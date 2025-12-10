Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

10. Dezember 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Ihre Ausgeglichenheit wirkt sich erfreulich auf Ihr Berufs- und Privatleben aus. Sie sehen die Dinge wieder positiver. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Von der Intensität der eigenen Gefühle überrascht, könnten Sie heute bei einer Begegnung etwas verunsichert reagieren. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Startprobleme, die sich heute ergeben könnten, sollten nicht zu stark gewichtet werden. Bald läuft es deutlich besser. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Auf Biegen und Brechen lässt sich ein Vorhaben nicht durchsetzen. Wenn die Zeit reif ist, werden Sie erfolgreich sein. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Es zeigen sich Lichtblicke für einen Neubeginn! Die Chancen liegen dabei in der richtigen Umsetzung von Informationen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Halten Sie Augen und Ohren offen. Beruflich könnte sich jetzt ein geheimer Wunsch erfüllen. Bereiten Sie sich gut vor. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Sie könnten heute vor der Wahl stehen: Zurückhaltung oder Stürmermanier? Gut möglich, dass beide Wege zum Ziel führen. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Überflüssiges Machtgeplänkel kann nicht nur dazu führen, dass Ihnen wertvolle Zeit, sondern auch Energie verlorengeht. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Augenblicklich besteht für Sie die Gefahr, sich durch unvorsichtiges Verhalten in Schwierigkeiten hinein zu manövrieren. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Es könnte heute zu einem Gespräch mit einem Mitmenschen kommen, in dem Ihnen ein gutes Vorwärtskommen garantiert wird. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Ein unruhiger Tag. Momentane Ereignisse dürften manchen dazu bewegen, seine Pläne zu überdenken oder sogar umzustoßen. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Zeigen Sie einem Kollegen Ihre Hilfsbereitschaft. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um eine neue Sportart auszuprobieren.