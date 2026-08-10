Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

10. August 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Durch Komplimente und Schmeicheleien von ganz ungewohnter Seite könnten Sie wieder Kraft und Selbstvertrauen gewinnen. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Sie haben keinerlei Grund, an sich selbst zu zweifeln. Wenn Sie nicht zu ungestüm vorgehen, läuft alles wie gewünscht. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Die Sterne sind ganz eindeutig auf Ihrer Seite und sorgen für einige Überraschungen. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Gerade weil Sie einige Dinge ganz anders betrachten als andere, kommen Sie zu den interessantesten Lösungsvorschlägen. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Es irritiert Sie, dass jemand Sie falsch einzuschätzen scheint. Warum ändern Sie das nicht durch ein offenes Gespräch? Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Die Sterne verstärken Ihre Aufgeschlossenheit und schaffen damit ideale Voraussetzungen, um den Horizont zu erweitern. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Verwenden Sie nun alle Energie darauf, Ihre Vorstellungen am Arbeitsplatz und auch in der Partnerschaft durchzusetzen. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Alle wissen, dass Sie willensstark sind, aber geben Sie ruhig einmal nach. Am Ende sind beide Seiten recht zufrieden. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Sie wenden sich zu gerne den schönen Dingen des Lebens zu. Gut, dass Sie selbst einschätzen können, wo die Grenze ist. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Halten Sie ein gesundes Mittelmaß zwischen Emotionalität und Verstand. Sie sehen die Dinge dadurch viel realistischer. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Ihre Ausgeglichenheit wirkt sich erfreulich auf Ihr Berufs- und Privatleben aus. Sie sehen die Dinge wieder positiver. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Von der Intensität der eigenen Gefühle überrascht, könnten Sie heute bei einer Begegnung etwas verunsichert reagieren.