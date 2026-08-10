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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Durch Komplimente und Schmeicheleien von ganz ungewohnter Seite könnten Sie wieder Kraft und Selbstvertrauen gewinnen.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Sie haben keinerlei Grund, an sich selbst zu zweifeln. Wenn Sie nicht zu ungestüm vorgehen, läuft alles wie gewünscht.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Die Sterne sind ganz eindeutig auf Ihrer Seite und sorgen für einige Überraschungen. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Gerade weil Sie einige Dinge ganz anders betrachten als andere, kommen Sie zu den interessantesten Lösungsvorschlägen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Es irritiert Sie, dass jemand Sie falsch einzuschätzen scheint. Warum ändern Sie das nicht durch ein offenes Gespräch?

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Die Sterne verstärken Ihre Aufgeschlossenheit und schaffen damit ideale Voraussetzungen, um den Horizont zu erweitern.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Verwenden Sie nun alle Energie darauf, Ihre Vorstellungen am Arbeitsplatz und auch in der Partnerschaft durchzusetzen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Alle wissen, dass Sie willensstark sind, aber geben Sie ruhig einmal nach. Am Ende sind beide Seiten recht zufrieden.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Sie wenden sich zu gerne den schönen Dingen des Lebens zu. Gut, dass Sie selbst einschätzen können, wo die Grenze ist.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Halten Sie ein gesundes Mittelmaß zwischen Emotionalität und Verstand. Sie sehen die Dinge dadurch viel realistischer.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Ihre Ausgeglichenheit wirkt sich erfreulich auf Ihr Berufs- und Privatleben aus. Sie sehen die Dinge wieder positiver.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Von der Intensität der eigenen Gefühle überrascht, könnten Sie heute bei einer Begegnung etwas verunsichert reagieren.

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