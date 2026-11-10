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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ein Tag der erfreulichen Überraschungen! Am Abend können Sie mit Stolz von sich behaupten, einiges geleistet zu haben.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Zimmern Sie sich Ihre Probleme nicht manchmal selbst? Nur wer Sie gut kennt, wird dafür Verständnis aufbringen können.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Verlockenden Angeboten zu widerstehen, scheint alles andere als leicht zu sein. Sie könnten mehr ausgeben als geplant.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Partnerprobleme sind nicht ausgeschlossen. Mit Geduld und Verständnis werden Sie die Spannungen in den Griff bekommen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Nun können Sie an die Verwirklichung eines Planes gehen. Lassen Sie sich durch niemanden von Ihrer Meinung abbringen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Im Job läuft alles zu Ihrer vollsten Zufriedenheit. Die Arbeit macht Spaß und die Kollegen tragen das Nötige dazu bei.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Doch mehr ausgegeben als geplant? Dann sollten Sie auch konsequent genug sein und das Geld wieder mehr zusammenhalten.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Wenn zwei sich heute streiten und Sie es beobachten, dann wäre es grundverkehrt, den Schiedsrichter spielen zu wollen!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie haben keinerlei Grund, an sich selbst zu zweifeln. Wenn Sie nicht zu ungestüm vorgehen, läuft alles wie gewünscht.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Durch Komplimente und Schmeicheleien von ganz ungewohnter Seite könnten Sie wieder Kraft und Selbstvertrauen gewinnen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Die Sterne sind ganz eindeutig auf Ihrer Seite und sorgen für einige Überraschungen. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Kleine Aufmerksamkeiten mögen nicht nur die besten Freunde: Machen Sie Ihren Kollegen doch auch ab und an eine Freude.

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