Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

11. April 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie sollten den Blick lieber auf Ihre Arbeit als aus dem Fenster richten. Sie könnten sonst ernsthaft Zeitprobleme bekommen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie schreiten dynamisch voran und bringen Angelegenheiten zum Abschluss. Sehr gut, denn so bleibt wieder Zeit für Ihr Hobby. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. In einer beruflichen Angelegenheit steht dem erfolgreichen Verlauf nichts mehr im Weg. Sie können mit Unterstützung rechnen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. In den Vormittagsstunden wird viel Aktivität von Ihnen verlangt, Sie werden dafür in den Abendstunden gebührend entschädigt. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Niemand sehnt sich danach, sich den eigenen Schwächen zu stellen. Heute würde es Ihnen aber helfen, um Klarheit zu erhalten. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Nehmen Sie nicht alles so tierisch ernst. Schonen Sie sich ruhig etwas mehr, Ihre Nerven sind sowieso etwas überstrapaziert. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ein spielerischer Umgang mit Routinearbeiten macht den Alltag um einiges leichter und bringt erheblich mehr Schwung ins Team. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Jupiter schürt die Ungeduld. Da kann es schon einmal passieren, dass Sie im Umgang mit den Kollegen den falschen Ton treffen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. In eine bisher stagnierende Sache kommt jetzt Bewegung. Die beste Gelegenheit, eine Geschichte endlich vom Tisch zu bekommen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Der Tag dürfte höchst anregend und abwechslungsreich verlaufen. Sorgen Sie dafür, dass Wichtiges bis zum Mittag erledigt ist. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Bei einem Ausflug lassen sich anregende Bekanntschaften knüpfen. Daraus könnte sich langfristig eine enge Bindung entwickeln. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ihre Impulsivität hält sich heute in Grenzen und Sie beweisen das nötige Fingerspitzengefühl, um den richtigen Weg zu finden.