AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Ihr Ehrgeiz stachelt Sie zu extremen Leistungen an, die sich auf finanziellem Gebiet auf längere Sicht auch auswirken werden.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Versuchen Sie nicht, sich vor Aufgaben zu drücken. Achten Sie genau auf Ihre Termine, dann wird Ihre Zuverlässigkeit belohnt.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

In einer Angelegenheit müssen Sie die Karten offen auf den Tisch legen. Sie werden bald zu Ihrer gewohnten Form zurückfinden.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Im Kollegenkreis herrscht ein tolles Klima. Sie kommen gut voran. Wie wäre es, sich einmal wieder nach Feierabend zu treffen?

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Ein paar unverhoffte Neuigkeiten liefern Ihnen jetzt geeignete Informationen, um weiter an Erfolgsplänen schmieden zu können.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Ihre Aufgaben schaffen Sie heute mit links. Mit der Kommunikation tun sich Paare jedoch schwer. Gehen Sie abends schön essen.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Der Tag eignet sich bestens für eine persönliche Bestandsaufnahme: Was brauchen Sie weiterhin, was brauchen Sie nicht länger?

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Langsam sollten Sie Ihre Pläne in den Griff bekommen, da Berufs- und Privatleben Sie nun verstärkt in Anspruch nehmen werden.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Eine Glückssträhne hilft Ihnen, Umstellungen erfolgreich zu bewältigen. Die Erfüllung eines Wunsches rückt in greifbare Nähe.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

In einer beruflichen Sache sollten Sie in hohem Maß Diplomatie walten lassen. Ein Gesprächspartner wird sehr hartnäckig sein.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Es gibt Zeiten, in denen man nicht alles so genau nehmen sollte. Heute jedoch kommt es darauf an, auf jedes Detail zu achten.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Sie sind heute von Ihrer Meinung mehr als überzeugt und daher ungern bereit, den Standpunkt eines Mitmenschen zu akzeptieren.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.