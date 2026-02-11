Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

11. Februar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Ihr Ehrgeiz stachelt Sie zu extremen Leistungen an, die sich auf finanziellem Gebiet auf längere Sicht auch auswirken werden. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Versuchen Sie nicht, sich vor Aufgaben zu drücken. Achten Sie genau auf Ihre Termine, dann wird Ihre Zuverlässigkeit belohnt. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. In einer Angelegenheit müssen Sie die Karten offen auf den Tisch legen. Sie werden bald zu Ihrer gewohnten Form zurückfinden. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Im Kollegenkreis herrscht ein tolles Klima. Sie kommen gut voran. Wie wäre es, sich einmal wieder nach Feierabend zu treffen? Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Ein paar unverhoffte Neuigkeiten liefern Ihnen jetzt geeignete Informationen, um weiter an Erfolgsplänen schmieden zu können. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Ihre Aufgaben schaffen Sie heute mit links. Mit der Kommunikation tun sich Paare jedoch schwer. Gehen Sie abends schön essen. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Der Tag eignet sich bestens für eine persönliche Bestandsaufnahme: Was brauchen Sie weiterhin, was brauchen Sie nicht länger? Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Langsam sollten Sie Ihre Pläne in den Griff bekommen, da Berufs- und Privatleben Sie nun verstärkt in Anspruch nehmen werden. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Eine Glückssträhne hilft Ihnen, Umstellungen erfolgreich zu bewältigen. Die Erfüllung eines Wunsches rückt in greifbare Nähe. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. In einer beruflichen Sache sollten Sie in hohem Maß Diplomatie walten lassen. Ein Gesprächspartner wird sehr hartnäckig sein. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Es gibt Zeiten, in denen man nicht alles so genau nehmen sollte. Heute jedoch kommt es darauf an, auf jedes Detail zu achten. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Sie sind heute von Ihrer Meinung mehr als überzeugt und daher ungern bereit, den Standpunkt eines Mitmenschen zu akzeptieren.