Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.09.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Keine Panik, wenn ein Handgriff danebengeht. Es gibt eben solche Tage! Einfach den Humor bewahren und unbeirrt weitermachen.
STIER
Ihre momentane Vitalität befähigt Sie zu überdurchschnittlichen Leistungen, sofern Sie diese sinnvoll einzusetzen verstehen.
ZWILLINGE
Der Umgang mit anderen ist jetzt Ihre starke Seite. Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Gut für Kontaktaufnahmen.
KREBS
Es mangelt garantiert nicht an Lob oder Komplimenten. Sie haben nur etwas Mühe, diese positiven Aufmerksamkeiten anzunehmen.
LÖWE
Trotz beruflicher Belastung sollten Sie dafür sorgen, dass nach Feierabend noch genügend Zeit für Hobby und Erholung bleibt.
JUNGFRAU
Es ist an der Zeit, für ein bestimmtes Ziel wieder verstärkt Anstrengungen zu unternehmen. Ein Aufschub käme anderen zugute.
WAAGE
Keine Hektik, wenn es nicht unbedingt sein muss! Sie setzen auf Kompetenz und Willenskraft anstatt auf die Ellenbogentaktik.
SKORPION
Wenn Sie etwas risikofreudiger wären, könnte ein guter Gewinn für Sie drin sein. Ihre Chancen stehen momentan recht günstig.
SCHÜTZE
Es könnte sich rächen, dass Wichtiges auf die lange Bank geschoben wurde. Nutzen Sie die Zeit, um einiges wieder aufzuholen.
STEINBOCK
Ihnen könnten ein wenig die Hände gebunden sein. Um effektiv arbeiten zu können, sollten Sie jegliche Ablenkungen vermeiden.
WASSERMANN
Geschäftlich läuft heute alles nach Wunsch; wenn Sie sich etwas bemühen, können Sie einen gewinnträchtigen Auftrag bekommen.
FISCHE
Jetzt könnten Sie auf verschiedene Weise den beruflichen Durchbruch schaffen. Gehen Sie an alles mit Entschlossenheit heran.
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