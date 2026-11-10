Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

10. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ein Tag der erfreulichen Überraschungen! Am Abend können Sie mit Stolz von sich behaupten, einiges geleistet zu haben. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Zimmern Sie sich Ihre Probleme nicht manchmal selbst? Nur wer Sie gut kennt, wird dafür Verständnis aufbringen können. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Verlockenden Angeboten zu widerstehen, scheint alles andere als leicht zu sein. Sie könnten mehr ausgeben als geplant. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Partnerprobleme sind nicht ausgeschlossen. Mit Geduld und Verständnis werden Sie die Spannungen in den Griff bekommen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Nun können Sie an die Verwirklichung eines Planes gehen. Lassen Sie sich durch niemanden von Ihrer Meinung abbringen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Im Job läuft alles zu Ihrer vollsten Zufriedenheit. Die Arbeit macht Spaß und die Kollegen tragen das Nötige dazu bei. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Doch mehr ausgegeben als geplant? Dann sollten Sie auch konsequent genug sein und das Geld wieder mehr zusammenhalten. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Wenn zwei sich heute streiten und Sie es beobachten, dann wäre es grundverkehrt, den Schiedsrichter spielen zu wollen! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie haben keinerlei Grund, an sich selbst zu zweifeln. Wenn Sie nicht zu ungestüm vorgehen, läuft alles wie gewünscht. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Durch Komplimente und Schmeicheleien von ganz ungewohnter Seite könnten Sie wieder Kraft und Selbstvertrauen gewinnen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Die Sterne sind ganz eindeutig auf Ihrer Seite und sorgen für einige Überraschungen. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Kleine Aufmerksamkeiten mögen nicht nur die besten Freunde: Machen Sie Ihren Kollegen doch auch ab und an eine Freude.