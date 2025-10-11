Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

11. Oktober 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Um heute zum Erfolg zu kommen, müssten Sie sehr viel Kraft aufwenden. Sparen Sie sich diese für einen günstigeren Tag auf. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Wieder einmal wollen Sie mehr, als Sie erreichen können. Gehen Sie etwas verständnisvoller mit schwierigen Mitmenschen um. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Über einen Mangel an Abwechslung werden Sie sich nicht beklagen können. Erst in einigen Tagen erleben Sie ruhigere Stunden. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Wenn es um schwierige Entscheidungen geht, ist es ratsam, sich eine zweite Meinung einzuholen. Ein Kollege bietet Hilfe an. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Eine kleine Durststrecke dürfte am Nachmittag vergessen sein. Von da an nimmt zum Glück alles wieder seinen gewohnten Gang. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Vor einer Bewährungsprobe sollten Sie keine Angst haben. Sie wissen doch, was in Ihnen steckt und dass Verlass auf Sie ist. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Rüsten Sie in Sachen Hintergrundinformationen ein wenig auf. Sie haben noch nicht alle Details zusammen, die Sie benötigen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. In Ihrem Herzen haben Sie die Entscheidung bereits gefällt. Ihr Verstand braucht hingegen noch ein wenig Eingewöhnungszeit. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Heute gibt es Unstimmigkeiten im Job und Sie müssen Ihren Anteil an der Sache zugeben. Kein Anlass zum Verzweifeln für Sie. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Heute bitte weder Unentschlossenheit an den Tag legen noch Unbequemes aufschieben. Erledigen Sie Wichtiges im Handumdrehen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Versuchen Sie, Ihr Betätigungsfeld etwas attraktiver zu gestalten. Sie haben doch gute Ideen, verwirklichen Sie diese auch. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Es muss nicht alles von heute auf morgen erledigt werden. Gerade umfangreichere Vorhaben brauchen Zeit, sich zu entwickeln.