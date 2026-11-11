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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Es irritiert Sie, dass jemand Sie falsch einzuschätzen scheint. Warum ändern Sie das nicht durch ein offenes Gespräch?

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Neuland in Sicht! Für manchen dürfte sich ein Berufswechsel oder ein Erfolg versprechender anderer Neubeginn anbieten.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Erweisen Sie sich einmal als ein guter Zuhörer! Geben Sie acht, wem Sie vertrauen und wem Sie Ihre Zuneigung schenken!

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Die Sterne verstärken Ihre Aufgeschlossenheit und schaffen damit ideale Voraussetzungen, um den Horizont zu erweitern.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Verwenden Sie nun alle Energie darauf, Ihre Vorstellungen am Arbeitsplatz und auch in der Partnerschaft durchzusetzen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Alle wissen, dass Sie willensstark sind, aber geben Sie ruhig einmal nach. Am Ende sind beide Seiten recht zufrieden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie wenden sich zu gerne den schönen Dingen des Lebens zu. Gut, dass Sie selbst einschätzen können, wo die Grenze ist.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Halten Sie ein gesundes Mittelmaß zwischen Emotionalität und Verstand. Sie sehen die Dinge dadurch viel realistischer.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ihre Ausgeglichenheit wirkt sich erfreulich auf Ihr Berufs- und Privatleben aus. Sie sehen die Dinge wieder positiver.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Von der Intensität der eigenen Gefühle überrascht, könnten Sie heute bei einer Begegnung etwas verunsichert reagieren.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Rechnen Sie mit dem Unerwarteten. Trotz einer sorgfältigen Planung kann so einiges Ihre Vorhaben durcheinanderbringen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Startprobleme, die sich heute ergeben könnten, sollten nicht zu stark gewichtet werden. Bald läuft es deutlich besser.

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