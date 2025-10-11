AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Um heute zum Erfolg zu kommen, müssten Sie sehr viel Kraft aufwenden. Sparen Sie sich diese für einen günstigeren Tag auf.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Wieder einmal wollen Sie mehr, als Sie erreichen können. Gehen Sie etwas verständnisvoller mit schwierigen Mitmenschen um.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Über einen Mangel an Abwechslung werden Sie sich nicht beklagen können. Erst in einigen Tagen erleben Sie ruhigere Stunden.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Wenn es um schwierige Entscheidungen geht, ist es ratsam, sich eine zweite Meinung einzuholen. Ein Kollege bietet Hilfe an.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Eine kleine Durststrecke dürfte am Nachmittag vergessen sein. Von da an nimmt zum Glück alles wieder seinen gewohnten Gang.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Vor einer Bewährungsprobe sollten Sie keine Angst haben. Sie wissen doch, was in Ihnen steckt und dass Verlass auf Sie ist.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Rüsten Sie in Sachen Hintergrundinformationen ein wenig auf. Sie haben noch nicht alle Details zusammen, die Sie benötigen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

In Ihrem Herzen haben Sie die Entscheidung bereits gefällt. Ihr Verstand braucht hingegen noch ein wenig Eingewöhnungszeit.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Heute gibt es Unstimmigkeiten im Job und Sie müssen Ihren Anteil an der Sache zugeben. Kein Anlass zum Verzweifeln für Sie.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Heute bitte weder Unentschlossenheit an den Tag legen noch Unbequemes aufschieben. Erledigen Sie Wichtiges im Handumdrehen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Versuchen Sie, Ihr Betätigungsfeld etwas attraktiver zu gestalten. Sie haben doch gute Ideen, verwirklichen Sie diese auch.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Es muss nicht alles von heute auf morgen erledigt werden. Gerade umfangreichere Vorhaben brauchen Zeit, sich zu entwickeln.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.