Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.08.2025
WIDDER
Die Müdigkeit, die am frühen Morgen die Leistungskurve in die Knie zwingt, ist glücklicherweise schnell überwunden.
STIER
Ihr geschicktes Taktieren verspricht Erfolg. Ein Plus auf dem Erfolgskonto können Sie im Augenblick gut gebrauchen.
ZWILLINGE
Ärgern Sie sich nicht, wenn Ihnen einmal etwas danebengeht. Man wird Ihre Fähigkeiten nicht gleich infrage stellen.
KREBS
Wenn es in der Gerüchteküche heiß hergeht, sollten Sie den Rückzug antreten. Es könnte sonst negative Folgen haben.
LÖWE
Wenn die Sehnsucht nach Veränderung immer stärker zu spüren ist, dann wird es Zeit, diesem Gefühl auch nachzugeben.
JUNGFRAU
Über mangelnde Zuneigung dürften Sie sich wohl kaum zu beklagen haben. Ihr Charme ist zurzeit doch unwiderstehlich.
WAAGE
Sie fühlen sich heute pudelwohl in Ihrer Haut und müssten allerbester Laune sein und leistungsstark noch obendrein.
SKORPION
Es kann zu Differenzen kommen, wenn Sie ohne Kompromissbereitschaft zu signalisieren versuchen, sich durchzusetzen.
SCHÜTZE
Fallen Sie nicht auf ein scheinbar interessantes Angebot herein. Eine sorgfältige Überprüfung ist dringend geboten.
STEINBOCK
Ein lebhafter Tagesverlauf, der einiges an Auf- und Anregungen mit sich bringen wird. Keine Sorge: Sie sind topfit.
WASSERMANN
Eine Blitzdiät würde Ihnen nur die Laune verderben. Probieren Sie es mit mehr Sport und einer Ernährungsumstellung.
FISCHE
Stabilität auf der ganzen Linie. Durch Venus kommt noch Unterstützung in Liebes- oder Freundschaftsangelegenheiten.
