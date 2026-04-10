Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
In Diskussionen sollte Wert auf ein faires Miteinander gelegt werden. Unsachlichkeit bringt Sie jetzt keinen Schritt weiter!
STIER
Dies könnte ein sehr guter Tag werden, vorausgesetzt, dass Sie einen Irrtum ganz schnell bereinigen. Die Zeit ist gut dafür.
ZWILLINGE
Das, was Ihnen zu Ohren kommt, könnte Sie nachdenklich machen und vielleicht sogar dazu bringen, eine Zusage zurückzunehmen.
KREBS
Manchmal muss man sein Recht mit Nachdruck verteidigen. Heute ist so ein Tag! Lassen Sie sich nicht aus der Fassung bringen.
LÖWE
Der Umgang mit anderen ist jetzt Ihre starke Seite. Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Gut für Kontaktaufnahmen.
JUNGFRAU
Es fehlt leider nicht an gelegentlichen Spannungen. Bewahren Sie die Ruhe, das sind alles nur vorübergehende Komplikationen.
WAAGE
Ein ganz und gar unproblematischer Tag, der vor Ihnen liegt. Mit etwas Geschick werden Sie sogar eine finanzielle Sorge los.
SKORPION
Ein vielversprechendes Vorhaben elektrisiert Sie und Ihre Umgebung. Gehen Sie die Sache in kleinen Schritten und in Ruhe an.
SCHÜTZE
Ein Angebot, das man Ihnen macht, birgt möglicherweise versteckte Fallen! Gehen Sie vorsichtshalber nicht gleich darauf ein.
STEINBOCK
Hören Sie nicht zu viel auf Kritik von Leuten, die es angeblich gut mit Ihnen meinen. Achten Sie lieber auf Ihr Bauchgefühl.
WASSERMANN
Sie neigen dazu, Ihr Glück an der falschen Stelle zu suchen. Hören Sie unbedingt auf Ihr Bauchgefühl, es weist die Richtung.
FISCHE
Gut möglich, dass Sie heute öfter einmal den Kopf schütteln. Beweisen Sie Toleranz, wenn sich jemand nicht entscheiden kann.
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