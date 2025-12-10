AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Ihre Ausgeglichenheit wirkt sich erfreulich auf Ihr Berufs- und Privatleben aus. Sie sehen die Dinge wieder positiver.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Von der Intensität der eigenen Gefühle überrascht, könnten Sie heute bei einer Begegnung etwas verunsichert reagieren.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Startprobleme, die sich heute ergeben könnten, sollten nicht zu stark gewichtet werden. Bald läuft es deutlich besser.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Auf Biegen und Brechen lässt sich ein Vorhaben nicht durchsetzen. Wenn die Zeit reif ist, werden Sie erfolgreich sein.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Es zeigen sich Lichtblicke für einen Neubeginn! Die Chancen liegen dabei in der richtigen Umsetzung von Informationen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Halten Sie Augen und Ohren offen. Beruflich könnte sich jetzt ein geheimer Wunsch erfüllen. Bereiten Sie sich gut vor.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Sie könnten heute vor der Wahl stehen: Zurückhaltung oder Stürmermanier? Gut möglich, dass beide Wege zum Ziel führen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Überflüssiges Machtgeplänkel kann nicht nur dazu führen, dass Ihnen wertvolle Zeit, sondern auch Energie verlorengeht.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Augenblicklich besteht für Sie die Gefahr, sich durch unvorsichtiges Verhalten in Schwierigkeiten hinein zu manövrieren.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Es könnte heute zu einem Gespräch mit einem Mitmenschen kommen, in dem Ihnen ein gutes Vorwärtskommen garantiert wird.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Ein unruhiger Tag. Momentane Ereignisse dürften manchen dazu bewegen, seine Pläne zu überdenken oder sogar umzustoßen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Zeigen Sie einem Kollegen Ihre Hilfsbereitschaft. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um eine neue Sportart auszuprobieren.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.