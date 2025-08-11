AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Die Müdigkeit, die am frühen Morgen die Leistungskurve in die Knie zwingt, ist glücklicherweise schnell überwunden.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Ihr geschicktes Taktieren verspricht Erfolg. Ein Plus auf dem Erfolgskonto können Sie im Augenblick gut gebrauchen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Ärgern Sie sich nicht, wenn Ihnen einmal etwas danebengeht. Man wird Ihre Fähigkeiten nicht gleich infrage stellen.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Wenn es in der Gerüchteküche heiß hergeht, sollten Sie den Rückzug antreten. Es könnte sonst negative Folgen haben.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Wenn die Sehnsucht nach Veränderung immer stärker zu spüren ist, dann wird es Zeit, diesem Gefühl auch nachzugeben.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Über mangelnde Zuneigung dürften Sie sich wohl kaum zu beklagen haben. Ihr Charme ist zurzeit doch unwiderstehlich.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Sie fühlen sich heute pudelwohl in Ihrer Haut und müssten allerbester Laune sein und leistungsstark noch obendrein.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Es kann zu Differenzen kommen, wenn Sie ohne Kompromissbereitschaft zu signalisieren versuchen, sich durchzusetzen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Fallen Sie nicht auf ein scheinbar interessantes Angebot herein. Eine sorgfältige Überprüfung ist dringend geboten.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Ein lebhafter Tagesverlauf, der einiges an Auf- und Anregungen mit sich bringen wird. Keine Sorge: Sie sind topfit.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Eine Blitzdiät würde Ihnen nur die Laune verderben. Probieren Sie es mit mehr Sport und einer Ernährungsumstellung.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Stabilität auf der ganzen Linie. Durch Venus kommt noch Unterstützung in Liebes- oder Freundschaftsangelegenheiten.

