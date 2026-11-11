Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Es irritiert Sie, dass jemand Sie falsch einzuschätzen scheint. Warum ändern Sie das nicht durch ein offenes Gespräch?
STIER
Neuland in Sicht! Für manchen dürfte sich ein Berufswechsel oder ein Erfolg versprechender anderer Neubeginn anbieten.
ZWILLINGE
Erweisen Sie sich einmal als ein guter Zuhörer! Geben Sie acht, wem Sie vertrauen und wem Sie Ihre Zuneigung schenken!
KREBS
Die Sterne verstärken Ihre Aufgeschlossenheit und schaffen damit ideale Voraussetzungen, um den Horizont zu erweitern.
LÖWE
Verwenden Sie nun alle Energie darauf, Ihre Vorstellungen am Arbeitsplatz und auch in der Partnerschaft durchzusetzen.
JUNGFRAU
Alle wissen, dass Sie willensstark sind, aber geben Sie ruhig einmal nach. Am Ende sind beide Seiten recht zufrieden.
WAAGE
Sie wenden sich zu gerne den schönen Dingen des Lebens zu. Gut, dass Sie selbst einschätzen können, wo die Grenze ist.
SKORPION
Halten Sie ein gesundes Mittelmaß zwischen Emotionalität und Verstand. Sie sehen die Dinge dadurch viel realistischer.
SCHÜTZE
Ihre Ausgeglichenheit wirkt sich erfreulich auf Ihr Berufs- und Privatleben aus. Sie sehen die Dinge wieder positiver.
STEINBOCK
Von der Intensität der eigenen Gefühle überrascht, könnten Sie heute bei einer Begegnung etwas verunsichert reagieren.
WASSERMANN
Rechnen Sie mit dem Unerwarteten. Trotz einer sorgfältigen Planung kann so einiges Ihre Vorhaben durcheinanderbringen.
FISCHE
Startprobleme, die sich heute ergeben könnten, sollten nicht zu stark gewichtet werden. Bald läuft es deutlich besser.
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