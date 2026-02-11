Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.02.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ihr Ehrgeiz stachelt Sie zu extremen Leistungen an, die sich auf finanziellem Gebiet auf längere Sicht auch auswirken werden.
STIER
Versuchen Sie nicht, sich vor Aufgaben zu drücken. Achten Sie genau auf Ihre Termine, dann wird Ihre Zuverlässigkeit belohnt.
ZWILLINGE
In einer Angelegenheit müssen Sie die Karten offen auf den Tisch legen. Sie werden bald zu Ihrer gewohnten Form zurückfinden.
KREBS
Im Kollegenkreis herrscht ein tolles Klima. Sie kommen gut voran. Wie wäre es, sich einmal wieder nach Feierabend zu treffen?
LÖWE
Ein paar unverhoffte Neuigkeiten liefern Ihnen jetzt geeignete Informationen, um weiter an Erfolgsplänen schmieden zu können.
JUNGFRAU
Ihre Aufgaben schaffen Sie heute mit links. Mit der Kommunikation tun sich Paare jedoch schwer. Gehen Sie abends schön essen.
WAAGE
Der Tag eignet sich bestens für eine persönliche Bestandsaufnahme: Was brauchen Sie weiterhin, was brauchen Sie nicht länger?
SKORPION
Langsam sollten Sie Ihre Pläne in den Griff bekommen, da Berufs- und Privatleben Sie nun verstärkt in Anspruch nehmen werden.
SCHÜTZE
Eine Glückssträhne hilft Ihnen, Umstellungen erfolgreich zu bewältigen. Die Erfüllung eines Wunsches rückt in greifbare Nähe.
STEINBOCK
In einer beruflichen Sache sollten Sie in hohem Maß Diplomatie walten lassen. Ein Gesprächspartner wird sehr hartnäckig sein.
WASSERMANN
Es gibt Zeiten, in denen man nicht alles so genau nehmen sollte. Heute jedoch kommt es darauf an, auf jedes Detail zu achten.
FISCHE
Sie sind heute von Ihrer Meinung mehr als überzeugt und daher ungern bereit, den Standpunkt eines Mitmenschen zu akzeptieren.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen