erweisen Sie sich einmal als ein guter Zuhörer! Geben Sie acht, wem Sie vertrauen und wem Sie Ihre Zuneigung schenken! Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Die Sterne verstärken Ihre Aufgeschlossenheit und schaffen damit ideale Voraussetzungen, um den Horizont zu erweitern. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Verwenden Sie nun alle Energie darauf, Ihre Vorstellungen am Arbeitsplatz und auch in der Partnerschaft durchzusetzen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Alle wissen, dass Sie willensstark sind, aber geben Sie ruhig einmal nach. Am Ende sind beide Seiten recht zufrieden. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie wenden sich zu gerne den schönen Dingen des Lebens zu. Gut, dass Sie selbst einschätzen können, wo die Grenze ist. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Halten Sie ein gesundes Mittelmaß zwischen Emotionalität und Verstand. Sie sehen die Dinge dadurch viel realistischer. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ihre Ausgeglichenheit wirkt sich erfreulich auf Ihr Berufs- und Privatleben aus. Sie sehen die Dinge wieder positiver. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Von der Intensität der eigenen Gefühle überrascht, könnten Sie heute bei einer Begegnung etwas verunsichert reagieren. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Rechnen Sie mit dem Unerwarteten. Trotz einer sorgfältigen Planung kann so einiges Ihre Vorhaben durcheinanderbringen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Startprobleme, die sich heute ergeben könnten, sollten nicht zu stark gewichtet werden. Bald läuft es deutlich besser.