Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.09.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
In den Vormittagsstunden wird viel Aktivität von Ihnen verlangt, Sie werden dafür in den Abendstunden gebührend entschädigt.
STIER
Ja, es wird heute tatsächlich etwas stressiger als in den letzten Tagen. Umso wichtiger ist es, die innere Ruhe zu bewahren.
ZWILLINGE
Nutzen Sie die positive Energie, um zu erledigen, was jetzt vollendet werden sollte. Das sorgt für mehr innere Zufriedenheit.
KREBS
Es kommt nun darauf an, dass Sie nicht auf halbem Weg umkehren. Sie brauchen nur etwas Geduld und der Erfolg stellt sich ein.
LÖWE
Freuen Sie sich mehr über die kleinen Erfolge, die Ihnen der Alltag bietet, anstatt nach dem Sternenhimmel greifen zu wollen.
JUNGFRAU
Zeigen Sie sich von Ihrer toleranten Seite. Auch mit einem weniger sympathischen Mitmenschen muss man im Leben zurechtkommen.
WAAGE
Ihr Ehrgeiz stachelt Sie zu extremen Leistungen an, die sich auf finanziellem Gebiet auf längere Sicht auch auswirken werden.
SKORPION
Ein guter Zeitpunkt, um Verträge abzuschließen, sich auf Prüfungen vorzubereiten oder Liegengebliebenes einmal aufzuarbeiten.
SCHÜTZE
Ein paar unverhoffte Neuigkeiten liefern Ihnen jetzt geeignete Informationen, um weiter an Erfolgsplänen schmieden zu können.
STEINBOCK
In einer Angelegenheit müssen Sie die Karten offen auf den Tisch legen. Sie werden bald zu Ihrer gewohnten Form zurückfinden.
WASSERMANN
Eine gebotene Möglichkeit zur Fortbildung sollten Sie unbedingt nutzen. Das kann Ihnen langfristig nur zum Vorteil gereichen.
FISCHE
Eine Glückssträhne hilft Ihnen, Umstellungen erfolgreich zu bewältigen. Die Erfüllung eines Wunsches rückt in greifbare Nähe.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen