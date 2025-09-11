Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.09.2025
WIDDER
Lieber nichts dem Zufall überlassen. Wenn Sie ein bestimmtes Ziel vor Augen haben, sollten Sie jetzt strategisch vorgehen.
STIER
Schnelle Entschlüsse könnten zwar Vorteile bringen, nur sollten die Ergebnisse später noch einmal genau beleuchtet werden.
ZWILLINGE
Die Möglichkeit, die eigenen Vorstellungen zu realisieren, sorgt für eine innere Zufriedenheit. Sie fühlen sich entspannt.
KREBS
Durch neue Kontakte ergeben sich auch neue Chancen. Das gilt sowohl für den beruflichen als auch für den privaten Bereich.
LÖWE
Die Sterne stärken das Selbstbewusstsein und lassen Sie Entscheidungen treffen, vor denen Sie sonst zurückgeschreckt wären.
JUNGFRAU
Es gibt immer etwas zu verbessern. Heute wäre es aber auch völlig in Ordnung, wenn Sie sich mit Selbstkritik zurückhielten.
WAAGE
Sicher ist sicher! Wer jetzt keine Bauchlandung erleben will, lässt sich größere Anschaffungen von einem Experten absegnen.
SKORPION
Bei Verhandlungen oder einer wichtigen Entscheidung wird nur mithilfe von Hartnäckigkeit etwas Konkretes zu erreichen sein.
SCHÜTZE
Kleine Pannen sollten Sie heute nicht aus der Bahn werfen. Im Großen und Ganzen haben Sie Ihre Projekte wunderbar im Griff.
STEINBOCK
Schaden kann Ihnen eine Sache kaum, sofern Sie nicht empfindlich reagieren. Ein Ortswechsel könnte ins Auge gefasst werden.
WASSERMANN
Mit Amors Tun und Treiben werden Sie ganz zufrieden sein. Am Nachmittag dürften mancherlei Dinge Ihre Pläne zunichtemachen.
FISCHE
Jemand bietet Ihnen ganz unvermittelt Hilfe an. Seien Sie nicht so misstrauisch, die Geste ist tatsächlich ehrlich gemeint.
