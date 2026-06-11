Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Im Lauf des Tages werden Sie sich auf eine neue Situation einstellen müssen. Erledigen Sie trotz alledem nur nichts in Eile.
STIER
Das Gewöhnliche hat jetzt keine Chance. Um in Sachen Problemlösung zu punkten, müssen Sie sich schon etwas einfallen lassen.
ZWILLINGE
Sie tasten sich ganz langsam, aber sicher an eine neue Gefühlsebene heran. Das könnte Sie unter Umständen auch verunsichern.
KREBS
Ja, es wird heute tatsächlich etwas stressiger als in den letzten Tagen. Umso wichtiger ist es, die innere Ruhe zu bewahren.
LÖWE
Geschäftlich läuft heute alles nach Wunsch; wenn Sie sich etwas bemühen, können Sie einen gewinnträchtigen Auftrag bekommen.
JUNGFRAU
Alleingänge zahlen sich jetzt nicht aus, sie bringen allenfalls Ärger. Zurzeit sorgt eher Teamarbeit für ein gutes Ergebnis.
WAAGE
Nutzen Sie die positive Energie, um zu erledigen, was jetzt vollendet werden sollte. Das sorgt für mehr innere Zufriedenheit.
SKORPION
Erfreuliches auf beruflicher Ebene! Geben Sie sich entschlossen und zielstrebig, das wird den entsprechenden Eindruck machen.
SCHÜTZE
Sie fühlen sich etwas überfordert. Bevor es zu ernsthaften Schwierigkeiten kommt, sollten Sie andere um Unterstützung bitten.
STEINBOCK
Ein guter Zeitpunkt, um Verträge abzuschließen, sich auf Prüfungen vorzubereiten oder Liegengebliebenes einmal aufzuarbeiten.
WASSERMANN
Die Durchführung eines Projekts erfordert Umsicht. Es ist möglich, dass Sie einen Plan an die neue Situation anpassen müssen.
FISCHE
Taten zählen nun einmal mehr als Worte. Es ergibt sich die Chance, die Kollegen mit Ihren Leistungen richtig zu beeindrucken.
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