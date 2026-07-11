Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie neigen dazu, Ihr Glück an der falschen Stelle zu suchen. Hören Sie unbedingt auf Ihr Bauchgefühl, es weist die Richtung.
STIER
Es müsste Ihnen leichtfallen, sich heute durchzusetzen. Kein Wunder, Sie sind bestens vorbereitet. Ihre Idee wird honoriert.
ZWILLINGE
Nehmen Sie nicht alles so tierisch ernst. Schonen Sie sich ruhig etwas mehr, Ihre Nerven sind sowieso etwas überstrapaziert.
KREBS
Niemand sehnt sich danach, sich den eigenen Schwächen zu stellen. Heute würde es Ihnen aber helfen, um Klarheit zu erhalten.
LÖWE
Ein Blick auf das Erreichte müsste eigentlich genügen, um stolz auf sich zu sein. Nur genau das scheint Ihnen schwerzufallen.
JUNGFRAU
Der Tag dürfte höchst anregend und abwechslungsreich verlaufen. Sorgen Sie dafür, dass Wichtiges bis zum Mittag erledigt ist.
WAAGE
In eine bisher stagnierende Sache kommt jetzt Bewegung. Die beste Gelegenheit, eine Geschichte endlich vom Tisch zu bekommen.
SKORPION
Ein normaler Tag fühlt sich anders an. Sie haben dennoch nichts gegen ein bisschen Abwechslung und genießen den Tumult sogar.
SCHÜTZE
Bei einem Ausflug lassen sich anregende Bekanntschaften knüpfen. Daraus könnte sich langfristig eine enge Bindung entwickeln.
STEINBOCK
Ihre Impulsivität hält sich heute in Grenzen und Sie beweisen das nötige Fingerspitzengefühl, um den richtigen Weg zu finden.
WASSERMANN
Unter dem Einfluss der Sterne fällt es Ihnen heute besonders leicht, anderen entgegenzukommen. Das sorgt für Sympathiepunkte.
FISCHE
Es fällt Ihnen nicht leicht, die Gedanken zu sortieren. Strapazieren Sie Ihr Umfeld bitte nicht zu sehr mit Sprunghaftigkeit.
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