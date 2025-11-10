AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Wieder einmal werden Sie ziemlich gefordert. Um den Anforderungen gerecht zu werden, brauchen Sie in erster Linie starke Nerven.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Jemand könnte Ihnen einige Hürden in den Weg legen. Deren Überwindung dürfte Sie zurzeit aber nicht mehr als ein Lächeln kosten.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Es ist besser, rechtzeitig einen Fehler einzugestehen, als sich etwas vorzumachen. Irren ist nun einmal menschlich und passiert.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ein gut gemeinter Rat kommt wie gerufen. Endlich finden Sie das Puzzleteil, das Ihnen bei der Lösung eines Problems weiterhilft.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Seien Sie heute besonders flexibel und tolerieren Sie die Meinungen Ihrer Mitmenschen. Negative Gedanken durch positive ersetzen!

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Finanziell erleben Sie einen Aufwärtstrend. Bei einem Einkaufsbummel werden Sie eine glückliche Hand haben. Das macht gute Laune.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Möglichst wenig über ein Vorhaben reden, der Überraschungseffekt wäre sonst weg. Nur den Partner sollten Sie unbedingt einweihen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie sind mit einer unglaublichen Ausstrahlung ausgestattet und erobern die Herzen im Sturm. Wagen Sie einfach den ersten Schritt!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Die Lösung eines Problems dürfte Sie verblüffen. Der Tag klingt mit Harmonie und dem wunderbaren Gefühl tiefer Verbundenheit aus.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Dank positiver Planetenkonstellation lassen sich Konflikte schnell aus der Welt schaffen. Das gefällt allen Beteiligten sehr gut.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Der innere Antrieb, Ideen umzusetzen, muss von Ihnen ganz allein kommen. Auf die Reaktionen anderer zu warten, wäre jetzt falsch.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie haben heute ein besonders starkes Bedürfnis nach harmonischer und in sich ausgewogener Umgebung. Geben Sie diesem ruhig nach!

