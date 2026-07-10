Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

10. Juli 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ein Vorschlag lässt Ihr Herz höherschlagen! Worauf Sie schon seit längerer Zeit gewartet haben, rückt nun in greifbare Nähe. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. In Diskussionen sollte Wert auf ein faires Miteinander gelegt werden. Unsachlichkeit bringt Sie jetzt keinen Schritt weiter! Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Manchmal muss man sein Recht mit Nachdruck verteidigen. Heute ist so ein Tag! Lassen Sie sich nicht aus der Fassung bringen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Setzen Sie die rosarote Brille ab und Sie werden plötzlich manches in einem ganz anderen Licht sehen. Noch ist es Zeit dazu. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Der Kopf hatte seine Chance gehabt, jetzt wird aus dem Bauch heraus gehandelt. In den meisten Fällen wird das auch gutgehen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie kränkeln ein bisschen und fühlen sich schlapp. Lassen Sie es eher ruhig angehen, dann werden Sie vom Gröbsten verschont. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ein Angebot, das man Ihnen macht, birgt möglicherweise versteckte Fallen! Gehen Sie vorsichtshalber nicht gleich darauf ein. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Hören Sie nicht zu viel auf Kritik von Leuten, die es angeblich gut mit Ihnen meinen. Achten Sie lieber auf Ihr Bauchgefühl. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ein ganz und gar unproblematischer Tag, der vor Ihnen liegt. Mit etwas Geschick werden Sie sogar eine finanzielle Sorge los. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Man kommt Ihren Wünschen entgegen. Das sollte für Sie Grund genug sein, sich selbst auch etwas kompromissbereiter zu zeigen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Gut möglich, dass Sie heute öfter einmal den Kopf schütteln. Beweisen Sie Toleranz, wenn sich jemand nicht entscheiden kann. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie handeln leider immer erst, wenn Sie müssen. Versuchen Sie es andersherum, werden Sie aktiver. Vieles wird dann leichter.