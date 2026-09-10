AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Keine Panik, wenn ein Handgriff danebengeht. Es gibt eben solche Tage! Einfach den Humor bewahren und unbeirrt weitermachen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ihre momentane Vitalität befähigt Sie zu überdurchschnittlichen Leistungen, sofern Sie diese sinnvoll einzusetzen verstehen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Der Umgang mit anderen ist jetzt Ihre starke Seite. Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Gut für Kontaktaufnahmen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Es mangelt garantiert nicht an Lob oder Komplimenten. Sie haben nur etwas Mühe, diese positiven Aufmerksamkeiten anzunehmen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Trotz beruflicher Belastung sollten Sie dafür sorgen, dass nach Feierabend noch genügend Zeit für Hobby und Erholung bleibt.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Es ist an der Zeit, für ein bestimmtes Ziel wieder verstärkt Anstrengungen zu unternehmen. Ein Aufschub käme anderen zugute.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Keine Hektik, wenn es nicht unbedingt sein muss! Sie setzen auf Kompetenz und Willenskraft anstatt auf die Ellenbogentaktik.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Wenn Sie etwas risikofreudiger wären, könnte ein guter Gewinn für Sie drin sein. Ihre Chancen stehen momentan recht günstig.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es könnte sich rächen, dass Wichtiges auf die lange Bank geschoben wurde. Nutzen Sie die Zeit, um einiges wieder aufzuholen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ihnen könnten ein wenig die Hände gebunden sein. Um effektiv arbeiten zu können, sollten Sie jegliche Ablenkungen vermeiden.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Geschäftlich läuft heute alles nach Wunsch; wenn Sie sich etwas bemühen, können Sie einen gewinnträchtigen Auftrag bekommen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Jetzt könnten Sie auf verschiedene Weise den beruflichen Durchbruch schaffen. Gehen Sie an alles mit Entschlossenheit heran.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.