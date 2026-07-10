Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ein Vorschlag lässt Ihr Herz höherschlagen! Worauf Sie schon seit längerer Zeit gewartet haben, rückt nun in greifbare Nähe.
STIER
In Diskussionen sollte Wert auf ein faires Miteinander gelegt werden. Unsachlichkeit bringt Sie jetzt keinen Schritt weiter!
ZWILLINGE
Manchmal muss man sein Recht mit Nachdruck verteidigen. Heute ist so ein Tag! Lassen Sie sich nicht aus der Fassung bringen.
KREBS
Setzen Sie die rosarote Brille ab und Sie werden plötzlich manches in einem ganz anderen Licht sehen. Noch ist es Zeit dazu.
LÖWE
Der Kopf hatte seine Chance gehabt, jetzt wird aus dem Bauch heraus gehandelt. In den meisten Fällen wird das auch gutgehen.
JUNGFRAU
Sie kränkeln ein bisschen und fühlen sich schlapp. Lassen Sie es eher ruhig angehen, dann werden Sie vom Gröbsten verschont.
WAAGE
Ein Angebot, das man Ihnen macht, birgt möglicherweise versteckte Fallen! Gehen Sie vorsichtshalber nicht gleich darauf ein.
SKORPION
Hören Sie nicht zu viel auf Kritik von Leuten, die es angeblich gut mit Ihnen meinen. Achten Sie lieber auf Ihr Bauchgefühl.
SCHÜTZE
Ein ganz und gar unproblematischer Tag, der vor Ihnen liegt. Mit etwas Geschick werden Sie sogar eine finanzielle Sorge los.
STEINBOCK
Man kommt Ihren Wünschen entgegen. Das sollte für Sie Grund genug sein, sich selbst auch etwas kompromissbereiter zu zeigen.
WASSERMANN
Gut möglich, dass Sie heute öfter einmal den Kopf schütteln. Beweisen Sie Toleranz, wenn sich jemand nicht entscheiden kann.
FISCHE
Sie handeln leider immer erst, wenn Sie müssen. Versuchen Sie es andersherum, werden Sie aktiver. Vieles wird dann leichter.
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