Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Lieber nichts dem Zufall überlassen. Wenn Sie ein bestimmtes Ziel vor Augen haben, sollten Sie jetzt strategisch vorgehen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Schnelle Entschlüsse könnten zwar Vorteile bringen, nur sollten die Ergebnisse später noch einmal genau beleuchtet werden.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Die Möglichkeit, die eigenen Vorstellungen zu realisieren, sorgt für eine innere Zufriedenheit. Sie fühlen sich entspannt.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Durch neue Kontakte ergeben sich auch neue Chancen. Das gilt sowohl für den beruflichen als auch für den privaten Bereich.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Die Sterne stärken das Selbstbewusstsein und lassen Sie Entscheidungen treffen, vor denen Sie sonst zurückgeschreckt wären.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Es gibt immer etwas zu verbessern. Heute wäre es aber auch völlig in Ordnung, wenn Sie sich mit Selbstkritik zurückhielten.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sicher ist sicher! Wer jetzt keine Bauchlandung erleben will, lässt sich größere Anschaffungen von einem Experten absegnen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Bei Verhandlungen oder einer wichtigen Entscheidung wird nur mithilfe von Hartnäckigkeit etwas Konkretes zu erreichen sein.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Kleine Pannen sollten Sie heute nicht aus der Bahn werfen. Im Großen und Ganzen haben Sie Ihre Projekte wunderbar im Griff.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Schaden kann Ihnen eine Sache kaum, sofern Sie nicht empfindlich reagieren. Ein Ortswechsel könnte ins Auge gefasst werden.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Mit Amors Tun und Treiben werden Sie ganz zufrieden sein. Am Nachmittag dürften mancherlei Dinge Ihre Pläne zunichtemachen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Jemand bietet Ihnen ganz unvermittelt Hilfe an. Seien Sie nicht so misstrauisch, die Geste ist tatsächlich ehrlich gemeint.

