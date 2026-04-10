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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

In Diskussionen sollte Wert auf ein faires Miteinander gelegt werden. Unsachlichkeit bringt Sie jetzt keinen Schritt weiter!

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Dies könnte ein sehr guter Tag werden, vorausgesetzt, dass Sie einen Irrtum ganz schnell bereinigen. Die Zeit ist gut dafür.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Das, was Ihnen zu Ohren kommt, könnte Sie nachdenklich machen und vielleicht sogar dazu bringen, eine Zusage zurückzunehmen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Manchmal muss man sein Recht mit Nachdruck verteidigen. Heute ist so ein Tag! Lassen Sie sich nicht aus der Fassung bringen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Der Umgang mit anderen ist jetzt Ihre starke Seite. Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Gut für Kontaktaufnahmen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Es fehlt leider nicht an gelegentlichen Spannungen. Bewahren Sie die Ruhe, das sind alles nur vorübergehende Komplikationen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ein ganz und gar unproblematischer Tag, der vor Ihnen liegt. Mit etwas Geschick werden Sie sogar eine finanzielle Sorge los.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ein vielversprechendes Vorhaben elektrisiert Sie und Ihre Umgebung. Gehen Sie die Sache in kleinen Schritten und in Ruhe an.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ein Angebot, das man Ihnen macht, birgt möglicherweise versteckte Fallen! Gehen Sie vorsichtshalber nicht gleich darauf ein.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Hören Sie nicht zu viel auf Kritik von Leuten, die es angeblich gut mit Ihnen meinen. Achten Sie lieber auf Ihr Bauchgefühl.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie neigen dazu, Ihr Glück an der falschen Stelle zu suchen. Hören Sie unbedingt auf Ihr Bauchgefühl, es weist die Richtung.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Gut möglich, dass Sie heute öfter einmal den Kopf schütteln. Beweisen Sie Toleranz, wenn sich jemand nicht entscheiden kann.

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