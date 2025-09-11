Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

11. September 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Lieber nichts dem Zufall überlassen. Wenn Sie ein bestimmtes Ziel vor Augen haben, sollten Sie jetzt strategisch vorgehen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Schnelle Entschlüsse könnten zwar Vorteile bringen, nur sollten die Ergebnisse später noch einmal genau beleuchtet werden. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Die Möglichkeit, die eigenen Vorstellungen zu realisieren, sorgt für eine innere Zufriedenheit. Sie fühlen sich entspannt. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Durch neue Kontakte ergeben sich auch neue Chancen. Das gilt sowohl für den beruflichen als auch für den privaten Bereich. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Die Sterne stärken das Selbstbewusstsein und lassen Sie Entscheidungen treffen, vor denen Sie sonst zurückgeschreckt wären. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Es gibt immer etwas zu verbessern. Heute wäre es aber auch völlig in Ordnung, wenn Sie sich mit Selbstkritik zurückhielten. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sicher ist sicher! Wer jetzt keine Bauchlandung erleben will, lässt sich größere Anschaffungen von einem Experten absegnen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Bei Verhandlungen oder einer wichtigen Entscheidung wird nur mithilfe von Hartnäckigkeit etwas Konkretes zu erreichen sein. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Kleine Pannen sollten Sie heute nicht aus der Bahn werfen. Im Großen und Ganzen haben Sie Ihre Projekte wunderbar im Griff. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Schaden kann Ihnen eine Sache kaum, sofern Sie nicht empfindlich reagieren. Ein Ortswechsel könnte ins Auge gefasst werden. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Mit Amors Tun und Treiben werden Sie ganz zufrieden sein. Am Nachmittag dürften mancherlei Dinge Ihre Pläne zunichtemachen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Jemand bietet Ihnen ganz unvermittelt Hilfe an. Seien Sie nicht so misstrauisch, die Geste ist tatsächlich ehrlich gemeint.