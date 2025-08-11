Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

11. August 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Die Müdigkeit, die am frühen Morgen die Leistungskurve in die Knie zwingt, ist glücklicherweise schnell überwunden. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Ihr geschicktes Taktieren verspricht Erfolg. Ein Plus auf dem Erfolgskonto können Sie im Augenblick gut gebrauchen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Ärgern Sie sich nicht, wenn Ihnen einmal etwas danebengeht. Man wird Ihre Fähigkeiten nicht gleich infrage stellen. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Wenn es in der Gerüchteküche heiß hergeht, sollten Sie den Rückzug antreten. Es könnte sonst negative Folgen haben. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Wenn die Sehnsucht nach Veränderung immer stärker zu spüren ist, dann wird es Zeit, diesem Gefühl auch nachzugeben. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Über mangelnde Zuneigung dürften Sie sich wohl kaum zu beklagen haben. Ihr Charme ist zurzeit doch unwiderstehlich. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Sie fühlen sich heute pudelwohl in Ihrer Haut und müssten allerbester Laune sein und leistungsstark noch obendrein. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Es kann zu Differenzen kommen, wenn Sie ohne Kompromissbereitschaft zu signalisieren versuchen, sich durchzusetzen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Fallen Sie nicht auf ein scheinbar interessantes Angebot herein. Eine sorgfältige Überprüfung ist dringend geboten. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Ein lebhafter Tagesverlauf, der einiges an Auf- und Anregungen mit sich bringen wird. Keine Sorge: Sie sind topfit. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Eine Blitzdiät würde Ihnen nur die Laune verderben. Probieren Sie es mit mehr Sport und einer Ernährungsumstellung. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Stabilität auf der ganzen Linie. Durch Venus kommt noch Unterstützung in Liebes- oder Freundschaftsangelegenheiten.