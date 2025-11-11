Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

11. November 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Der Tag trägt keinerlei Störfaktoren in sich. Wenn es erforderlich sein sollte, stellen Sie sich auf unverhoffte Situationen ein. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Es ist eine ziemlich schwierige, aber interessante Aufgabe, mit der Sie konfrontiert werden. Jetzt kommt es auf Ihren Ehrgeiz an. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Das Spannungsfeld ist wieder da, die Zeit des Durchschummelns ist nun vorbei. Es hilft nichts, Sie müssen sich jetzt entscheiden. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Fühlen Sie sich beruflich überfordert? Vielleicht haben Sie sich etwas zu viel aufgeladen. Wie wäre es mit sportlichem Ausgleich? Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Versuchen Sie, zu Ihren Kollegen und übrigen Mitmenschen ein besseres Verhältnis zu finden. Machen Sie sich von Vorurteilen frei. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Die Sterne versprechen eine positive Wende. Bleiben Sie offen für Neues und geben Sie jemandem eine zweite Chance. Es lohnt sich! Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Die Sterne könnten Sie heute vor eine schwierige Wahl stellen. Sie müssen sich jetzt allerdings noch nicht endgültig entscheiden. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ihnen wird ein Gedanke kommen, der sich gut verwirklichen lässt. Ein erfreulicher und überdurchschnittlich guter Tag steht bevor. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Terminplanung vernünftig dosieren und sich von niemandem hetzen lassen! Schöne Stunden zu zweit zeigen eine entspannende Wirkung. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Schon der Vormittag hat seine entspannten Momente. Das, was Sie vielleicht befürchten, trifft nicht ein. Es wird ein ruhiger Tag. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Bei vielen ist dies eine Zeit der Ruhe. Nun kommen Sie endlich dazu, sich über Ihre Wünsche und beruflichen Ziele klar zu werden. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Aufgrund eines Knicks der Vitalkurve könnte es Ihnen schwerfallen, allen Anforderungen, die man an Sie stellt, gerecht zu werden.