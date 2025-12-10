Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.12.2025
WIDDER
Ihre Ausgeglichenheit wirkt sich erfreulich auf Ihr Berufs- und Privatleben aus. Sie sehen die Dinge wieder positiver.
STIER
Von der Intensität der eigenen Gefühle überrascht, könnten Sie heute bei einer Begegnung etwas verunsichert reagieren.
ZWILLINGE
Startprobleme, die sich heute ergeben könnten, sollten nicht zu stark gewichtet werden. Bald läuft es deutlich besser.
KREBS
Auf Biegen und Brechen lässt sich ein Vorhaben nicht durchsetzen. Wenn die Zeit reif ist, werden Sie erfolgreich sein.
LÖWE
Es zeigen sich Lichtblicke für einen Neubeginn! Die Chancen liegen dabei in der richtigen Umsetzung von Informationen.
JUNGFRAU
Halten Sie Augen und Ohren offen. Beruflich könnte sich jetzt ein geheimer Wunsch erfüllen. Bereiten Sie sich gut vor.
WAAGE
Sie könnten heute vor der Wahl stehen: Zurückhaltung oder Stürmermanier? Gut möglich, dass beide Wege zum Ziel führen.
SKORPION
Überflüssiges Machtgeplänkel kann nicht nur dazu führen, dass Ihnen wertvolle Zeit, sondern auch Energie verlorengeht.
SCHÜTZE
Augenblicklich besteht für Sie die Gefahr, sich durch unvorsichtiges Verhalten in Schwierigkeiten hinein zu manövrieren.
STEINBOCK
Es könnte heute zu einem Gespräch mit einem Mitmenschen kommen, in dem Ihnen ein gutes Vorwärtskommen garantiert wird.
WASSERMANN
Ein unruhiger Tag. Momentane Ereignisse dürften manchen dazu bewegen, seine Pläne zu überdenken oder sogar umzustoßen.
FISCHE
Zeigen Sie einem Kollegen Ihre Hilfsbereitschaft. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um eine neue Sportart auszuprobieren.
