Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.10.2025
WIDDER
Um heute zum Erfolg zu kommen, müssten Sie sehr viel Kraft aufwenden. Sparen Sie sich diese für einen günstigeren Tag auf.
STIER
Wieder einmal wollen Sie mehr, als Sie erreichen können. Gehen Sie etwas verständnisvoller mit schwierigen Mitmenschen um.
ZWILLINGE
Über einen Mangel an Abwechslung werden Sie sich nicht beklagen können. Erst in einigen Tagen erleben Sie ruhigere Stunden.
KREBS
Wenn es um schwierige Entscheidungen geht, ist es ratsam, sich eine zweite Meinung einzuholen. Ein Kollege bietet Hilfe an.
LÖWE
Eine kleine Durststrecke dürfte am Nachmittag vergessen sein. Von da an nimmt zum Glück alles wieder seinen gewohnten Gang.
JUNGFRAU
Vor einer Bewährungsprobe sollten Sie keine Angst haben. Sie wissen doch, was in Ihnen steckt und dass Verlass auf Sie ist.
WAAGE
Rüsten Sie in Sachen Hintergrundinformationen ein wenig auf. Sie haben noch nicht alle Details zusammen, die Sie benötigen.
SKORPION
In Ihrem Herzen haben Sie die Entscheidung bereits gefällt. Ihr Verstand braucht hingegen noch ein wenig Eingewöhnungszeit.
SCHÜTZE
Heute gibt es Unstimmigkeiten im Job und Sie müssen Ihren Anteil an der Sache zugeben. Kein Anlass zum Verzweifeln für Sie.
STEINBOCK
Heute bitte weder Unentschlossenheit an den Tag legen noch Unbequemes aufschieben. Erledigen Sie Wichtiges im Handumdrehen.
WASSERMANN
Versuchen Sie, Ihr Betätigungsfeld etwas attraktiver zu gestalten. Sie haben doch gute Ideen, verwirklichen Sie diese auch.
FISCHE
Es muss nicht alles von heute auf morgen erledigt werden. Gerade umfangreichere Vorhaben brauchen Zeit, sich zu entwickeln.
