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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Es müsste Ihnen leichtfallen, sich heute durchzusetzen. Kein Wunder, Sie sind bestens vorbereitet. Ihre Idee wird honoriert.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Nehmen Sie nicht alles so tierisch ernst. Schonen Sie sich ruhig etwas mehr, Ihre Nerven sind sowieso etwas überstrapaziert.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Erfreuliches auf beruflicher Ebene! Geben Sie sich entschlossen und zielstrebig, das wird den entsprechenden Eindruck machen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

In eine bisher stagnierende Sache kommt jetzt Bewegung. Die beste Gelegenheit, eine Geschichte endlich vom Tisch zu bekommen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Im Kollegenkreis herrscht ein tolles Klima. Sie kommen gut voran. Wie wäre es, sich einmal wieder nach Feierabend zu treffen?

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ein normaler Tag fühlt sich anders an. Sie haben dennoch nichts gegen ein bisschen Abwechslung und genießen den Tumult sogar.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Schonen Sie Ihre Kräfte! Je sorgsamer mit ihnen umgegangen wird, desto besser. Der heutige Abend wird noch anstrengend genug.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie blicken auf vieles viel zu kritisch. Das könnte schnell zu Missverständnissen führen. Etwas mehr Toleranz wäre hilfreich.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es gibt Zeiten, in denen man nicht alles so genau nehmen sollte. Heute jedoch kommt es darauf an, auf jedes Detail zu achten.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Eine zweite Meinung kann ein wichtiges Entscheidungskriterium zutage fördern. Es ist sehr gut, dass Sie andere zurate ziehen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Vergessen Sie ruhig einmal Ihren Stolz und strecken Sie die Hand zur Versöhnung aus. Sie sollten Vergangenes endlich abhaken.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Gerade wenn alles um Sie herum hektisch wird, sollten Sie einen Ort der Ruhe suchen, um die Zeit der Zweisamkeit zu genießen.

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