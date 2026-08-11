Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

11. August 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Rechnen Sie mit dem Unerwarteten. Trotz einer sorgfältigen Planung kann so einiges Ihre Vorhaben durcheinanderbringen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Startprobleme, die sich heute ergeben könnten, sollten nicht zu stark gewichtet werden. Bald läuft es deutlich besser. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Auf Biegen und Brechen lässt sich ein Vorhaben nicht durchsetzen. Wenn die Zeit reif ist, werden Sie erfolgreich sein. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Es zeigen sich Lichtblicke für einen Neubeginn! Die Chancen liegen dabei in der richtigen Umsetzung von Informationen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie können sehr gut auf Menschen eingehen und finden für jeden die richtigen Worte. Jemand braucht Ihre Unterstützung. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie könnten heute vor der Wahl stehen: Zurückhaltung oder Stürmermanier? Gut möglich, dass beide Wege zum Ziel führen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Halten Sie Augen und Ohren offen. Beruflich könnte sich jetzt ein geheimer Wunsch erfüllen. Bereiten Sie sich gut vor. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Es könnte heute zu einem Gespräch mit einem Mitmenschen kommen, in dem Ihnen ein gutes Vorwärtskommen garantiert wird. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Zeigen Sie einem Kollegen Ihre Hilfsbereitschaft. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um eine neue Sportart auszuprobieren. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ein unruhiger Tag. Momentane Ereignisse dürften manchen dazu bewegen, seine Pläne zu überdenken oder sogar umzustoßen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Kein ausgesprochener Glückstag für Sie! Nehmen Sie es mit Humor und beweisen Sie, dass Sie notfalls gute Nerven haben. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Eine Veränderung kündigt sich an. Möglicherweise müssen Sie sich von lieb gewordenen Dingen oder Gewohnheiten trennen.