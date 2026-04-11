Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie sollten den Blick lieber auf Ihre Arbeit als aus dem Fenster richten. Sie könnten sonst ernsthaft Zeitprobleme bekommen.
STIER
Sie schreiten dynamisch voran und bringen Angelegenheiten zum Abschluss. Sehr gut, denn so bleibt wieder Zeit für Ihr Hobby.
ZWILLINGE
In einer beruflichen Angelegenheit steht dem erfolgreichen Verlauf nichts mehr im Weg. Sie können mit Unterstützung rechnen.
KREBS
In den Vormittagsstunden wird viel Aktivität von Ihnen verlangt, Sie werden dafür in den Abendstunden gebührend entschädigt.
LÖWE
Niemand sehnt sich danach, sich den eigenen Schwächen zu stellen. Heute würde es Ihnen aber helfen, um Klarheit zu erhalten.
JUNGFRAU
Nehmen Sie nicht alles so tierisch ernst. Schonen Sie sich ruhig etwas mehr, Ihre Nerven sind sowieso etwas überstrapaziert.
WAAGE
Ein spielerischer Umgang mit Routinearbeiten macht den Alltag um einiges leichter und bringt erheblich mehr Schwung ins Team.
SKORPION
Jupiter schürt die Ungeduld. Da kann es schon einmal passieren, dass Sie im Umgang mit den Kollegen den falschen Ton treffen.
SCHÜTZE
In eine bisher stagnierende Sache kommt jetzt Bewegung. Die beste Gelegenheit, eine Geschichte endlich vom Tisch zu bekommen.
STEINBOCK
Der Tag dürfte höchst anregend und abwechslungsreich verlaufen. Sorgen Sie dafür, dass Wichtiges bis zum Mittag erledigt ist.
WASSERMANN
Bei einem Ausflug lassen sich anregende Bekanntschaften knüpfen. Daraus könnte sich langfristig eine enge Bindung entwickeln.
FISCHE
Ihre Impulsivität hält sich heute in Grenzen und Sie beweisen das nötige Fingerspitzengefühl, um den richtigen Weg zu finden.
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