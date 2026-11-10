Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ein Tag der erfreulichen Überraschungen! Am Abend können Sie mit Stolz von sich behaupten, einiges geleistet zu haben.
STIER
Zimmern Sie sich Ihre Probleme nicht manchmal selbst? Nur wer Sie gut kennt, wird dafür Verständnis aufbringen können.
ZWILLINGE
Verlockenden Angeboten zu widerstehen, scheint alles andere als leicht zu sein. Sie könnten mehr ausgeben als geplant.
KREBS
Partnerprobleme sind nicht ausgeschlossen. Mit Geduld und Verständnis werden Sie die Spannungen in den Griff bekommen.
LÖWE
Nun können Sie an die Verwirklichung eines Planes gehen. Lassen Sie sich durch niemanden von Ihrer Meinung abbringen.
JUNGFRAU
Im Job läuft alles zu Ihrer vollsten Zufriedenheit. Die Arbeit macht Spaß und die Kollegen tragen das Nötige dazu bei.
WAAGE
Doch mehr ausgegeben als geplant? Dann sollten Sie auch konsequent genug sein und das Geld wieder mehr zusammenhalten.
SKORPION
Wenn zwei sich heute streiten und Sie es beobachten, dann wäre es grundverkehrt, den Schiedsrichter spielen zu wollen!
SCHÜTZE
Sie haben keinerlei Grund, an sich selbst zu zweifeln. Wenn Sie nicht zu ungestüm vorgehen, läuft alles wie gewünscht.
STEINBOCK
Durch Komplimente und Schmeicheleien von ganz ungewohnter Seite könnten Sie wieder Kraft und Selbstvertrauen gewinnen.
WASSERMANN
Die Sterne sind ganz eindeutig auf Ihrer Seite und sorgen für einige Überraschungen. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil.
FISCHE
Kleine Aufmerksamkeiten mögen nicht nur die besten Freunde: Machen Sie Ihren Kollegen doch auch ab und an eine Freude.
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