Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Der Tag trägt keinerlei Störfaktoren in sich. Wenn es erforderlich sein sollte, stellen Sie sich auf unverhoffte Situationen ein.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Es ist eine ziemlich schwierige, aber interessante Aufgabe, mit der Sie konfrontiert werden. Jetzt kommt es auf Ihren Ehrgeiz an.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Das Spannungsfeld ist wieder da, die Zeit des Durchschummelns ist nun vorbei. Es hilft nichts, Sie müssen sich jetzt entscheiden.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Fühlen Sie sich beruflich überfordert? Vielleicht haben Sie sich etwas zu viel aufgeladen. Wie wäre es mit sportlichem Ausgleich?

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Versuchen Sie, zu Ihren Kollegen und übrigen Mitmenschen ein besseres Verhältnis zu finden. Machen Sie sich von Vorurteilen frei.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Die Sterne versprechen eine positive Wende. Bleiben Sie offen für Neues und geben Sie jemandem eine zweite Chance. Es lohnt sich!

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Die Sterne könnten Sie heute vor eine schwierige Wahl stellen. Sie müssen sich jetzt allerdings noch nicht endgültig entscheiden.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ihnen wird ein Gedanke kommen, der sich gut verwirklichen lässt. Ein erfreulicher und überdurchschnittlich guter Tag steht bevor.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Terminplanung vernünftig dosieren und sich von niemandem hetzen lassen! Schöne Stunden zu zweit zeigen eine entspannende Wirkung.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Schon der Vormittag hat seine entspannten Momente. Das, was Sie vielleicht befürchten, trifft nicht ein. Es wird ein ruhiger Tag.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Bei vielen ist dies eine Zeit der Ruhe. Nun kommen Sie endlich dazu, sich über Ihre Wünsche und beruflichen Ziele klar zu werden.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Aufgrund eines Knicks der Vitalkurve könnte es Ihnen schwerfallen, allen Anforderungen, die man an Sie stellt, gerecht zu werden.

