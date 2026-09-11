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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

In den Vormittagsstunden wird viel Aktivität von Ihnen verlangt, Sie werden dafür in den Abendstunden gebührend entschädigt.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ja, es wird heute tatsächlich etwas stressiger als in den letzten Tagen. Umso wichtiger ist es, die innere Ruhe zu bewahren.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Nutzen Sie die positive Energie, um zu erledigen, was jetzt vollendet werden sollte. Das sorgt für mehr innere Zufriedenheit.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Es kommt nun darauf an, dass Sie nicht auf halbem Weg umkehren. Sie brauchen nur etwas Geduld und der Erfolg stellt sich ein.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Freuen Sie sich mehr über die kleinen Erfolge, die Ihnen der Alltag bietet, anstatt nach dem Sternenhimmel greifen zu wollen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Zeigen Sie sich von Ihrer toleranten Seite. Auch mit einem weniger sympathischen Mitmenschen muss man im Leben zurechtkommen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ihr Ehrgeiz stachelt Sie zu extremen Leistungen an, die sich auf finanziellem Gebiet auf längere Sicht auch auswirken werden.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ein guter Zeitpunkt, um Verträge abzuschließen, sich auf Prüfungen vorzubereiten oder Liegengebliebenes einmal aufzuarbeiten.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ein paar unverhoffte Neuigkeiten liefern Ihnen jetzt geeignete Informationen, um weiter an Erfolgsplänen schmieden zu können.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

In einer Angelegenheit müssen Sie die Karten offen auf den Tisch legen. Sie werden bald zu Ihrer gewohnten Form zurückfinden.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Eine gebotene Möglichkeit zur Fortbildung sollten Sie unbedingt nutzen. Das kann Ihnen langfristig nur zum Vorteil gereichen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Eine Glückssträhne hilft Ihnen, Umstellungen erfolgreich zu bewältigen. Die Erfüllung eines Wunsches rückt in greifbare Nähe.

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